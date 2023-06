De har allerede et tillitsproblem. Politidrap hjelper ikke på.

Morten Michelsen ble skutt og drept i Ibsens gate i Bergen.

Når politiet skyter, må spillereglene følges. Alternativet er skremmende.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

21. desember 2020 ble Morten Michelsen skutt tre ganger av politiet.

Det var en kaotisk situasjon som møtte dem i Ibsens gate den natten. Michelsen var psykisk syk, frustrert og hadde kniv. Han truet med å brenne ned sin egen leilighet, og bålet han tente utenfor naboens dør gjorde at bygården ble mørklagt og fylt med vann.

For politiet var oppdraget krevende. Men det var et helseoppdrag, og kulene de brukte er forbudt i krig. Ekspanderende ammunisjon utvider seg nemlig inni kroppen og gjør store skader.

Morten Michelsen døde den natten.

I etterkant ble politifolkene som skjøt frikjent av Spesialenheten for politisaker. Det virker nærmest rituelt: Siden 2010 er syv politidrap etterforsket. Alle er henlagt som «intet straffbart forhold».

I snart 20 år har Riksadvokaten vært overtydelig på hvordan slike saker skal håndteres: Politifolkene skal holdes atskilt frem til alle er avhørt. Enhver mistanke om at de kan påvirke hverandre, samordne forklaringer eller dekke over for kolleger vil nemlig svekke tilliten til etterforskningen.

Nå kan BT dokumentere at de strenge kravene om separasjon konsekvent blir brutt og ignorert.

Morten Michelsen (39) ble skutt 21. desember 2020.

Den kvelden Morten Michelsen ble skutt, samlet de involverte politifolkene seg for å snakke ut om aksjonen på et møterom på politihuset.

BT sin gjennomgang viser nemlig at det systematisk blir gitt tillatelse til å samle politifolk etter at de har skutt og drept. Vest politidistrikt gjør stadig unntak for «HMS-samlinger» og «emosjonell utlufting». Praksisen blir godkjent av Spesialenheten, stikk i strid med regelverket.

«Vi har hatt en liten diskusjon eller en enkel debrifing i etterkant, så jeg har forstått at det ikke er alt ved min forståelse som er slik realiteten var», sa politimannen som skjøt da han ble avhørt dagen etter.

I seks av syv drapssaker snakket politifolkene sammen før avhør.

Hvilken garanti har vi da mot at folk som har gjort fatale feil samordner forklaringer og pynter på sannheten?

De som forvalter voldsmonopolet skal verken ha mulighet for å lyge om skyting og drap, eller kunne mistenkes for det. Det er derfor disse reglene finnes.