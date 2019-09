Her har du litt medisin mot trangsyn og vrangsyn

UiB og Harmonien er et viktig radarpar. Konsertserien «Neste steg» kan bli et nyttig bidrag i kampen mot voksende kunnskapsforakt.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

UT I UNIVERSET: Whitacres verk er skrevet til det uendelige universet, og til de håndfaste bildene fra Hubble-teleskopet, av galakser som befinner seg noen milliarder lysår fra oss. Jannica Luoto

Torsdag denne uken ble verket «Deep Field» av komponisten Eric Whitacre fremført av Harmonien i Grieghallen. Det overveldende verket var akkompagnert av levende bilder som kan få hjernen din til å krympe til størrelsen av en halv peanøtt.

Det føltes i alle fall sånn. Whitacres verk er skrevet til det uendelige universet, og til de håndfaste bildene fra Hubble-teleskopet, av galakser som befinner seg noen milliarder lysår fra oss.

Konserten var første episode i en serie av fire unike konserter under vignetten «Neste steg», som skal spilles i Bergen dette skoleåret.

Serien er inspirert av 50-årsjubileet for Neil Armstrongs første spasertur på månen og er en hyllest til vitenskap, kunst, musikk og letingen etter ny kunnskap.

«Deep Field» er et ambisiøst prosjekt, som omfatter orkester, kor, diger videoskjerm og publikums mobiltelefoner. Det er basert på de grensesprengende bildene som ble tatt fra Hubble-teleskopet i løpet av 11 dager i desember 1995.

Selv om bildene «bare» dekket en 24-milliondel av himmelen, avdekket de flere tusen galakser som før ikke hadde vært synlige for oss jordboere.

DET UTROLIGE UNIVERSET: Forskerne Susanne Flø Spinnangr og Arve Aksnes fortalte om Hubble Deep Field-prosjektet, om ufattelige avstander, eksplosjoner på soloverflaten og nordlysets magi. Jannica Luoto

Whitacre har satt «Star Wars»-lignende toner til bildene. Og etter den lange reisen gjennom en flik av universet, kunne publikum selv avspille en snutt med atmosfærisk musikk fra Iphonen sin, som en integrert del av verket.

Etter pausen spilte Harmonien Gustav Mahlers himmelske 4. symfoni fra 1900, som et naivt og nostalgisk apropos til alt vi i dag vet om universet.

Det var en sjeldent fin opplevelse, for alle sanser.

Like fine var de to forskerne fra Birkelandsenteret for romforskning i Bergen, som introduserte konserten.

Susanne Flø Spinnangr og Arve Aksnes fortalte om Hubble Deep Field-prosjektet, om ufattelige avstander, eksplosjoner på soloverflaten og nordlysets magi.

Tenk det. I Bergen sitter det folk som forsker på solens magnetfelt og hvordan nordlyset kan gi oss bedre kunnskap om klimaendringer.

Jeg håper de får alle de ressurser og arbeidsroen de trenger. For det er mye ubehagelig støy der ute for tiden.

Den enorme kunnskapen om verdensrommet Hubble-teleskopet har gitt oss, får blant annet deler av klimadebatten til å fremstå som kynisk og meningsløs.

Politikere som Jon Helgheim og Carl I. Hagen (begge Frp) har begge raus tilgang til medieoffentligheten.

De vil stadig ha oss til å tro at klimapolitikk er hysteri, og at samtlige av verdens klimaforskere kun driver på som de gjør, for å sikre sine egne bevilgninger.

MOBILE BIDRAG: Whitacre har satt «Star Wars»-lignende toner til bildene. Og etter den lange reisen gjennom en flik av universet, kunne publikum selv avspille en snutt med atmosfærisk musikk fra Iphonen sin, som en integrert del av verket. Jannica Luoto

Klimaskepsis er fremdeles en stor, løpende konspirasjonsteori – utrolig nok – og støttes for tiden også av USAs president, Donald Trump.

Samtidig vet vi at Amazonas brenner og at halve Bahamas nettopp er lagt i grus av en historisk kraftig orkan. Nye bilder viser at Nordpolen snart er isfri, og Grønlandsisen smelter fortere enn noensinne.

Klimafornektelse er som et nachspiel av dritings herremenn som synger «Og dette skal være Trumpen sin skål», mens hele baren står i full brann bak dem.

Etter å ha hørt de to forskerne fra Birkelandsenteret fortelle om solens magnetfelt og forskningen på nordlyset, virker den politiske klimaskepsisen i tillegg totalt respektløs.

At forskere og forskning blir mistenkeliggjort og tillagt grådige motiver, er i tillegg farlig. Det er vitenskap som kan gi kloden og klimaet en presis diagnose, ikke religion, demagogi eller populisme.

Det er et paradoks at jo mer vi vet, jo hurtigere vokser forakten for vitenskapen.

Desto viktigere er det at tunge institusjoner som Universitetet og Harmonien bruker sin betydelige definisjonsmakt til å formidle de store perspektivene på våre levekår og gi rom for undring, fascinasjon og debatt.

Kombinasjonen av kunnskap og musikk på dette nivået er nyskapende og viktig. Jeg vet det er komplisert å kjøre ekstraomganger av serien «Neste steg», og konsertene skal bli tilgjengelig på nettet.

Men ideelt sett burde langt flere få tilgang til å se og høre dette fra scenen. Studenter, skoleklasser, nybakte foreldre, pensjonister.

Fakta De neste episodene av serien «Neste steg»: «Verdensrommet»: Fredag 13. september

«Havet»: 12 og 13. desember

«Klima»: 5. mars 2020

«Mennesket»: 30. april 2020

For det er i nærkontakt med bildene fra Hubble-teleskopet og Harmoniens rasende vakre fremføring av «Deep Field» du får følelsen av hvor små, men samtidig hvor uendelig selvdestruktive vi er.

Og at det først og fremst er kunnskap og vitenskapsbasert politisk handlekraft som kan redde planeten.