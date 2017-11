Miljøparagrafen i Grunnloven skal til Høyesterett. Det er en seier i seg selv. Eller bare enda et bevis på at juristene kupper landet?

Sakte men sikkert har et skremmeord sneket seg inn i den offentlige samtalen: rettsliggjøring.

Rettsliggjøring innebærer at makt overføres fra folkevalgte organer til jurister og domstoler. Rettsliggjøringen er en djevel i detaljene. Frykten sprer seg.

Den store bekymringsmeldingen er at juriststaten får stadig mer politisk innflytelse.

Når landets første klimasøksmål kalles kontroversielt, er det fordi det føyer seg rett inn i debatten om domstolenes politiske rolle.

Rettssaken som innledes tirsdag 14. november i Oslo tingrett er historisk. Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet. Bakgrunnen er at regjeringen har gitt utvinningstillatelse til 13 selskaper i 23. konsesjonsrunde. Dette «lisensvedtaket» legger til rette for mer oljeutvinning i nord, i deler av Barentshavet som fortsatt er ubesudlet av borerigger og letebrønner.

Miljøorganisasjonene mener vedtaket er så skadelig for miljøet at det strider mot den nye miljøparagrafen i Grunnloven.

Grunnlovens § 112 sier at alle har rett til et miljø som sikrer helsen, og at naturressursene skal disponeres ut fra langsiktige betraktninger.

Og ikke minst: «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger».

§ 112 setter en absolutt grense for hvor stor skade miljøet kan utsettes for, mener miljøorganisasjonene. Enkelte inngrep er så alvorlige at ingen formål - iallfall ikke økonomiske - kan rettferdiggjøre dem, skriver de i stevningen til Oslo tingrett. Staten har sviktet sin forpliktelse. Lisensvedtaket er ugyldig.

Regjeringsadvokaten kaller miljøfolkets argumenter «utpreget frirettslig». Frirettslig er trolig det nærmeste man kommer skjellsord på regjeringsadvokat-lingo.

§ 112 lister ikke opp rettigheter, den uttrykker «felles samfunnsmål», mener statens advokater. Miljøorganisasjonenes tolkning går mye lenger enn grunnlovsgiver — altså Stortinget — har ment. Tolkningen holder ikke. Dermed faller hele saken. Case closed.

Grunnloven blir gjerne oppfattet som et symboldokument man børster støv av ved høystemte anledninger. Slik er det ikke. Grunnloven er mer enn en nostalgisk katalog over gode ønsker. Den er Lex Superior — loven som trumfer alt.

Grunnloven er hard juss. Det er miljøparagrafen også.

Forløperen, § 110 b, som hadde omtrent samme ordlyd, gikk riktignok inn i historiebøkene som en tannløs programerklæring. Men da miljøparagrafen ble frisket opp av Stortinget i 2014, mente flertallet i komiteen — det vil si alle unntatt Frp — at myndighetene har en aktiv plikt til å ta vare på miljøet.

Lønning-utvalget, som beredet grunnen for den store grunnlovsrevisjonen, gjorde et nummer av at det ikke var rettsliggjøring. Det var nok mest et forsøk på å roe ned gemytter og demokratifanatikere.

Ved å gjøre diffuse menneskerettigheter om til grunnlov, har Stortinget gitt domstolene et effektivt verktøy til å overprøve politiske beslutninger — også på klimafeltet.

Og imens stiger havet, imens smelter breene, imens vedtar klimapanelene stadig strengere krav. Det skjerper handleplikten. Alt dette gir miljøparagrafen juridisk sprengkraft.

Miljøsøksmål mot staten er blitt en slags global trend.

64 saker på verdensbasis har versert i rettssystemene de siste 15 årene, ifølge The Economist. Både i Nederland, Pakistan og Sør-Afrika er regjeringer domfelt. «Our Children´s Trust» sitt søksmål i «Juliana v. USA» kan bli historisk, ifølge UiB-stipendiat Esmeralda Colombo.

Jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde mener det er god grunn til å heie frem slike søksmål.

Han trekker frem tendensen til å styre klimasaker gjennom forskrifter, i lukkede prosesser, uten anledning til innsyn og påvirkning.

I artikkelen «Klimasøksmål og demokrati» i Nytt Norsk Tidsskrift argumenterer han for at søksmålet faktisk har en demokratisk funksjon, ved at vurderingene blir gjort tilgjengelig for offentlig undersøkelse og debatt.

«Ein slik kontroll styrker ikkje bare vernet om miljøet, men om rettsstaten, gjennom å etterprøva statleg maktutøving», skriver han.

Initiativtaker og styreleder i Norsk klimastiftelse, Pål W. Lorentzen, har tidligere kalt søksmålet en nødløsning.

– Hvis vi skal la politikerne råde, tror jeg dette går til helvete, sier han.

Spørsmålet for retten er hvor terskelen for å bruke Grunnloven til å gripe inn i miljøpolitiske beslutninger skal ligge.

Etappen i tingretten neste uke er egentlig en formalitet, en slags forpostfekting. Det virkelige miljøslaget vil stå i Høyesterett. Når både prinsipielle grunnlovsspørsmål og politikk er i miksen, hopper saken nemlig over lagmannsretten, og går rett til plenumsbehandling i vår øverste domstol.

Klimasøksmålet er så viktig at det er regjeringsadvokaten selv, Fredrik Sejersted, som fører saken.

Statens mann i retten vil bruke frykten for rettsliggjøring og aktivistiske dommere for alt det er verdt.

Miljøorganisasjonene vil parere med at søksmålet er tungt demokratisk fundert: Det er Stortinget selv som har ønsket og lagt til rette for at retten skal kunne gripe inn.

Miljøorganisasjonene trenger ikke vinne dette søksmålet for å gå seirende ut av saken. Politikerne vil utsette miljøet for større prøvelser enn 23. konsesjonsrunde. Å få Høyesteretts stempel på at § 112 ikke er en tannløs festtale, men juss som kan brukes, vil være en seier i seg selv.