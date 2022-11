Hun sikret likestilling for tusenvis av norske kvinner, men har aldri fått den æren hun fortjente

I podkasten «Dommen» forteller vi om folk som har kjempet for rettferdighet. En av dem er en ukjent husmor fra Bergen.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Inga-Lisa Nydokk kjempet en lang kamp for sin og andres frihet, både i retten og i eget liv.

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer og redaktører, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

På 60-tallet var hjemmet Norges største arbeidsplass. Halvparten av alle norske kvinner hadde yrkestittelen husmor.

I reklamene fremsto det som en slags idyll. Noen var kanskje lykkelige i dette livet. Men bak blondegardinene og stablene med vafler skjulte det seg også frustrasjon og jævelskap.

Husmorarbeid ga verken penger eller rettigheter. Hjemmet var som regel bygget og betalt av mannen. Å skille seg var ikke bare skamfullt – det betydde fullstendig økonomisk ruin. Dermed måtte kvinner bli i voldelige og tragiske ekteskap. Mange levde som gisler i eget hjem.

Dette er en skambelagt og underkommunisert del av norsk husmorhistorie, som BT nå forteller om i podkastserien «Dommen».

Det finnes noen få dommer som absolutt alle norske jurister husker. Den såkalte Husmordommen er en sånn dom.

I kvinneåret 1975 likestilte Høyesterett jobben i hjemmet med lønnet arbeid. I dag er det en selvfølge. Den gangen var det radikalt.

Saken startet fordi en husmor sto i fare for å miste huset etter at hun krevde skilsmisse. Selv om hennes bidrag til fellesskapet gjorde det mulig for mannen å tjene penger og bygge hus, var husmorarbeid ansett som annenrangs innsats.

Før denne dommen var det umulig for en kvinne å bli medeier av et hus hun ikke hadde betalt for med penger. For husmoren og tusenvis av andre kvinner var skilsmisse derfor et vanvittig risikoprosjekt.

Da Høyesterett snudde denne urimelige og gammeldagse rettstilstanden, sikret de samtidig økonomisk likestilling for tusenvis av norske kvinner.

På 60-tallet var hjemmet Norges største arbeidsplass. Halvparten av alle norske kvinner var husmødre.

Kvinnen som drev frem denne endringen var en ukjent husmor fra Bergen. Hun het Inga-Lisa Nydokk, og kjempet en lang kamp for sin og andres frihet, både i retten og i eget liv.

Husmoren hadde tre sønner å passe på, hun var alvorlig handikappet, og hun hadde ingen inntekt.

Men likevel: Hun sto på, krevde skilsmisse, fant en advokat som trodde på saken, og gikk gjennom et maraton av rettssaker før hun kunne gå seirende ut av Høyesterett med husnøklene i hånden.

Denne husmoren burde vært hyllet som et feministisk ikon. Det skjedde aldri.

Hun ble verken feiret av 70-tallsfeministene eller resten av samfunnet. I dag ville historien hennes blitt stor mediesak. Den gangen ble det aldri mer enn en notis i avisen.

Saken har bare vært kjent innenfor juridiske kretser. Og de som har puttet dommen inn i lærebøker og fagartikler, har nokså utelukkende vært opptatt av «Høyesteretts rettsskapende virksomhet».

Kvinnen og hennes historie har ingen brydd seg om. Inga-Lisa Nydokk døde ukjent, uten at hun fikk den honnøren hun fortjente.

Selv om denne saken er snart 50 år gammel, har den flere aspekter som fortsatt gjør den aktuell.

Kvinner ender ofte på tapersiden ved samlivsbrudd, også i dag.

Husmordommen er først og fremst kjent som en sak om økonomiske rettigheter. Men en viktig del av denne historien har vært underkommunisert. Den handler om grov vold i hjemmet.

Husmoren ble banket så voldsomt av ektemannen at hun havnet på sykehus i flere uker. Disse opplevelsene deler hun med mange, flere enn vi aner.

Den gangen ble det ikke snakket høyt om sånne ting. Og vold i hjemmet er fortsatt et tema som er tabubelagt og preget av skam og fortielse.

Historien om det Nydokk gjennomgikk før skilsmissen har aldri blitt fortalt – før nå.

Les også Dommen

Et annet tankekors er at husmoren fikk fri sakførsel. Det betyr at hun var i stand til å ta saken hele veien til Høyesterett, til tross for at hun ikke hadde penger til å betale advokatregninger med.

I dag er ordningen med fri rettshjelp så nedbygd og utarmet at den nærmest er en illusjon. Selv folk med den laveste uføretrygden har vært for velstående til å få dekket utgifter til juridisk hjelp.

I praksis er muligheten til å søke rettferdighet i domstolene et privilegium for de rike.

Høyesterett skaper viktige endringer i samfunnet. Her gir justitiarius Toril Marie Øie prinsesse Ingrid Alexandra en omvisning i domstolen.

Høyesterett sto overfor et viktig og prinsipielt veivalg da de skulle skrive Husmordommen i 1975.

De kunne gi henne rettigheter i boligen på to ulike grunnlag: Enten fordi hun hadde hatt det jævlig i ekteskapet, eller fordi hun gjorde en viktig innsats i et arbeidsfellesskap.

Retten delte seg i to. At flertallet valgte det siste, fikk enorm betydning, for svært mange kvinner.

Husmor-dommen viser hvor store konsekvenser noen rettssaker kan få – ikke bare for dem som er involvert, men for hele samfunnet.

I Norge er det først og fremst politikken som driver samfunnet fremover. Men noen ganger går domstolene foran og skaper endring.

Før det kan skje, bruker vanlige folk flere år av livet sitt på å kjempe mot systemet og gå i bresjen for rettferdighet. Inga-Lisa Nydokk er en av disse.