Vågsbunnen fortjener en bedre plan

Byutviklingen trenger risikovillige investorer, men også strenge kjøreregler. Ikke rart det blir bråk.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

NOE BRUTALT: Det er vanskelig å se for seg at en konservativ kulturby som Bergen noen gang ville falle for et så invaderende konsept, mener Frode Bjerkestrand. Foto: Varde Media

Investor Tom Rune Pedersen er ikke blid. Etter at to av prestisjeprosjektene hans er avvist av byråkratiet og politikerne, ønsker han å selge alt han eier i Bergen sentrum.

Hele 100.000 kvadratmeter til en verdi av om lag fem milliarder kroner i noen av byens mest attraktive områder skal avhendes, i en sky av skuffelse.

Det er sjelden byråkratiske krenkelser forårsaker så mye kostbar støy. Her burde kanskje flere ha tatt en timeout.

Utsalget ser ikke ut til å være en tom trussel. Torsdag denne uken skal Pedersen legge frem saken for styret i selskapet Magic Norway, som eier blant annet Kløverhuset, Xhibition og gamle Tanks skole.

– Jeg er lei av å kjempe i den politiske motvinden. Byens politikere knuser muligheter – og da er det på tide å flytte virksomheten til andre steder, sier Pedersen til BT.

Det har vært en bratt høst for Magic Norways to drømmeprosjekter, som henholdsvis er plassert i eller ved byens forsømte middelalderområder.

Det ene var å bygge gamle Tanks skole om til et kulturhus, det andre var å bygge en UFO-lignende konstruksjon på åtte etasjer oppå kjøpesenteret Xhibition.

At sistnevnte ble avvist, er ikke overraskende. Kjøpesenteret med landets mest intetsigende navn er plassert i et nabolag med verdifull kulturhistorie.

Her ligger blant andre Det gamle rådhus, Hagerupgården, den gamle brannstasjonen og den prisbelønte Telegrafen.

Det er vanskelig å se for seg at en konservativ kulturby som Bergen noen gang ville falle for et så invaderende konsept.

En annen historie er planene for Tanks skole. Siden bygget ble fraflyttet i 2014, har det stått til forfall, og ærverdigheten ser nokså deprimert ut i dag.

Skolen har stått her siden 1855, og var den gangen en av byens flotteste. Blant annet ble det avholdt ball her i 1856, da prins Napoleon Joseph Charles Paul Bonaparte av Frankrike var i byen.

Magic Norway ønsket å bygge skolen om til kulturhus for 2000 gjester, og skulle samtidig bruke bygget til konferanser, events, undervisning og Pepperkakebyen, blant annet.

Selskapet skal ha ros for en offensiv holdning til arkitektonisk nyskaping. Men Byantikvaren sa tvert nei, delvis på grunn av et omfattende påbygg i Tanks bakgård.

Skolebygget ligger i utkanten av den sårbare Vågsbunnen, der flere hundre år med bergenshistorie ligger i grunnen.

Avslaget er blant annet hjemlet i reguleringsplanen fra 1994, som legger strenge føringer på hva man kan bygge i området. Det er likevel synd at utbyggerne og byråkratene ikke kunne bli enige.

Et kulturhus i dette området ville vært et verdifullt bidrag til å vitalisere Bergens shabby middelalderstrøk.

Tom Rune Pedersen mener Byantikvaren og andre vernemyndigheter fungerer som bremser på alle fire hjul.

En av Byantikvarens aller viktigste funksjoner er nettopp å stå på bremsen. Pengesterke investorer skal ikke få prege den offentlige rom akkurat som de vil, eller sette betydelige historiske verdier på spill.

GOD TANKE: Et kulturhus i dette området ville vært et verdifullt bidrag til å vitalisere Bergens shabby middelalderstrøk, mener Frode Bjerkestrand. Foto: Magic Norway

Byutviklingen i Bergen er avhengig av et fornuftig samspill mellom investorenes vilje og det offentliges plikt til å regulere og skjerme.

Rollefordelingen er nødvendig. At det oppstår steile fronter, burde ikke være overraskende for noen.

Men det er synd at utbyggere og Byantikvaren ikke klarer å møtes på midten, før det blir full skjærings og kapitalistene tar med seg pengene til Fana eller Åsane.

Skostredet, Kong Oscars gate og Nedre Korskirkeallmenning er er rustet opp de siste årene, og er blitt populære vandreområder. Men fremdeles er flere gateløp nedkjørte.

Private utbyggere bør kunne utvikle Vågsbunn-området, uten å havne i klammeri med regelverk og verneverdier. Og i tillegg bør de kunne drive lønnsom virksomhet der.

Byantikvaren og politikerne bør være mest opptatt av at forfallet ikke fortsetter.

At Magic Norway og Tom Rune Pedersen selger seg ut av sentrum, er forsåvidt ingen krise.

Vi får bare håpe at det står pietetsfulle huseiere klare til å overta eiendommene, og at de forvalter dem med respekt for lover og reguleringsplaner. Og at dialogen med byråkratiet og politikerne kan foregå i siviliserte former.

Denne saken viser også hvor viktig det er at folkesky investorer og huseiere i større grad deltar i offentlig debatt om vern og byutvikling.

Det er litt sent å vise holdning og ansikt først når de er steik forbanna og selger seg ut av hele byen.

