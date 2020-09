Dei nye tøffelheltane

Publisert Publisert Nå nettopp

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Thomas Brun (illustrasjonsfoto)

1,4 millionar nordmenn har sett seg bak kjøken­gardinene for å få til salt i grauten. Halvparten av landets sysselsette har heimekontor, har Arbeids­markeds­instituttet rekna ut. Kan det vera sant? tenkte eg. Nesten halvannan million husmødrer og husfedrar, som kan gå i tøflane, gå på sokkeleisten, gå berrføtt! Frå dei akar seg ut or dyna om morgonen, eller om føremiddagen! Til dei tek køyen utpå kvelden, eller utpå natta! Med full løn! Og feriepengar! Og sjukepengar! Og pensjonspoeng! To meter frå kaffitraktaren! Det kan ikkje vera sant, tenkte eg.

Men det er vel sant når Arbeidsmarkedsinstituttet seier at det er slik sysselsette folk mellom 15 og 74 år har innretta seg. Arbeidsmarknadsinstituttet veit nok meir enn meg, lyt eg vedgå, endå så månebedotten eg vart då eg fekk eit lite innblikk i ekspertisens tabellarier. Halvparten av det arbeidande folk har digitalisert seg i ein kave. Med internett og tøflar skal landet byggast, i dropesmittens tid. Med minst 4G, helst 5G, skal landet effektiviserast og rasjonaliserast og produktiviserast. Og berekraftiserast.

Om halve landets arbeidsstyrke aldri går utfor ei dør i arbeidstida, trengst ikkje lenger firefelts motorvegar og dobbeltspora jarnbane på Austlandet. Dei kan ta arbeidet med seg og dra seg heim att der dei kom frå. Dei kan busetja seg på hytta i Myrkdalen og betala skatt til Voss herad. Dei kan flytta inn att på jenterommet og spara pengar og karbondioksid. Og spara uskuldige medmenneske for dropesmitte. Berre sjå den same kohorten kvar dag. Eller berre sjå seg sjølve i baderomsspegelen. Dei kan gjera heimekontoret til ei førebuing til pensjonsalderen.

Var det kanskje 5G Einar Gerhardsen fabla om i si tid, at når Arbeidarpartiet hadde sete lenge nok med makta, skulle halve folket koma i arbeid i open kjøkenløysing, med automatisk avsug, med Netflix klokka to om natta? Tanken slo meg. Så tenkte eg at det kunne ikkje stemma. Tøflar er det nye klasseskiljet. Den andre halvparten av folket må ta av seg tøflane før dei går på jobb.