Det er på tide å skrote nemndene. Men i abortpolitikken lønner det seg å være minst mulig ytterliggående.

Opprør har preget ukens debatter. Her er fire av dem.

1

SVs kaotiske forslag tilrettelegger for svært sene aborter på friske fostre.

«Kvinner tar seinabort fordi de må, ikke fordi de vil. La oss snakke om hva vi kan gjøre for dem», argumenterer SVs nestleder Kirsti Bergstø. Foto: Terje Pedersen

SVs vedtak om å fjerne abortnemndene og gi kvinner siste ordet helt frem til uke 22 har skapt sterke reaksjoner, også innad i partiet.

Dagens abortlov prøver å balansere hensynet til både selvbestemmelse og ufødt liv. Etter uke 18 kreves tillatelse fra en nemnd og «særlig tungtveiende grunner».

Senaborter handler nesten alltid om at noe er alvorlig galt med et ønsket barn. Problemet er at det sjelden blir oppdaget før grensen for fri abort er utløpt.

I praksis får kvinnen nesten aldri nei, men lovverket gir ingen garantier: Formelt sett bestemmer nemnden. Det er dette paternalistiske grunntrekket flere partier nå vil fjerne.

SV har skapt mye kaos rundt eget forslag. Ett problem er at de ikke klarer å svare på hvordan prinsippet om at kvinnen alltid skal bestemme skal forenes med strenge, medisinske vilkår for senabort. Selv om sånt knapt skjer, tilrettelegger forslaget for veldig sene aborter på friske fostre.

Det de kan få gjennomslag for, er å erstatte nemndene med en ordning preget av mer rådgivning enn overformynderi.

Størst praktisk betydning har likevel innføringen av tidlig ultralyd og Nipt-test, fordi tidlig kunnskap om fosteret vil avverge belastende senaborter. Vitenskap gir som regel bedre svar enn paternalisme.