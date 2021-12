Ein fastlåst konflikt splittar Bergen Senterparti. Over nyttår blir det maktkamp.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Isfronten i Senterpartiet var til å ta og føle på i 2019. To år seinare er ikkje situasjonen mykje betre.

Erfarne Sp-politikarar må ta kampen for å få tilbake sitt eige lokallag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Enkelte bilete seier faktisk meir enn tusen ord.

På gangen, før eit oppvaskmøte i Bergen Senterparti i 2019, nærast lyste forakta mellom det som då var dei to frontane i partiet. På den eine sida den relativt ferske Sp-profilen Chase Jordal. På den andre sida partiveteranen Steinulf Tungesvik.

To år seinare er Jordal ute av biletet, men forakta er framleis levande og til stades.

På den eine sida står framleis partiveteranar som Tungesvik. På den andre sida ungdommar som ein gong var Jordals allierte, som no har funne saman med mange eldre, nyinnmelde i partiet. Blant desse er bystyrerepresentantane Olav Reikerås og Anne Brit Reigstad, og dessutan lokallagsleiaren Kari Øvsthus.

Deira allierte sit no på dei fleste viktige posisjonane. Men over nyttår startar ein rein maktkamp om kven som skal kunne styre lokallaget vidare.

Steinulf Tungesvik, Ove Sverre Bjørdal og Anne Brit Reigstad (frå v.) på Bergen Sps årsmøte i 2019. I dag står særleg Tungesvik og Reigstad mot kvarandre i bybanesaka.

Les også Bybanen går rett gjennom Senterpartiet

Det er bybanesaka som har gjort splittinga tydeleg for absolutt alle. To utbrytarar frå partiet sikra til slutt fleirtal for bybane langs Bryggen og eit framleis Ap-styrt byråd. Resten av partiet har stått fast på tunnel.

Det har ført til offentleg oppvask, æreskjelling og uttalte ønske om å kvitte seg med kvarandre. Det finst ingen tillit mellom dei to sidene, og knapt nokon sjanse for at dei kan finne saman.

Kranglinga for open scene uroar Senterpartiet på fylkesnivå, og er eit samtaletema også sentralt i partiet. Storbyane har rett nok aldri vore svært viktige for Senterpartiet, men at lokallaget i Norges nest største by står i flammar er elendig reklame.

Om under to år er det lokalval. Ingen stemmer på eit parti i oppløysing, berre spør Bergen Frp som blei lagt ned i 2019.

Dei svært talande bileta frå 2019 fortel om ein isfront i Bergen Senterparti. Situasjonen er framleis betent.

I Bergen Senterparti finst det svært ulike skildringar av problema. Enkelte meiner konflikten berre handlar om ulike syn på Bybanen. Andre seier det handlar om personar som verkeleg ikkje klarer å samarbeide.

Men ein del opplever også at det er ein politisk og ideologisk skilnad på dei ulike leirane i partiet.

Partiveteranane som Tungesvik, Hege Solbakken og Ove Sverre Bjørdal står veldig tydeleg på den raudgrøne linja i Senterpartiet.

Jordal, som rekrutterte mange nye medlemmer i 2018 og 2019, var meir høgreorientert. Han blir og kalla nasjonalkonservativ, ein merkelapp han sjølv går god for. Noko av det siste han gjorde før han forsvann frå Bergen, var å prøve å få Sp inn i samarbeid med Høgre mot mange andres vilje.

Chase Jordal var ein svært omstridd figur så lenge han var i Bergen Senterparti. I dag er han flytta frå byen.

Jordal lukkast ikkje, men klarte å lage ein bybaneallianse mellom unge og eldre medlemmer. Fellesnemnaren er motstand mot bybane langs Bryggen for kvar ein pris.

Ved hjelp av denne alliansen sikra denne sida seg dei fleste posisjonar i partiet. Og slik har også Senterpartiet i Bergen blitt nærast eit einsaksparti.

Det har gjort at bystyregruppa nektar å i det heile nærme seg Ap-byrådet. Det var berre utbrytarane som deltok i budsjettforhandlingar. For resten trumfar bybanesaka alt. Det har også gjort at fleire har ytra ønske om å snu seg mot Høgre.

Stig Torgersen (til v.) og Steinulf Tungesvik på bystyremøtet der bybanesaka skulle avgjerast. Seinare var dei sentrale aktørar i å sørgje for at saka blei teke opp igjen, og å flytte fleirtalet over til trasé langs Bryggen.

Les også Bybanen skaper bråk i Bergen Senterparti

Det ville ikkje vore nytt for Senterpartiet. Sjølv om dei held seg til Arbeidarpartiet nasjonalt, er dei eit sentrumsparti som mange stader samarbeider med Høgre.

Det er også eit kjent fenomen at parti som veks raskt, slik Senterpartiet har gjort dei siste åra, får eit større spenn i både veljarar og medlemsmasse. Mykje rart kjem flygande når du set ut ei fjøslykt i sommarnatta, sa Anders Lange, grunnleggjaren av det som seinare bli Frp.

Når ein får veljarar og medlemmer frå både høgre- og venstresida blir det vanskelegare å stake ut ein vidare kurs som alle er einige i.

Det spesielle i Bergen er likevel den uforsonlege måten det skjer på. I realiteten har bystyregruppa lenge fungert som to ulike parti, som no opererer bak ryggen på kvarandre.

Liknande scener har me i Bergen berre sett i allereie nemnde Bergen Frp. Det enda på dramatisk vis. Etter årevis med kaos, fekk Frp sentralt nok i 2019. Dei la ned heile lokallaget, som dei ikkje lenger ville vere kjent av.

Denne mogelegheita har ikkje Senterpartiet i sitt reglement. Dermed får konflikten i Bergen halde fram å spele seg ut.

Spørsmålet er kven som står igjen til slutt.