Skaff meg ein syndar

Er det verkeleg lynsjestemning som skal redde oss ut av pandemien?

Jens Kihl Kommentator

I nokre timar på søndag morgon var eg heilt, heilt sikker på at det var påsketuristane som stod i vegen for å stanse pandemien. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Så skjedde det igjen: Søndag morgon vakna Noreg til meldinga om at folk i Bærum ikkje ville stille opp og ta vaksine i påska fordi dei heller ville vere på hytta. Det kollektive raseriet breidde seg som eit aggressivt virus.

Trudde dei at det gjekk an å sende au pairen? Kan dei verkeleg ikkje be sjåføren trille fram Teslaen der oppe på vinterpalasset på Geilo?

Nettet kokte over av rasande meldingar frå alle moglege folk, inkludert frå underteikna. Bæringar! Pell dykk ut av overklassen og bli med i det vi andre kallar «samfunnet».

Den tweeten eg sjølv spanderte på saka, er for lengst sletta. Kvifor? Jo, fordi det viste seg å ikkje vere noka sak.

Opphavleg hadde bæringar i alderen 75–85 år fått innkalling til andre vaksinedose i høgtidsdagane. Med ny kunnskap om Moderna-vaksinen, var det ikkje lenger grunnlag for å seie at dei måtte få stikket akkurat desse dagane.

Dermed kunne helsepersonell og andre få ferie utan at det forseinkar vaksinasjonsarbeidet, og dei pensjonistane som heller ville vere på hytta, kunne fint gjere det.

Dette kunne ein søndag ettermiddag lese på Facebook-profilen til Kjersti Sortland, redaktør i Budstikka.

Eg innrømmer det glatt: Det var skuffande å ikkje kunne hate i veg mot bærumsfolket. Det hadde vore så deilig å ha ein syndebukk!

Sånn er det nok mange som har det. VI skaffar oss ein syndar. Kristne sekter har skapt fleire utbrot. Muslimar reiser i bryllaup i Pakistan. Rike pensjonistar vil heller golfe i Spania og blir sure av regjeringas krav om karantenehotell.

Eller min eigen favoritt: Å hate studentane. Tenk at vi andre deltek i dugnaden medan dei fyller studenthyblane med festglade medstudentar så tett som om dei var klossar i eit Tetris-spel.

Inst inne veit vi nok alle saman at det ikkje er så enkelt. Dei fleste kristne har meir kontakt med antibac enn med altervin. Studentane har bytta ut Hooch med Zoom.

Vi blir sintare, alle saman. Det er ikkje så rart. Vi er inne i den trettande månaden med pandemi. Folk er lei.

Eg blir ofte hardare i tonen i debatt på sosiale medium enn eg treng å vere. Eg ser ein del av dei tekstane eg har skrive i avisa gjennom det siste året, og tenkjer at eg har vore for streng med folk eg har skrive om.

Eg lir av digital spysjuke. Smitten har også nådd landets politiske leiarar. På ytre høgreside får alle dei i Noreg med innvandrarbakgrunn gjennomgå. På venstresida er det overklassen.

Sjølvsagt skal vi ha ein politisk debatt om importsmitte frå utlandet, om kva reglar og vilkår bedrifter skal ha og om hytteforbod er for inngripande. Men gruppetenkinga og hamringa på tastaturet hjelper oss ikkje ut av dette.

Moldensarar. Hytteeigarar. Folk som går på pøbb. Dei som pendlar frå Sverige. Sushigjestar. Nordlendingar som vil ha søringkarantene. Bedriftseigarar. Det finst liksom ikkje grenser for kven vi kan plassere i bås og irritere oss over.

Og då har vi endå ikkje vore innom dei vi ser i kvardagen: Venegjengen som sit for tett på bussen, ho som ikkje bruker maske på butikken eller han som gløymde å hoste i olbogen. Å, så godt det er å finne nokon som er dårlegare enn oss sjølve på smittevern!

Men i sum går jo dette ganske bra. Alle feil, manglar og tabbar til trass: Noreg er eit av landa som har greidd seg best gjennom pandemien.

I Noreg har vi høg tillit til kvarandre. Det er ein verdi det er verdt å ta vare på. Vi stoler på at andre vil oss vel, og veit at andre borgarar stort sett er greie folk.

Til og med bærumsfolk.