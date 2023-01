Årets villeste nyhetssak er en heftig miks av giftdrap, maktblindhet og presseetisk kollaps

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy hevdet at konen forsøkte å forgifte ham. Nå skal tilsynsutvalget for dommere vurdere saken.

Når en høyesterettsdommer endelig får oppmerksomhet, er det trist at det skjer på denne måten.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

I desember kom den merkeligste nyhetssaken i 2022: Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy (67) klandret sin ukrainske kone for forsøk på giftmord. Han hadde selv oppklart saken, motivet var økonomisk, case closed.

Nå har sjefen i Høyesterett, justitiarius Toril M. Øie, bedt disiplinærutvalget for dommere vurdere hans opptreden. I tillegg til giftsaken trakk hun inn et to år gammelt metoo-varsel fra Skoghøys tid som jussprofessor.

Folk i mektige stillinger bør åpenbart unngå udokumenterte drapsanklager og skjenking av unge studiner. Hadde Skoghøy vært politiker, ville han vært strippet for verv før noen klarte å stave «mistillit».

Men gjør dette ham uegnet som dommer i Høyesterett?