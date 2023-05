Det hjelper ikke at folk er sinte. I retten er det ord mot ord.

Fem menn er tiltalt for voldtekt. Rettssaken har gått viralt på sosiale medier.

Forklaringene i rettssaken slutter ikke å sjokkere.

Marie Misund Bringslid Kommentator

«Bevisene i denne saken er nettopp forklaringer. Hukommelse, det vet vi er en skjør ting, det er det mye å si om», sa aktor Benedicte Hordnes i sin prosedyre fredag.

Den grove og omfattende voldtektssaken som pågår i Hordaland tingrett, nærmer seg slutten.

Fredag satt fem kamerater i 20-årene på tiltalebenken.

Tre av dem er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene, én er tiltalt for sovevoldtekt av en 18 år gammel kvinne og tre av dem er tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i Bergen.

Samtlige nekter skyld.

Fredag ble det holdt prosedyrer om de tre mennene som skal ha vært involvert i en gruppevoldtekt på nyåret 2021.

På motsatt side av rommet satt den fornærmede kvinnen med sin bistandsadvokat. Hun har tidligere fortalt hvordan hun ble fastbundet og voldtatt på fest. Samtidig skal hun ha blitt utsatt for harde slag.

De tre siste ukene har tre unge kvinner fortalt om voldtekt og overgrep de skal ha blitt utsatt for.

I en formell setting, foran dommeren og advokater i svarte kapper, har de brettet ut de mest private og intime detaljene om seksuell omgang.

Samtidig har gjennomføringen av rettssaken har vært preget av kaos, med mange involverte og mye oppstyr utenfor rettslokalene.

Medietrykket har vært enormt, både i tradisjonelle og i sosiale medier.

«Grunnen til at denne saken får så mye oppmerksomhet er at folk tror at fem stykker har gjengvoldtatt en 15-åring og bundet henne fast. Og det forstår jeg folk reagerer på. Det er ikke noe sannhet i de tingene,» sa 23-åringen i sin forklaring.

Han tar feil.

Saken gjenfortelles riktignok i utallige versjoner på sosiale medier, hvor de ulike tiltalene og sakene sauses sammen.

Men forklaringene i saken slutter ikke å sjokkere.

Retten har fått høre om en gjeng som liker å ha sex med flere på én gang, og velger å være med jenter som er fem–seks år yngre enn dem selv.

Aktor argumenterte med at de presset seg på yngre jenter, slik at det blir vanskelig å si nei.

Bevismaterialet består også i stor grad av utleverende og seksuelle bilder. Flere av bildene og videoene skal være tatt og delt uten samtykke.

Måten de tiltalte snakker om sex med til dels svært unge kvinner på, får det til å knyte seg i magen.