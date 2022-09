Prisgalopp eller arbeidsledighet? Rentefloke i vente for Jonas Gahr Støre.

«Arbeid til alle har alltid vært Arbeiderpartiets mantra. Men Jonas Gahr Støre vil nødig risikere flere beskyldninger om at Arbeiderpartiet politiserer sentralbanken», skriver BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Nå er det vanlige folks tur til å miste jobben.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Torsdag ble renten satt opp igjen. Nå er den på sitt høyeste på over ti år.

Skal vi tro sentralbanksjef Ida Wolden Bache, vil det komme enda to rentehopp før året er omme, og et tredje til våren.

Årsaken er prisvekst – eller inflasjon, som økonomene kaller det. Målet er at prisene skal stige med rundt to prosent i året. Nå ligger inflasjonen på nesten syv prosent. Pengene dine blir mindre verdt for hver dag som går.

Målet med å heve renten er at folk skal få mindre penger å rutte med, og må spare mer. Det vil føre til mindre aktivitet i økonomien. Da går bedriftene dårligere, de må si opp folk eller slutte å ansette, og arbeidsledigheten stiger.

Det kan virke merkelig, men akkurat nå er det altså et mål å få flere arbeidsledige her til lands.

Spørsmålet er bare hvor høy ledighet vi skal akseptere, og hvordan hensynet til sysselsetting skal veies opp mot prisveksten.

Denne avveiningen har gjort at Norges Banks rentesetting for første gang på lenge har blitt gjenstand for politisk debatt. Den kan bli krevende for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) å håndtere.