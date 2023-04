Barnet ditt har nettopp fått en ny skummel venn på Snapchat

Slik kan den nye prateroboten til Snapchat se ut. Alle brukere får sin egen, og botene har derfor ulikt utseende.

Foreldre har all grunn til å være bekymret.

Marie Misund Bringslid Kommentator

Du har kanskje oppdaget den lille grønne romvesenaktige figuren som har lagt seg på toppen av chatteloggen din på Snapchat. Over påske fikk alle som bruker meldingstjenesten en ny digital «sidekick», enten de ville eller ikke.

Det tok meg ganske lang tid å oppdage at den hadde inntatt fast plass, og enda lengre tid å skjønne at jeg burde bry meg om at den er der. For selv om prateroboten beskrives som en virtuell venn du kan snakke med, er «My AI» en eneste stor kilde til feilinformasjon.

Prateroboten, eller boten om du vil, tar utgangspunkt i OpenAI sin kunstige intelligens kunstige intelligensKunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. Kilde: Store norske leksikon (KI), som er mest kjent som ChatGPT. Det er imponerende teknologi som angivelig presterer like bra, om ikke bedre, enn mennesker på visse oppgaver, for eksempel tekstproduksjon.

ChatGPT vakte stor oppmerksomhet over hele verden etter at den ble lansert i november i fjor. En av de mest åpenbare utfordringene er at skoleelever kan bruke teknologien til å jukse på prøver og eksamener. For KI-tekstene den produserer er både elegante og overbevisende. Det er bare ett problem: De er fulle av feil.

Det opplevde jeg også raskt selv da jeg ba min helt egen robot om å fortelle hvem jeg var.

Min «AI» fortalte meg at Marie Misund Bringslid er en norsk langrennsløper som er kjent for sine imponerende ferdigheter på ski, og at jeg hadde vunnet flere nasjonale og internasjonale konkurranser. Det er kanskje morsomt og nesten smigrende, men helt feil.

Dette svarte prateroboten da jeg spurte hvem jeg var. Informasjonen den gir er helt feil.