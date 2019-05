Den jævla humørløsheten

Vi må knuse den.

Eirin Eikefjord Kommentator i BT

I august 2017 var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på en bursdagsfest hvor det ble holdt quiz. Lagene fikk utdelt armbånd i ulike farger. Isaksen fikk et hvitt bånd. Han foreslo at laget skulle hete Hvit Makt. Det var ment som en spøk. Det skjønte alle, helt til saken nådde mediene.

Der ble det «avslørt» at Isaksen hadde prøvd seg på enda en spøk; at navnevalget skyldtes troen på «den ariske rases overherredømme».

«Dro rasist-vitser for Høyre-eliten», var konklusjonen i mediene.

Grov hverdagsrasisme. Vanskelig å forstå at en voksen mann med ministerpost synes det er passende, sa anonyme kilder til ABC Nyheter.

Isaksen måtte legge seg flat, i alle kanaler. Han ville jo på ingen måte bidra til å bagatellisere hatet disse miljøene står for, verken som menneske eller politiker. Idiotisk sagt. Dumt og galt. Veldig lei seg.

Men problemet er jo ikke at en statsråd leverte flåsete spøker på fest.

Problemet er at den norske offentligheten er blitt en lettkrenket, humørløs idiot som ikke forstår ironi. Problemet er at et forutsigbart medieapparat bærer ved til krenkoramaet ved å utelate viktige nyanser.

Som når Siv Jensen (Frp) blir sitert på at et er bare er å brette opp ermene og «knuse disse jævla sosialistene» – helt uten kontekst. Slik at det hele fremstår som en slu plan om å dundre ut og knekke venstresidesympatisører og godhetstyranner, og ikke som en humoristisk slengbemerkning i en bursdagstale.

Og så får den velkjente dynamikken utspille seg.

Knut Arild Hareide (KrF) går «kraftig ut» mot talen. Så går Carl I. Hagen «kraftig ut» mot Dagbladets dekning av talen.

Leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk krever at statsministeren sier hva hun egentlig synes om slike utsagn, fordi slike utsagn legitimerer hat og vold, og hat og vold kan ikke en statsminister akseptere. Ikke på fest engang.

Siv Jensen må beklage, og strekker seg til å beklage «dersom noen ble støtt».

Og det spiller visst ingen rolle at Siv Jensen sa «jævla sosialister» på en smilende og humoristisk og munter måte, med glimt i øyet, for offentligheten har ikke humor og glimt i øyet. Offentligheten tar alt i verste mening.

Så hvis noen absolutt skal brette opp ermene og dundre ut og knuse noe her, bør de gå løs på den jævla humørløsheten. Den er et betydelig større problem enn både Siv Jensen og sosialistene til sammen.

