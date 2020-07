Fergene er utryddingstruet. Reis mens du kan.

Vestlendingen kommer ikke til å være den samme når kyststamveien står ferdig.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

En fergetur er som å haike med en hval. Fergene er store, trygge, tunge, dunkende og målrettede, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Alice Bratshaug

I sommer har kommentariatet i BT bestemt seg for å grave dypt i sine heimstadsfølelser, og komme opp med fortellinger om såkalte «vestlandske tilstander».

Jeg mener det aldri kan skrives nok om fjorder og ferger. Fordi de har formet måten vi flytter oss og forholder oss til hverandre på.

Fordi de ofte definerer vårt forhold til natur, vind og vær, og påvirker omgangstone, humor og lefse- og koffeinforbruket vårt.

Og fordi konseptet fjord/ferge om noen tiår kan være knust av fryktelig mye betong og stål.

En fergetur er som å haike med en hval. Fergene er store, trygge, tunge, dunkende og målrettede.

Bindestreksforbindelser som Halhjem – Sandvikvåg, Hatvik – Venjaneset, Krokeide – Hufthamar, Vangsnes – Hella – Dragsvik og Kvanndal – Utne har sin egen poetiske tyngde.

Snart seiler de lengstgående fergene inn i tåkeheimen for godt. Prosjektet «Kyststamvegen E39» kommer til gjøre dem til skrot. Hordfast bringer fire felt og brokryssinger til hele gullkysten.

Vestlendingen skal bli mer mobil. Industrien skal få bedre tilgang til dagpendlende arbeidskraft.

Vestlandet skal slutte å være for spesielt interesserte.

Vestlandet skal bli en sprengtrent firehjulstrekker med brøyteplog foran og aksjeutbytte bak.

Fjordene og fergene er største hinder i den makroøkonomiske konkurransen med det kjepphøye Østlandet. Vestlandet skal bli konkurransedyktig.

O jubel, og fyr her.

Rent transport- og kulturhistorisk er hybrisen forståelig. Helt til langt innpå 1980-tallet var vestnorsk veistandard til å grine av.

Derfor blir enhver ny plassering i Nasjonal transportplan regnet som en stor seier over fortidens armod.

Det preger til og med språket vårt.

I vestnorsk veibyggingshistorie er det ett begrep som skiller seg ut: «Vegutløsning».

Jeg har alltid lurt på hvorfor erotiske begreper brukes om å bulldose fjell, sprenge berg og bygge bro.

Jeg har landet på at det må være et freudiansk uttrykk for menneskets behov for å beseire naturen, legge den under seg og gjøre unevnelige ting med den.

Det er muligens et uttrykk for at samferdsel og veibygging historisk sett har vært en mannsgreie.

Gigantbroen over Bjørnafjorden vil ikke bare bli en svindyr trafikkmaskin. Den vil også være Vestlandets største penisforlenger. Hvis det er lov å si.

Hvor «samfunnsøkonomisk lønnsom» er tenkepausen, dopausen, den lave pulsen, kaffen og hotdogen, samtalen, matingen av måkene på øvre dekk, friheten fra veiraseriet og 110 kilometer i timen? spør Frode Bjerkestrand. Foto: Knut Egil Wang

Det som først og fremst skal legitimere kyststamveiprosjektet, er begrepet «samfunnsøkonomisk lønnsomhet».

Det brukes som et vått ullteppe, som kastes over ethvert tilløp til brennende debatt om hvordan verdien av slike prosjekter regnes ut.

Men «samfunnsøkonomisk lønnsomhet» er ikke en fasttømret størrelse. Det kan tøyes og strekkes ganske fritt, spesielt hvis man vil bygge motorvei og bro.

Det å spå hvor mange biler som vil kjøre over en bro og hvor mye bilistene er villige til å betale for det om 30–40 år, er ingen eksakt vitenskap.

Dessuten finnes det en faktor veipolitikerne og Statens vegvesen ikke liker å snakke om.

Den kalles «ikke-prissatte konsekvenser», noe som også bør være med i regnskapet.

Og bær med meg hvis denne teksten blir litt begrepstung akkurat her.

Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI), defineres ikke-prissatte konsekvenser som «landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser».

Altså mye av det som gir Vestlandet særpreg, identitet og stolthet.

TØI mener at konsekvensene av slike inngrep bør vurderes på en systematisk måte. Verdien og omfanget skal beregnes på en skala fra «Meget stor negativ konsekvens» til «Meget stor positiv konsekvens».

Hvor havner egentlig hele Bjørnafjorden og den sjeldne regnskogen på Reksteren på den skalaen, mon tro?

Det avhenger kanskje nettopp av hvem man velger å tro på.

Skal vi tro på analyseselskapet Menon Economics, som har laget rapport for Hordfast-lobbyen på Stord? Den ønsker seg tilgang på mobil arbeidskraft. Menon mener prosjektet vil dryppe av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Eller skal vi tro på TØI, som har laget rapport for Sjømannsforbundet? Det organiserer sjøfolk som mister jobben på grunn av alle broene. TØI tror knapt prosjektet bærer seg.

Slik er vi. Tvisynet er vestlendingens personlighetsforstyrrelse, vår logikk er ikke alltid enkelt å følge.

Samtidig med at vi planlegger kostbar fergefjerning, utvikler vi verdens mest miljøvennlige og hurtiggående ferger, som går på strøm, gass og hydrogen.

Samtidig med at reiselivet opphøyes til oljens arvtaker, legger vi en firefelter gjennom den uberørte naturen turistene kommer for å oppleve.

Så da er spørsmålet: Hva er de «ikke-prissatte» verdiene av en fjord og en ferge?

Hvor «samfunnsøkonomisk lønnsom» er tenkepausen, dopausen, den lave pulsen, kaffen og hotdogen, samtalen, matingen av måkene på øvre dekk og friheten fra veiraseriet og 110 kilometer i timen?

Fjord og ferge hører sammen som melk og honning, saus og poteter, tang og tare.

Vestlandet blir ikke det samme uten den kombinasjonen. Uten ferger over fjorden blir vestlendingen en blass versjon av seg selv.