Vestre gjør et ærlig forsøk på å regulere dagligvarebransjen. Men du vil neppe merke mye på lommeboken.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Han overser elefanten i rommet, og kan ende opp med å gi deg høyere priser.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Konkurransen i det norske dagligvaremarkedet er et sørgelig skue. Tre store aktører dominerer, utvalget er slunkent, og folk og politikere klager over at prisene er høye.

Noe må gjøres, har politikere av alle farger hevdet i mange år.

Nå gjør næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) et forsøk. Sist uke kom han med forslag til tiltak for å bedre konkurransen.

Hovedgrepet er å gjøre såkalt «usaklig prisdiskriminering» ulovlig, altså at en leverandør uten gode grunner gir én butikkjede bedre betingelser enn en annen.

Norgesgruppen, som er den aller største aktøren i det norske dagligvaremarkedet, betaler nemlig opptil 15 prosent mindre enn andre aktører for varene de setter i butikkhyllene. Det gjør det vanskelig for de andre å konkurrere, og dermed blir prisene høyere for oss forbrukere, hevdes det.

De foreslåtte reguleringene kan muligens redusere Norgesgruppens dominans, men så mye mer vil det neppe duge til.