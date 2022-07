«Slik ødela Elon Musk Twitter»

Verdens rikeste mann ville kjøpe favoritthobbyen sin. Det har endt i katastrofe.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

I april bød Elon Musk 44 milliarder dollar for Twitter. Nå forsøker han å trekke seg fra avtalen. Igjen ligger et skadeskutt selskap.

Elon Musk er besatt av Twitter.

Tesla-gründeren, som på papiret er verdens rikeste person, har en følgerskare som tilsvarer 20 ganger Norges befolkning. Hver eneste dag peprer han dem med meningene sine om alt mellom himmel og jord.

Som for milliardærer flest, utviklet besettelse seg også til eiesyke. I april bladde han derfor opp 44 milliarder stort sett lånte dollar for å sikre seg kontrollen over selskapet med drøyt 200 millioner aktive brukere i måneden.

Det skulle han aldri ha gjort.

Oppkjøpet er blitt til en konflikt av episke dimensjoner, som er ødeleggende for Twitter uansett utfall og kan ende opp med å koste Musk fryktelig mye penger.