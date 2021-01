Bredt utvalg og god tyngde. Hint av snobberi og avholdsbevegelse.

Anne Rokkan Kommentator

– Det er ingen tvil om at Vinmonopolet har vært en suksess på en rekke måter. Det er likevel grunn til å smatte et par ganger ekstra på hvor dypt polmodellens sødme egentlig strekker seg, skriver Anne Rokkan i en kommentar. Foto: Berit Roald / NTB

Neste år fyller Vinmonopolet 100 år, men allerede forrige helg fikk vi en kraftfull illustrasjon av polets plass i våre hjerter.

Virkemiddelet var enkelt: Det stengte.

45 utsalgssteder holdt stengt så mye som en halv lørdag. Resultatet var at 750.000 nordmenn over 18 år ikke hadde tilgang til pol i sin egen kommune.

Tilsynelatende stilte da samtlige trekvart million mennesker seg i kø utenfor nabokommunens.

Folketørsten var urokkelig. Gud forby en helg uten mer eller mindre korkede tilstander.

Helsemyndighetene så ingen annen utvei enn å anbefale å åpne dørene igjen.

Å stenge Vinmonopolet ble anerkjent som en trussel mot folkehelsen.

Køen utenfor Bekkestua illustrerer Østlandets felles polferd forrige helg. Foto: Jil Yngland

At det får spesielt stor betydning når akkurat Vinmonopolet stenger, ligger i navnet: Dette er eneste lovlige utsalgssted for drikkevarer med alkoholprosent på mer enn 4,75 prosent.

Konseptet «monopol» utløser vanligvis full harnisk hos enhver økonom.

Sleng på ordet «statlig», og du er garantert et frådende folkeopprør mot overformynderi.

Vinmonopolet derimot, er landets offisielt mest populære bedrift.

Statlig vinmonopol oppleves nærmest som en slags naturtilstand.

Like taktfast som jorden dreier rundt sin akse, baserer mange nordmenn sin tidsregning på å skulle «rekke polet».

Studenter og småbarnsforeldre, drankere og borgerlige står med en meters avstand i akkurat samme kø. Det finnes ikke sikrere sted å treffe kjente når klokken nærmer seg 18.00 en fredag ettermiddag.

Kun sporadisk dukker diskusjonen opp: Hadde folkehelsen virkelig gått dunken dersom det var mulig å kjøpe en og annen flaske rødvin på matbutikken?

Finnes det ikke en mellomting mellom et strengt regulert monopol, og døgnåpent spritutsalg på hvert hjørne – skrekkeksempelet kjent som Syden?

At vi skulle ende opp med denne organiseringen av alkoholsalg, var langt ifra gitt.

I 1998 ga Olav Hamran og Christine Myrvang ut boken “Fiin gammel: Vinmonopolet 75 år”. Her beskriver de polet som “et uønsket barn av sin tid”.

Både før og under første verdenskrig sto avholdsbevegelsen ivrig på for å tørrlegge landet. De fikk uventet drahjelp av krigen, da norske myndigheter forbød produksjon av all hetvin og brennevin: Poteter og korn skulle nyttes som mat i slike skrantne tider, og ikke gjæres opp og bli sprit.

Da krigen tok slutt, ble det arrangert folkeavstemning over hvorvidt forbudet skulle fortsette. Hele 61,6 prosent svarte ja.

Avstemningen var dog ikke mer enn rådgivende, og landets myndigheter hadde andre tungtveiende hensyn å ta: handelsavtalene med Frankrike, Spania og Portugal.

Disse var store klippfiskimportører, og derfor enormt viktige handelspartnere for Norge. Til gjengjeld handlet Norge store mengder vin tilbake.

Under krigen ble handelsavtalene oppsagt, og det var viktig for Norge å være på godfot med sine søreuropeiske partnere når det skulle forhandles om nye. Da passet det dårlig å opprettholde forbudet mot alkohol over 12 prosent.

Handelspartnerne våre krevde at det ikke skulle legges begrensninger på mengden vin nordmenn kunne kjøpe, og at folk over hele landet skulle ha tilgang til å handle.

Motstandsbevegelsen innså at noe var i gjære.

Monopolløsningen ble vedtatt i 1922 – for å garantere folkets tilgang til et vinutsalg, ikke for å begrense den.

Det er altså torsken vi har å takke for at ikke forbudstiden varte ved.

I dag opererer Vinmonopolet med et todelt samfunnsoppdrag: På den ene siden skal de sørge for at alkohol omsettes på en ansvarlig måte. På den andre skal de «begeistre og skape inspirerende kundeopplevelser».

At Vinmonopolets oppslutning og popularitet når en høydare etter nesten hundre år, skyldes sannsynligvis at det er vel så dyktig på det siste som det første.

Så lenge polet stiller med nok småmuggen naturvin til at samtlige ihjeltatoverte urbanliberalere kan ha sin egen «jævlig kule» favorittprodusent, tilstrekkelige mengder Barolo til at Dag Rune Olsen kan invitere alle vennene sine på hjortestek, og nok tørr chablis til å skylle ned et par milliarder reker hver gang temperaturen bikker 18 grader, er det visst ingen som gidder å henge seg opp i at vi er blant verdens strengeste på alkoholpolitikk.

Hvor effektiv god service kan være i møte med ellers monopolkritiske politikere, illustreres av Høyres Eivind Nævdal Bolstads famøse forsvar for Vinmonopolet i BA i fjor.

– Jeg tåler fint å bli kalt kommunist, så lenge jeg får burgunder til fornuftige priser, sa liberaleren som ellers har gjort et nummer av å protestere mot restriktiv alkoholpolitikk.

At folk med god råd og sans for noe som er mer enn bare litt godt i glasset går stille gjennom polets dører, er fullt forklarlig.

Statens alkoholavgift er innrettet slik at den følger flaskens alkoholprosent, ikke flaskens verdi. Man ender dermed opp med å betale forholdsvis mer i avgift for en billig enn en dyr flaske vin.

Formålet med avgiften er blant annet å redusere nordmenns alkoholforbruk, men med denne avgiftsmodellen blir dyrere dråper altså litt ekstra velsignet.

I tillegg er Vinmonopolets egen prismodell lagt opp slik at de tar seg mindre betalt jo dyrere vinen blir. Det er altså relativt sett billigere å ha nese for burgund enn mage for pinnevin.

Heller ikke økonomene står på barrikadene mot den komplette mangelen på konkurranse.

Vinmonopolet er ikke bare en populær butikk, men også et usedvanlig veldrevet foretak. Høy omsetning, sterke resultater og god målstyring har gjort at studenter ved Handelshøyskolen, undertegnede inkludert, får presentert Vinmonopolet som et foregangseksempel i faget om økonomisk styring.

Slik blir til og med rekruttene i liberalismens førsterekker flasket opp på monopolvennlig hjerneføde.

Det er ingen tvil om at Vinmonopolet har vært en suksess på en rekke måter.

Det er likevel grunn til å smatte et par ganger ekstra på hvor dypt polmodellens sødme egentlig strekker seg.

Til tross for at avholdsbevegelsen tapte slaget mot torsken i 1922, har de aldri gitt opp krigen. Åpningstider, kartongvin og etikettenes utforming er fortsatt verdipolitiske tema.

Og når vinelskende kapitalister roser polets samfunnsverdi med argumenter som egentlig handler om deres egen privatøkonomi, er det verdt å ta en ekstra diskusjon på hvorvidt polmodellen egentlig er innrettet etter de sagnomsuste «folk flest».

Men den kan selvsagt vente til mandag.