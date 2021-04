Gater uten kvinnenavn er for dårlig. Det betyr ikke at vi trenger manneforbud.

Tre saker du bør ha fått med deg fra denne uken.

Det burde gå an å bytte ut noen nedstøvede, gamle skilt, og fylle Dokken med kvinnenavn – uten å utelukke at Frank Aarebrot, mannlige krigshelter eller pionerer fra homokampen får fylle byrom i Bergen de neste 200 årene.

Det er vanskelig å være uenig om at det skrikende fraværet av kvinnenavn ikke er godt nok for en progressiv by. Men hvis byrådets plan blir gjennomført, kan forbudet mot mannsnavn vare helt til år 2292 . Det er svært radikal kjønnskvotering.

Debatten om bergenske gatenavn har tatt fyr etter at byrådet vedtok at ingen nye gater skal få mannsnavn før kjønnsbalansen er utjevnet. «Vi må gjøre noe aktivt for å rette opp i skjevheten», skriver byråd Katrine Nødtvedt (MDG). Foto: Eirik Brekke

Både Solberg og utfordrer Jonas Gahr Støre (Ap) er avhengige av partiene på sin side av streken for å kapre tronen, og småpartiene har mye å si for terrorbalansen mellom fløyene. Alt dette gjør valget på Vestlandet ekstra nervepirrende.

Kommentator Jens Kihls analyse er at KrF er for mye nei-parti. Og når de først sier ja, er det gjerne med usexy stikkord som «likeverdsreform» og «ansvarskommisjon». Dessuten har visst kristenfolket mistet en viktig superkraft: evnen til å provosere.

De som blør mest på borgerlig side, er KrF og Venstre. Nasjonalt kjemper begge mot sperregrensen, og tallene fra vest viser full utradering på Stortinget. Det er i så fall et historisk lavmål for KrF, som har hatt fast plass på benken i nesten 90 år.

3

Dommen i George Floyd-saken gir håp, til tross for et ødelagt system

Donald Williams, som var et sentralt vitne i saken mot Derek Chauvin, fikk en klem av advokat Tony Romanucci etter at den fellende dommen ble avsagt tirsdag kveld. Foto: Julio Cortez / AP / NTB

George Floyd døde etter at politimannen Derek Chauvin (45) satt med kneet på nakken hans i nesten ni minutter.

Floyd-drapet skapte enormt raseri mot rasistisk motivert politivold i USA, og utløste etterhvert den globale «Black lives matter»-kampanjen.

Tirsdag ble Chauvin dømt for overlagt drap av en enstemmig jury, og til og med politisjefen i Minneapolis vitnet mot ham.

Begge deler er historisk.

Dødsfall etter dødsfall etter dødsfall viser hvordan ubevæpnede svarte er blitt angrepet og drept, mens sterke mekanismer hindrer at politiet stilles til ansvar.

Den sterke samholdskulturen – «The blue wall of silence» – gjør at politifolk ikke rapporterer om feil og brutalitet blant sine egne. Fagforeninger støtter opp, advokater feiger ut, og hvis sakene kommer til retten, tør ikke juryene domfelle. «Politiskiltet er blitt et frikort ut av fengsel», ifølge New York Times.

Politifolk i USA blir rustet til tennene med pansrede kjøretøy, granatkastere og tunge våpen, og systemet er gjennomsyret av rasisme.

Det vil være overoptimistisk å tro på rask friskmelding. Men at politifolk blir dømt for overgrep mot svarte, og at deres egne bidrar til det, gir iallfall et snev av håp.