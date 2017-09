Bergen kommune sendte to ulike SMS-er til ulike bydeler for å forske på retorikk. Det burde de ikke gjort.

Forrige fredag fikk du trolig en tekstmelding fra din venn Bergen kommune.

Der sto det enten «Hei! Vet du at de fleste i ditt område pleier å stemme? Bergen hadde høyere valgdeltakelse enn Oslo og Trondheim sist stortingsvalg. Husk å stemme på mandag!» eller «Hei! Husk å stemme på mandag. Din stemme kan avgjøre valget!»

EIRIK BREKKE

Fikk du den første meldingen, bor du i sentrum, Fyllingsdalen eller Loddefjord. Resten av byen fikk den andre meldingen.

SMS-utsendelsen kan ha påvirket valgresultatet, og den kunne fått vesentlig betydning. Forsøket burde aldri ha blitt gjennomført på den måten.

Det var sent på våren at kommunens valgstyre bestemte seg for å sende ut en SMS-oppfordring om å stemme. Da Ole-Andreas Halse Næss, som er doktorgradsstipendiat på NHH, fikk høre om dette, ønsket han å benytte anledningen til å forske litt. Ved å sende ut to ulike tekstmeldinger, kunne man se om forskjellige formuleringer ga forskjellig utfall; om den ene førte til høyere valgdeltakelse enn den andre.

Valgstyret i kommunen består av bystyrepolitikere, og ledes av ordfører Marte Mjøs Persen (Ap). Kun Høyre protesterte på forslaget om å gjennomføre et slikt forsøk som Næss foreslo. Henning Warloe fremmet forslag om å sende ut en lik melding til alle innbyggere, men ble ikke hørt.

Men hvordan avgjøre hvem som skal få hvilken formulering? Opprinnelig ønsket Næss og kommunen å splitte tilfeldig etter valgkretser, men for å gjøre det enklere, ble det fordelt etter ulike bydeler. Hvilke bydeler som fikk hvilken melding, ble avgjort gjennom loddtrekning.

Da et tilsvarende forsøksprosjekt ble gjennomført i Oslo og andre kommuner i 2015, ble det løst annerledes. Da undersøkte man kun om en SMS kunne øke oppslutning, ikke hva slags budskap som var mest effektivt. Og enda viktigere: Det var helt tilfeldig hvem som fikk en tekstmelding; det var trukket etter manntallet, ikke geografi.

Dette er vesentlig, fordi det er store geografiske forskjeller på hvilke parti folk stemmer på i ulike bydeler. Øker valgdeltakelsen i Fana, vil det trolig bli flere stemmer til Høyre. Øker valgdeltakelsen i Arna, er det Ap som tjener mest på det.

Utgangspunktet for prosjektet var en hypotese fra forskeren om at den ene meldingen var bedre enn den andre. Den som lød «Vet du at de fleste i ditt område pleier å stemme?» hadde et mer normativt budskap, og antakelsen er at den er mer effektfull.

Det vil si: Hvis forsøket fikk den effekten som hypotesen tilsa, ville det ført til økt valgdeltakelse i valgkretser der partiene på venstresiden har større oppslutning enn partiene på høyresiden.

Ikke med vilje, selvsagt, for bydelene var tilfeldig trukket. Men konsekvensen ville blitt den samme, uavhengig av intensjonen.

Rune Sævig

Med et jevnt valg, kan en bitte liten økning i valgdeltakelsen i én bydel ha avgjørende betydning. Det er ikke helt absurd å se for seg at valget sto og falt på om sistemandatet i Hordaland gikk til Ap eller Høyre, og kun noen titalls stemmer avgjorde.

I et sånt tilfelle kunne altså litt kommunal forskning ha påvirket valgresultatet.

Kommunen har ansvar for å informere borgerne før valg. Men den informasjonen må være så nøytral som mulig, og treffe som likt som mulig. Alt annet åpner for politisk misbruk.

At dette var til politisk behandling i valgstyret, er derfor bekymringsfullt. Det var politikere som stemte over hva slags tekstformulering som skulle sendes ut.

Et forslag om å skrive «ta del i dette fellesskapet» ble fornuftig nok skrotet, men diskusjonen illustrerer problemet: «Fellesskapet» er et typisk slagord for venstresiden. Å bruke det ordet vil trolig appellere mer til noen velgere enn andre.

Politikere må holde seg unna vurderinger om hvordan kommunen informerer om valg.

Satt på spissen: En Høyre-ordfører i en kommune med flest Ap-velgere, vil ha gode grunner til å la være å sende en slik tekstmelding. En Ap-ordfører i samme kommune vil selvsagt gjerne gjøre det. En enda mer slu kommunepolitiker vil bruke ord og uttrykk som appellerer til egne velgere. Alle partier driver grundig analysearbeid for å finne ut hvilke budskap som treffer egne velgere. Forhåpentlig er ikke politikere kyniske nok til å misbruke kommunens SMS-utsendelser på den måten.

Men årets lille forskningsprosjekt viser at valgstyret ikke tenker helt klart før de blander seg inn i informasjonsarbeidet før valget. Dette var en tabbe som ikke kan gjenta seg.