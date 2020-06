Det beste med Noreg er at du stoler på Erna Solberg. Men ikkje for mykje.

Kanskje var det kombinasjonen av tillit og sunn skepsis som redda Noreg gjennom koronakrisa.

Jens Kihl Kommentator

Då Erna Solberg deltok på gjenopninga av Naturhistorisk museum i fjor, stolte ho nok på denne utstoppa brugda, altså ein hai, til å låne vekk handa si. Den same tilliten er det mange nordmenn som har vist statsministeren gjennom koronapandemien. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Kva skal til for at eit land taklar ein pandemi? Eit godt helsevesen. Pengar. Tilgang til reint vatn og såpe. Effektive informasjonskanalar.

Men i tillegg har vi éin ting til i det norske samfunnet. Noko som er like usynleg som viruset vi kjempar mot: tillit.

Dei nordiske landa har i lang tid lege i verdstoppen når det gjeld å ha nettopp tillit. Vi har tillit til dei menneska som er rundt oss, men vi har også tillit til staten. Horisontal og vertikal tillit, som det heiter.

Då eg byrja arbeidet med denne kommentaren, tenkte eg at Noreg er perfekt rigga for å takle ein pandemi. Vi har høg tillit til styresmaktene, sånn at vi stoler på at råda som kjem derfrå er gode: Politikarar og fagfolk gjer det som trengst.

I tillegg har vi høg tillit til kvarandre. Vi stoler på at naboen følgjer smittevernråda. Heile poenget med smittevern er at alle gjer det same. Då må det vel vere perfekt at vi ikkje mistenkjer at dei andre sluntrar unna.

Men så gjorde eg den tabben mange journalistar gjer: Eg tok kontakt med ein forskar. Dag Wollebæk ved Institutt for samfunnsforskning har jobba med tillit i årevis. Han har vist korleis det heng saman litt annleis enn eg trudde:

For dei av oss som har veldig høg tillit til andre, ser gjerne litt for ljost på livet generelt. Dette går sikkert bra, tenkjer vi, fordi alle gjer så godt dei kan. «Tillitens fetter er optimismen», skreiv Wollebæk i VG.

Det går ikkje når der er pandemi. Det er nettopp når du mistenkjer at ho før deg i butikken er litt kjapp med handspriten at du sjølv blir ekstra nøye. Vi treng skepsisen.

Det var bra tomt på Torgallmenningen denne våren. Vi auka avstanden til kvarandre, både fysisk og mentalt. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Då Erna Solberg stengde ned Noreg, skjedde det to ting med tilliten: Vi fekk meir tillit til staten og mindre til kvarandre, viser tal frå Medborgerpanelet, som høyrer til hos Universitetet i Bergen.

Vi auka avstanden til kvarandre både fysisk og mentalt, medan tilliten til styresmaktene gjekk drastisk opp. Frå januar til mars gjekk andelen som var tilfreds med dagens regjering frå 23 til 49 prosent.

Det same skjedde med alle andre institusjonar: Vi auka tilliten til Stortinget, til norske politikarar generelt og blei meir tilfreds med sjølve demokratiet, viser tala frå Medborgerpanelet.

Ja, nordmenn flest fekk faktisk også auka tillit til oss i media. Tenkje seg til.

Men tilliten til kvarandre gjekk altså markant ned: Andelen som meinte at andre folk er til å stole på, gjekk frå 76 til 66 prosent frå januar til mars.

I utgangspunktet høyrest det ut som eit skrekkvelde: Eit samfunn der vi stoler mindre på kvarandre og meir på staten, har liksom noko orwellsk over seg. Denne gongen var det kanskje akkurat det som skulle til.

Det er lett å tenkje at sidan tillit er ein sånn flott ting, bør vi ha så mykje som mogeleg av det. Men over tid bør vi jo ikkje gå rundt og stole blindt på styresmaktene, på media eller på politikarane.

Sjølv om eg vil at du skal ha tillit det eg skriv i denne kommentaren, vil eg jo ikkje at du skal stole vilkårslaust på det som står her.

Det er bra at også dei som ikkje røysta Høgre kan stole på Erna Solberg i ei krisetid, men Noreg treng også den politiske debatten.

No ser tilliten til regjeringa ut til å falle, viser tal frå Norsk koronamonitor. Eller normalisere seg på det gamle, høge nivået. Det er eigentleg godt nytt, for det viser at vi er på veg i retning kvardagen.

No er vi også over i ein fase av kampen mot pandemien der det ikkje hastar fullt så mykje: Vi har tid til å ta ein debatt om ulike typar tiltak.

Tillit til styresmaktene er bra, men den bør helst kome saman med ein dose sunn skepsis. Mykje tyder på at vi er på veg tilbake dit.

Heldigvis.