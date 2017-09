Dommen mot Eirik Jensen er en politiskandale på flere måter. Hvorfor tok ingen tak i mistankene om at han var korrupt?

Det var faktisk mulig å føle nervøsiteten i rettssal 250. Dommen mot Eirik Jensen ble lest opp i sin helhet - med straffutmålingen som et vanvittig klimaks. Dommer Kim Heger bygde opp stemningen perfekt. Jensen sank stadig mer sammen. Til slutt hadde han haken i hendene, og brillene på haken.

Saken mot den tidligere spaneren har rullet i flere år. Gjermund Cappelen ble pågrepet etter den topphemmelige «Operasjon Silent» i desember 2013. Kort tid senere begynte han å snakke sin politikontakt Eirik Jensen inn i saken. «Det blir en bombe», sa Cappelen under avhøret. Det ble det.

21 års fengsel. Lovens strengeste straff. Dommen mot Eirik Jensen er knallhard. Enestående i norsk rettshistorie, og overraskende streng.

En høyt betrodd polititopp er skyldig i både grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13 tonn hasj. Retten finner ingen formildende omstendigheter. Den har ingen tiltro til Jensens forklaring. Det er Narcos på norsk. Det blir ikke mer ellevilt.

Ifølge dommen var det nærmest allment kjent i politikretser at Gjermund Cappelen drev med storstilt hasjimport. Hvordan kan Eirik Jensen ha trodd han drev med snus, klokker og ullen import?

Det er helt usannsynlig, ifølge Oslo tingrett. I så fall må Jensen ha vært «bemerkelsesverdig utenfor». Retten har vurdert denne forklaringsmodellen. Men det stemmer jo dårlig overens med at Jensen selv har fremstilt seg som en superspaner med et utrolig kildenett og solid oversikt over det kriminelle miljøet.

NTB SCANPIX

Jensens strategi om å late som han ikke ante hva Cappelen drev med, slo altså grovt feil. Dommerne er ikke i tvil om at Jensen var godt informert om hasjdriften.

Ifølge Oslo tingrett betyr det at Jensen uansett er skyldig i såkalt «passiv medvirkning». Passivitet kan nemlig begrunne straff for medvirkning hvis man har en særlig plikt til å gripe inn. Det hadde Jensen, ifølge dommerne - som polititjenestemann, med ledende stillinger innen narkotikabekjempelse.

Med det setter Oslo tingrett terskelen for medvirkning svært lavt. Passiv medvirkning er regnet som et unntak. Jensens forsvarer John Christian Elden mener store deler av politidistriktet burde vært tiltalt hvis dette er standarden. Et godt tema for ankesaken, hadde det ikke vært for at Elden har ganske mye annet å ta tak i.

Oslo tingrett mener Jensens bidrag går langt utover stilltiende aksept. Jensen har gitt beskyttelse og oppmuntring. Forklaringen hans på tekstmeldingene mellom dem er oppkonstruert, mener retten. "Mr. Good" er Jensen. Begreper som "kommunen", "byggeprosjekt" og "hagearbeid" er koder for utdeling av hasj.

Slik har Jensen forsettlig og systematisk latt Cappelen tro at han kan drive omfattende hasjimport uten å bli tatt av politiet, konkluderer Oslo tingrett.

Flere av meldingene mellom Jensen og Cappelen handlet om penger, eller penger som manglet. Et korrupsjonsregnskap, ifølge retten.

Mye tyder på at Jensens overforbruk av kontanter stammer fra Cappelen, men dommen konkluderer ikke bastant. Det trengs heller ikke. Dommerne er nemlig ikke i tvil om at Jensen har fått en Tag Heuer-klokke, et nytt bad og 30.000 kroner for innsatsen. Klokken alene er fullbyrdet korrupsjon. Jensen visste at badet utgjorde en betydelig verdi. Det at Jensen er politimann er et særlig tillitsbrudd. Dermed blir korrupsjonen grov.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Gjermund Cappelen kommer svært godt ut av saken. Han er dømt for både grov korrupsjon og innførsel av avsindige mengder hasj, under særdeles skjerpende omstendigheter. I utgangspunktet skulle han hatt like streng straff som Eirik Jensen. Men fordi Cappelen tilsto uforbeholdent og anga en råtten politimann, fikk han en solid strafferabatt. Straffen ble jekket ned fra 21 til 15 år. Det lønner seg å tyste.

Et paradoks er at strafferammen for korrupsjon - det som virkelig er et gedigent svik mot samfunnsoppdraget og ødeleggende for tilliten til politiet - relativt sett er nokså lav. Det er narkotikaimporten som skrur straffen opp til 21 år. Det er et tankekors, dersom Jensen for eksempel skulle blitt frikjent for medvirkning og dømt for å motta skitne penger i neste runde.

En gåte gjenstår fortsatt i dette sakskomplekset: Hvordan kunne ledelsen la Eirik Jensen drive med korrupt politidrift i så mange år, uten å gripe inn?

Det gikk rykter i det kriminelle miljøet om samarbeidet mellom Jensen og Cappelen. Flere politifolk hadde mistanker. Allerede i 2003 kom det bekymringsmelding om en «møkkete tjenestemann». Et vitne tok opp en «uggen følelse» med nåværende leder for Org.krim, Einar Aas. Velbegrunnede mistanker ble rapportert til Spesialenheten, og videre til Kripos i 2011. Ingenting skjedde.

Hvorfor tok ingen tak i alle disse mistankene om et råttent egg i reiret? Det er en vel så stor politiskandale som den knusende dommen mot Eirik Jensen.