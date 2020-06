Strippesjefen har overlevd politikaranes motangrep i ti år. No får me aldri vite kven som ville sigra til slutt.

Korona tok knekken på Bergens einaste strippeklubb.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Torsdag denne veka blei det kjent at strippeklubben After Dark er konkurs. Med det er ein ti år lang konflikt avslutta. Illustrasjon: Marvin Halleraker

Noko av det mest surrealistiske eg har vore med på som politisk journalist, var då strippeklubbeigar Geir Carlsen møtte Bergens helse- og sosialpolitikarar i 2016.

Carlsen hadde halde seg mest i sitt naturlege habitat, i plysj-sofaen på klubben sin. Eventuelt fotografert med ei dame med sprikande bein i bakgrunnen.

Men denne dagen krasja to verder. Politikarane hadde fått han inn på sin heimebane på rådhuset i Bergen. Eit bygg med minst femti variasjonar av grått.

Carlsen starta strippeklubb i Bergen i 2010.

Dreams, som seinare blei til After Dark, blei umiddelbart møtt med protestar og demonstrasjonar. Carlsen svara med å sende reklame av ei kvinne i undertøy rundt med sykkel på Torgallmenningen.

Det var likevel først i 2016 at kampen spissa seg til, politisk. Strippeklubbens mest innbitne motstandarar i Ap, SV og KrF fekk fleirtal saman.

På rådhuset blei Carlsen utspurt om tidlegare skuldingar om prostitusjon og menneskehandel. Strippesjefen forsikra om si uskuld og moral.

Tre år seinare måtte Carlsen møte i komité for helse og sosial på rådhuset i Bergen, for å argumentere for at strippeklubben skulle få behalde skjenkeløyvet. Foto: Marita Aarekol

Geir Carlsen på strippeklubben som då heitte Dreams, i 2013. Foto: Amundsen, Paul S. (arkiv)

Han var pressa opp i eit hjørne. Det nye fleirtalet blant politikarane sikra ei lovendring som tok frå strippeklubbar skjenkeløyve.

Men akkurat då politikarane trudde dei hadde fått Carlsen på kroken, glapp han for dei igjen.

Same dag som klubben hans After Dark måtte stoppe skjenkinga, kom pressemeldinga:

«Slapp av bergensere, ingen grunn til å være lei seg ...»

Denne pressemeldinga vart sendt ut 1. juli 2016. Same dag som strippeklubben mista skjenkeløyvet sitt. Foto: Skjermdump

Geir Carlsen hadde splitta både selskapet og lokalet i to. Framfor dansarane var det hengt opp ei tjukk gardin. Besøkjande kunne drikke så mykje dei ville i forværelset, før dei tok turen bak forhenget. Slik omgjekk han forbodet, og kunne halde fram å servere alkohol.

Politikarane raste, men advokatane deira torde ikkje ta kampen vidare. Og Carlsen drog inn nesten like mykje pengar som før.

Det er få bergensarar som har plaga politikarar like mykje som Geir Carlsen. Men kvifor har han og strippeklubben hans skapt så mykje oppstyr akkurat i denne byen?

Oslo har fleire strippeklubbar, utan at det har skapt furore på same vis. Det er kanskje berre å forvente, Bergen er ein langt mindre by.

Men det er også Trondheim, kor trønderane ser ut til å leve fint med den veletablerte klubben Dreams.

Bergen er ein by der KrF alltid sit ved makta. Dei har sjølvsagt ikkje likt strippeklubben, men det er ikkje berre vestlandsk pietisme som ligg bak. Bergen er også ein by med ei sterk, feministisk venstreside. SVs Oddny Miljeteig har stått i frontlinja mot strippeklubben i alle år.

I denne kampen har KrF og venstresida hatt fullstendig overlappande interesser.

Då strippeklubben først opna blei Carlsen hengt ut som hallik på plakatar i Bergen, og sitt eige nabolag. Han har måtte tole både sjikane og hærverk gjennom sine ti år som strippeklubbeigar. Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Problemet deira er berre at det ikkje finst lover mot stripping i seg sjølv. Protestar vann ikkje fram, og marknaden for stripping ser ut til å ha vore til stades. Kreativitet var difor nødvendig, for å finne ein måte å sette ned foten på.

Endå ei ny lovendring står i dag på trappene. Der mister ikkje berre strippeklubbar, men også selskap som har tilknyting til slike konsept, skjenkeløyvet.

Carlsen seier han var klar til å ta kampen nok ein gong. Men det var før korona kom. Den klarte det politikarane har strevd med i ti år på berre tre månader.

Nyheita om After Darks konkurs blei teken imot med glede i både KrF, SV og blant andre strippemotstandarar denne veka. At dei hadde fått hjelp av ein dødeleg pandemi, såg ikkje ut til å legge nokon dempar på stemninga.

Truleg var også Carlsen nøgd, når det trass alt gjekk som det gjekk. Når han først skulle tape, var det mot ein heilt annan motstandar.

For resten av oss er det litt bittert aldri å få vite kven som ville vunne neste slag i føljetongen. Men det har vore litt av ein kamp.