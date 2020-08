Hvordan ble Tangen-saken en skandale?

Og hvordan kan den løses?

Finanskomiteen skal komme med sitt innspill til ansettelsen innen fredag. Ingenting tyder på at Tangen får tillit fra Stortinget slik forholdene er nå.

Den for mange ukjente fondsforvalteren Nicolai Tangen ble i mars annonsert som ny oljefondsjef. Han rakk så vidt å smile til pressen før det ble kaos.

Her er forklaringen på hvordan krisen kunne oppstå, og hvilke muligheter vi har til å løse den.

1. Hvem bestemmer over Oljefondsjefen?

Oljefondet eies av Finansdepartementet. Dette er en del av regjeringen, som må stå til ansvar for Stortinget, som igjen er oss, det norske folk.

Det er imidlertid sentralbanken vår, Norges Bank, som har ansvaret for den daglige driften og forvaltningen av Oljefondet. Norges Bank ansetter også Oljefondets leder, og det er derfor sentralbanksjef Øystein Olsen som er ansvarlig for ansettelsen av Tangen.

2. Hva er problemet med Tangen?

Tangen eier fortsatt 43 prosent av hedgefondet AKO Capital, redusert fra 78 prosent før ansettelsen. Dette er et fond som investerer i internasjonale selskaper. Selskapet har gitt Tangen ufattelig gode inntekter.

Det norske Oljefondet investerer også utelukkende i utenlandske selskaper. Tangens fond og Oljefondet opererer dermed i samme marked.

Siden Oljefondet er et av verdens største fond, og eier omtrent 1,5 prosent av alle børsnoterte selskap, kan investeringene få innflytelse på andre aktører i markedet – for eksempel AKO Capital.

Man er derfor redd for at Tangen, bevisst eller ubevisst, skal ta avgjørelser for Oljefondet som kan gagne ham selv og AKO Capital, eller vegre seg for å gjøre noe som kan påvirke AKO Capital negativt.

I tillegg har Tangen deler av formuen sin i skatteparadis. Dette gjøres for å redusere skatt, og står i kontrast til Oljefondets uttalte målsetning om å redusere skadevirkningene fra slike skatteparadiser.

Det var god stemning da Tangen offisielt ble ansatt av sentralbanksjef Øystein Olsen. Snart skulle vinden snu.

3. Hvem er det egentlig som er uenige?

Det er ikke Tangens kvalifikasjoner det sås tvil om, men hans nøytralitet når han samtidig skal være eier i AKO Capital.

Norges Bank har inngått en avtale med Tangen om at han skal fratre fra å aktivt forvalte AKO Capital eller sin egen private formue.

Det er imidlertid svært vanskelig å sørge for at Tangen ikke vet noen ting om hva pengene hans er investert i. Han kan for eksempel ikke bare glemme det han allerede vet – dessuten må vi anta at han har tilgang på internett, hvor deler av fondets investeringer ligger enkelt tilgjengelig.

Uenigheten står nå mellom Stortinget og Norges Bank, og går på om avtalen er vanntett nok. Stortinget mener nei, Norges Bank mener ja.

4. Hvorfor kan ikke Stortinget gripe inn?

Norges Bank skal være en uavhengig institusjon, og politikerne skal ikke kunne påvirke den. Sentralbankens hovedoppgave er å sikre økonomisk stabilitet, ved å for eksempel tilpasse rentenivået. Slike oppgaver må tas på faglig grunnlag, og ikke av politikere som ønsker å påvirke økonomien til sin eget beste.

Siden selvstendige Norges Bank har ansvar for å ansette Oljefondsjefen, ender politikerne opp med å være maktesløse i denne situasjonen.

Det finnes likevel et bindeledd mellom Norges Bank og Stortinget, som kalles representantskapet. Dette er et råd på 15 medlemmer fra alle stortingspartiene. De skal holde oppsyn med at alt Norges Bank foretar seg er etter gjeldende lover og regler.

Det er representantskapet som har slått alarm om at de ikke mener kontrakten til Tangen er vanntett nok, og fått partiene på Stortinget til å reagere.

5. Har Tangen gjort noe galt?

Nei, Tangen har ikke gjort noe galt i ansettelsesprosessen.

Han har hele tiden vært tydelig på at han ikke kommer til å selge seg ut av AKO Capital.

Det er derfor sentralbanksjef Olsen som burde ha forstått at dette kunne medføre interessekonflikter, og vært mer forsiktig med ansettelsen av Tangen i utgangspunktet.

6. Hva skjer fremover?

Sånn situasjonen står nå, er det hovedsaklig tre scenarioer vi kan se for oss:

Tangen fratrer ansettelsen. Enten fordi han trekker seg, eller fordi Olsen sier ham opp. I så fall er det naturlig at Olsen også går av som sentralbanksjef – skandalen ligger på hans bord. Noen andre i Oljefondet, sannsynligvis nestleder Trond Grande, vil ta over styringens mens man går i gang med ansettelsesprosessen igjen. Grande var selv blant dem som søkte seg til jobben.

Tangen selger sin del av AKO Capital. Dette ville overraske mange, ettersom Tangen har satt som premiss at dette er uaktuelt. Om han likevel gjør det, vil faren for interessekonflikter forsvinne, og saken være løst.

Norges Bank endrer vilkårene for ansettelsen. Dersom de klarer å stenge Tangen ytterligere ute fra sine egne økonomiske interesser, vil representantskapet og Stortinget kanskje velsigne ansettelsen. Ting tyder imidlertid på at det er vanskelig å lage en kontrakt som tilfredsstiller kravene.

Finanskomiteen, som består av samtlige partier, skal gi sin offisielle innsigelse innen fredag.

Allerede nå har imidlertid en samlet opposisjon, som utgjør flertallet på Stortinget, krevd at finansminister Jan Tore Sanner (H) går i dialog med Norges Bank om ansettelsen.

Hvorvidt Sanner og Finansdepartementet har juridisk mulighet til å gripe inn i ansettelsen, hersker det tvil om.

Én ting er ihvertfall sikkert: Denne saken vil få etterspill.

At en så erfaren byråkrat som sentralbanksjef Olsen ikke forstod at Tangens bindinger til AKO Capital ville skape blest, er veldig merkelig.

Men når konflikten mellom Stortinget og Olsen først har oppstått, ser vi at lovverket heller ikke fungerer godt nok.

Sentralbankens uavhengighet er ment å gjelde pengepolitikk. Oljefondet skal derimot styres etter rammer politikerne og byråkratene i Finansdepartementet setter. Da er det ulogisk at de ikke får ha en finger med i spillet om sjefen.

Å endre loven til at politikerne får mer innflytelse, sitter likevel langt inne for mange. Sunt nok.

Tangen er den tredje personen som blir ansatt for å lede Oljefondet. Han er den første av disse som kommer med en vesentlig internasjonal formue i bagasjen, men han trenger ikke å bli den siste.

Vi må ha et regelverk som kan håndtere dette på en tydelig og klar måte. Nå er saken en skandale for alle involverte, og en tragedie for Tangen selv.