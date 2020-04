Ein svulst i samfunnet

Koronaviruset er ein vondarta sjukdom som lever midt i blant oss. Kor hard må behandlinga vera for at me skal unngå tilbakefall?

Handteringa av ein kreftdiagnose har mange parallellar til det samfunnet opplever no, skriv kommuneoverlege og tidlegare kreftlege, Ingebjørn Bleidvin. Foto: Marita Aarekol

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

Etter turnustenesta jobba eg to år på Kreftavdelinga på Haukeland. Det er ein av dei mest meiningsfulle jobbar eg har hatt.

Handteringa av ein kreftdiagnose har mange parallellar til det samfunnet opplever no.

Som pasient kjem først det uverkelege ved å høyra diagnosen.

Du går rundt og kjenner deg heilt som vanleg, og får brått beskjed om at du har noko livsfarleg inni deg, noko som krev drastiske og øydeleggande tiltak for at det ikkje skal gjera ende på deg.

Og verst av alt: Ingen kan lova deg at alt du ofrar no til sjuande og sist vil gjera deg frisk.

På same måte kan ingen epidemi-ekspertar seie sikkert i dag om viruskuren vår er den riktige.

Enkelte meiner me burde stengt ned mindre av samfunnet, og heller satsa på å bygga opp immunitet, litt som Sverige.

Samtidig tyder ein del på at flokk-immunitet mot dette viruset er vanskeleg å oppnå. Dei beskyttande stoffa som kroppen lagar mot viruset etter å ha gjennomgått covid-19-sjukdommen, ser ut til å vara for kort tid. Fasiten er at me ikkje har noko fasit.

Men behandling må til. Så etter sjokket over diagnosen, kjem dermed dei vanskelege vala, for både pasient og lege.

Kirurgane og onkologane som planlegg kreftbehandling sit med mykje dei same avvegingane for enkeltpersonar som Folkehelseinstituttet, politikarane og kommuneoverlegane no må gjera for heile samfunnet.

Kor hardt kan me ta i? Kva er nødvendig?

Under ein brystkreftoperasjon kan kirurgane fjerna ein eller fleire ekstra lymfeknutar, for å vera på den sikre sida i tilfelle dei inneheld spreiing. Men å fjerna dei, kan gi ein hoven og verkande arm for pasienten resten av livet.

Dess fleire og sterkare kurar med stråling og cellegift ein kan gje, dess større sjanse for å ta kverken på dei siste kreftcellene som lurer rundt i systemet. Dessverre er det òg samanheng mellom dose og biverknader og seinskadar.

Kva slags liv skal me redda pasienten tilbake til?

Legane som planlegg kreftbehandling sit med mykje dei same avvegingane for enkeltpersonar som ein no må gjera for heile samfunnet, skriv Ingebjørn Bleidvin. Foto: Marita Aarekol

Parallellen til alle små og store katastrofar som korona-tiltaka utløyser er openberr. Konkursane, oppseiingane, familievald, tapt skulegang, einsame eldre.

Det synest framleis å vera ei oppfatning blant enkelte at me ofrar alt dette for å redda nokre hundretals sjukeheimspasientar frå å døy nokre månader tidlegare enn dei elles ville ha gjort.

Dette er ikkje heilt tilfelle.

Eit overbelasta helsevesen går ut over alle sjuke. Og sjølv om me veit veldig mykje meir no enn for berre ein månad sidan, er me framleis i ukjent terreng.

Ein overraskande høg del av intensivpasientane med covid-19 er godt under pensjonsalder, og mange av dei har ikkje verre «underliggande sjukdommar» enn høgt blodtrykk.

I starten var alt fokus på å finna og isolera pasientar med luftvegssymptom.

No viser det seg at det i mange tilfelle er mageplager som er det fyrste signalet på sjukdommen. Det er også enkelte forskingsstudier som tyder på at viruset påverkar immunforsvaret vårt på måtar me ikkje forstår.

Ingen bør vera i tvil om at dette handlar om meir enn tilstanden på landets sjukeheimar.

Det har i ein del tilfelle blitt gjort eit nummer ut av at faglege råd og politiske tiltak ikkje alltid er heilt like.

Her er det politikarane som representerer oss som pasient, og Folkehelseinstituttet som i all hovudsak er legen.

Behandling må alltid bli bestemt i dialog med pasienten. Legane tilrår, pasienten har det siste ordet. Nokre pasientar vel til dømes å avstå frå cellegift for å bevara sjansen til å få barn, mot å akseptera ein litt høgare risiko for tilbakefall.

På same måte må politikarane ha lov, for ikkje å seie plikt, til å tenkja på andre aspekt i tillegg til det reint helsefaglege.

Hytteforbodet har til dømes ikkje noko med smittevern å gjera. Det er resultatet av ei bøn frå små kommunar med mange hytter, der eit einaste hoftebrot eller hjerneslag kan gjera at ambulansen er borte frå bygda i timevis.

Andre igjen meiner me burde ha stengt grensene mot utlandet tidlegare enn me gjorde. Det ville kanskje gitt ein smittevernmessig fordel, men kunne fort utløyst kaos for varetransport, handel og det nettverket av internasjonale avtalar me har i Europa.

Alt med måte, sjølvsagt.

Eg får framleis vondt inni meg av å tenkja på pasienten med alvorleg brystkreft som hadde forsøkt å kurera seg sjølv med gamle kinesiske meditasjonsteknikkar.

Norske politikarar er heldigvis ikkje der. Avvika frå dei faglege råda er etter måten få og små. Me er velsigna fri for vaksineskeptikarar og liknande livsfarleg tankegods blant dei som styrer i Norge.

Men avslutningsvis: Det er ein annan likskap mellom kreftbehandling og pandemihandtering som gir grunn til håp: hardtarbeidande, dyktige forskarar.

Innan kreftfeltet kjem det stadig nye behandlingar som er mindre skadelege og meir effektive. Og rundt heile verda blir det no jobba med medisinar og vaksinar mot koronaviruset.

Så lenge me framleis held saman og tek omsyn, vil me klara oss fram til redninga er her.