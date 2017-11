Alle vil vere vestlendingar. Så kvifor ikkje vere vestlendingar saman?

Normalt når folk protesterer mot kommunesamanslåing, grunngjev dei det med at kommunane ikkje har ein samlande identitet. I tilfellet Vestlandet er det motsett.

Som namnedebatten dei siste dagane syner, er identiteten her allereie: Vi er vestlendingar. Sjølvsagt bør det vere meir enn ein felles identitet. Det bør også vere ei felles politisk eining.

Knapt nokon har sterke kjensler knytt til fylkeskommunen, for ikkje å seie namnet på sitt eige fylke. Dei einaste gongane det er snakk om ein «hordalending», er når nokon vert kvotert inn i styre og stell.

Resten av tida er vi bergensarar, vestlendingar, nordmenn. Tysværbuer, haugalendingar, vestlendingar, nordmenn. Sunnmøringar, vestlendingar, nordmenn.

For eit utrent auge er det umogeleg å skilje mellom vestlandsbygdene. Dei ligg ved ein kald fjord, i botn av bratte fjell, dei har ei kvit kyrkje eller to, på oppslagstavla i nærbutikken står det på nynorsk at det vert dans for tre veker sidan, og følgjer du dei raude T-ane lengje nok, er sjansen stor for at du ramlar over ei innspeling av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».

For alle som bur på Vestlandet, er det lett å sjå at også dei politiske utfordringane er like. Alle treng vegar som går over eit fjell og gjennom ein tunnel og over ei bru.

Marita Aarekol

Når ein skal slå saman kommunar og fylkeskommunar, må ein ta omsyn til kriterium som identitet og bu- og arbeidsmarknader.

Det tilseier at eit samla vestland, eit som strekk seg frå Rogaland til Møre og Romsdal, ville vore det beste.

Ingen vil bli fråteken retten til å vere vestlending. Sjølv om dei to fylka i midten tek namnet, sjølv om isbreane smeltar, sjølv om Åkerneset fell i fjorden, vil Vestlandet alltid vere Vestlandet. Men dei som er så sterkt knytt til den identiteten, bør søkje saman.

Det er betre å vere vestlending ilag med andre enn kvar for seg.