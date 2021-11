Bybanesaken er en studie i politisk kollaps

Det blir ikke skinner til Åsane hvis alle fortsetter å ta omkamper og plukke sine egne fakta.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Politikerne i byen er egentlig enige om viktige tiltak: Det er flertall for å bygge bybane til Åsane, og for å gjøre Bryggen bilfri.

Men valget av trasé er blitt som en barnefordelingssak fra helvete: Alle står og river i ungen, og ingen vil gi seg.

Årevis med snuoperasjoner, omkamper og politisk kollaps er et svik mot hele byen. Det er lett å finne noen andre eller et småparti å skylde på. Men det største politiske ansvaret ligger hos de to «ansvarlige» partiene Høyre og Arbeiderpartiet.

Under bybanens tilblivelse var Bergen tungt inne i Høyre-æraen. Partiet styrte byen fra 2003 til 2015, stort sett med Monica Mæland som byrådsleder og ledestjerne.

I juli 2012 gikk Mæland ut og ga marsjordre om hvor bybanen skulle gå: langs Bryggen.

Enkelt, pent, trygt, billig, praktisk og tilgjengelig. «Tunnelåpninger midt i sentrum er ingen god idé», slo hun fast.

Mæland undervurderte både sprengkraften i å sette urikonet Bryggen i spill – og opprørsånden i eget parti.

På denne tiden hadde Mælands suverene autoritet i partiet begynt å rakne. Den sterke indre justisen krakelerte, og det spredte seg en oppfatning av et egenrådig byråd som regjerte uten å lytte.

Alt lå til rette for opprør.

Den ulmende striden i Høyre eskalerte i en famøs tapasmiddag i desember 2013. Brønnpissing ble nevnt, og statsminister Erna Solberg fikk tydelig beskjed ifølge BA: Hold kjeft, vi krangler!

Tunneltilhengerne fikk etter hvert bredt flertall, og de lot seg ikke true til å snu. Bryggen var viktigere enn byrådet.

Da det endelig ble vedtak i saken i juni 2014, landet Høyre-folk i bystyret en garanti for at Bryggen ikke skulle besudles av bane. Byrådet raknet, og KrF trakk seg i protest.

Siden har Høyre stått fast på tunnel.

Peter Christian Frølich – som fikk rollen som en slags opprørsgeneral – betalte flere tusen kroner av egen lomme for løfterike skisser av et Bryggen ubesudlet av bil og bane.

I 2015 overtok Arbeiderpartiet, KrF og Venstre ledelsen av byen.

I valgkampen argumenterte Ap hardt for tunnel. De ville verne Bryggen og sikre en raskere vei til Åsane.

Men etter at valgseieren var i boks, snudde partiet. I potten lå byrådsmakt og posisjoner. Venstre og KrF ville ha trasé over Bryggen, og Ap ga etter.

«Et av de største velgerbedragene i byens politiske historie», ifølge Høyre-folk.

FNB har fremmet forslag om folkeavstemning for å avgjøre hvilken vei bybanen skal ta til Åsane. «Vi ser ikke på vern av Bryggen som en bompengesak», sier Trym Aafløy

Bryggen er stort sett død og forlatt utenom nips- og cruisesesongen. På 1950-tallet gikk bergenserne i demonstrasjonstog for å rive hele marakkelset.

Men i bybanedebatten er Bryggen blitt et mytisk symbol på Selve Bergen.

Høyres gruppeleder Harald Victor Hove har kalt bybane over Bryggen «et svik mot alle som kjemper for å bevare identitetsmerket vårt».

Slik er debatten blitt gjennomsyret av følelser, nostalgi og prestisje.

Men går det også an å skylde litt av miseren på systemet?

Sagaen om bybanen startet i år 2000, samme år som byparlamentarismen kom til Bergen. Det er en styringsform hvor makt er samlet på få hender, og viktige avgjørelser blir tatt i lukkede rom. Bystyret blir fort et sted hvor folk enten forsvarer eller angriper avgjørelsene som er tatt.

Et sånt system er perfekt tilrettelagt for omkamper. Og det samme er jo den bergenske kranglekulturen.

Det er uløste utfordringer ved begge traseer til Åsane.

Omregulering av Bryggen vil sende trafikkmaskineriet gjennom brosteinene i Øvregaten og boligområdene i Sandviken. Uansett hvor innslag og stoppesteder legges, råker det kulturminner. Både Mariakirken, Katedralskolen og Fjellsiden er utsatt.

Ekspertene har likevel levert tunge argumenter for bane over Bryggen:

Tunnel er gjennomførbart, men dyrere, farligere og mer komplisert. Det vil koste 2,2 milliarder mer å bygge, og 60 til 100 millioner mer å drive – hvert år.

Problemet er at pris og rapporter har sluttet å bety noe for lenge siden.

«De sier de har jobbet veldig bredt og vurdert et tosifret tunnelalternativer. Da synes jeg det er litt rart at de ikke har vurdert denne» sa Høyres Charlotte Spurkeland om den gamle jernbanetunnelen denne uken.

Mistillit til fagfolk har gjennomsyret bybaneprosessen.

I første fase var det planetaten som stakk ut kursen. Politikerne fikk gjerne ett alternativ å ta stilling til, med bare ørsmå muligheter for vingling.

Kommunens byplanleggere ble raskt oppfattet som bedrevitende og arrogante, og etter hvert festet det seg et inntrykk av at fagfolkene hadde en agenda.

Denne fundamentale mistroen har ført med seg en absurd mengde tilleggsutredninger.

Det finnes knapt en flekk i sentrumskjernen hvor ingen har foreslått å borre tunnel. Senest denne uken, da Høyres Charlotte Spurkeland (H) «synes det er rart» at den gamle jernbanetunnelen ikke er vurdert. Nokså parodisk, siden den løsningen ble nedstemt og kassert i 2014 – også av Høyre.

Og sånn har de holdt på, i årevis. Stadig flere forslag er kastet inn i miksen. Hvis man ikke liker fakta på bordet, er det bare å skaffe nye – og avfeie resten som «bestillingsverk».

I en debatt mellom byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og gruppeleder Harald Victor Hove (H) lovet Hove at det ikke blir flere omkamper hvis trasé over Bryggen får flertall 24. november.

Bybanetraseen har blitt votert over i bystyret to ganger allerede. 24. november er det avstemning – igjen.

Det nåværende Ap-byrådet står fortsatt fast på at banen skal over Bryggen. De viser til tunge faglige argumenter og «ansvarlighet».

Men det er grenser for hvor mye moralsk autoritet Ap kan påberope seg når de for få år siden solgte standpunktet sitt i en maktpolitisk hestehandel.

Høyres gruppeleder Harald Victor Hove har lovet at det ikke blir ny omkamp hvis Bryggen får flertall. Men, la han til: hvis noen i Høyre stemmer for, regner han det som en «aktiv utmeldelse» av partiet.

Det er ganske totalitær stemning i saken med andre ord.

Ap mangler tre stemmer i bystyret for å få flertall for Bryggen. De er avhengig av at Rødt eller Senterpartiet snur.

Det verste som kan skje er at det gamle mønsteret gjentar seg: Små partier får diktere. De som ikke engang vil ha bybane til Åsane får blokkere. Og flertallet blir så skjørt at ingen tar det alvorlig.

Av hensyn til byen får vi håpe at politikerne lytter til faglige råd og beliter seg. Vi kan ikke ha flere omkamper nå.