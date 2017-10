Byrådet bør ta stilling til kva villaområde som skal vernast for ettertida, og korleis det kan skje. Styringa må ikkje overlatast tilfeldige utbyggjarar.

Kor mange blokker er det plass til i ein stor villahage? Kor mange blokker er det plass til dersom den gamle villaen blir riven? Kor stort er profittpotensialet? Gamle pengar står for fall, nye pengar finreknar marginane. Blokk over blokk seg byggjer.

Fortettingspolitikk og utbyggingsinteresser går tilsynelatande hand i hand i gamle villaområde i den historiske byens randområde. Så enkelt skal det ikkje vera å omkalfatra Bergens historie og karakter. Villastrok med store hus og hagar er ein viktig del av byens bygningsarv, dei gjev byen ein smule kontinental schwung. Slik dei fleste internasjonale trendar viser att i Bergen, om enn på smålåte vis, eit særprega mangfald i arkitektur og byutvikling i eit trongt motbakkelandskap, mellem de syv Fjelde.

Dei første villaområda i Bergen vart etablerte kring midten på 1800-talet, då byens betrestilte borgarskap flytta frå tronge gater og smau for å flotta seg med frittliggjande hus og tilhøyrande hagar, i frisk luft og sunne omgjevnader. Som på dei gamle landstadane frå 1700- og 1800-talet. Dei vart gjerne forfremja til heilårsbustader då tidene skifta. Først vart bondemarkene på Nygårdshøyden og Kalfaret okkuperte, etter kvart fjernare sauebeite, utanfor murpliktgrensene. Mest mot sør.

Då Vossabana stod ferdig i 1883, skaut nybygginga fart kring jarnbanestasjonane på Kronstad, Minde, Fjøsanger og Nesttun. Far fekk lettvinn transport til arbeid i byen, mor og tenestetauser fekk like lettvinn tilgang til butikkane. Denne forma for byvekst skjedde etter klassisk, europeisk mønster, som også i vår tid let seg etterspora i mange større byar: Jarnbane og trikk, gjerne reine forstadsbaner, som Holmenkollbanen i Oslo frå 1898, Nordens første, la føring for villabygging langt uti fuglekvitteret. No er slike villastrøk blitt freistande, sentrumsnære fortettingsstrøk. Om bana er nedlagd, som i Bergen, kan byvekststrukturen vera intakt, og leggjast til rette for nye banespor. Som i Bergen, som på Wergeland.

Dei bynære, bergenske villaene vart for det meste bygde på slutten av 1800-talet og byrjinga av 1900-talet, ikkje minst i jobbetida under første verdskrigen. Seinare dabba det av. Med bilismens inntog vart byen meir utspreidd, med færre reine villastrok. Storleiken på husa og tomtene avtok også, ettersom tenarskap vart dyrare og vanskelegare å rekruttera. Dei aller største, gamle villaene er ofte tekne i bruk til andre føremål, om dei ikkje er rivne.

Lenge hoppa byveksten over dei fleste villastroka. I etterkrigstida vart billeg, nytt byggjeland, langt ute på strilelandet, lagt under sementen. Villalandet var oftast for dyrt og hadde for mange eigarar til å leggjast flatt til overkomeleg pris, dei same hindera som stoppa riveplanane for store deler av dei sentrale bydelane, Marken, Nordnes, Vågsbunnen. Pengemangel er det beste kulturminnevern. No er ikkje villastroka lenger verna av pengemangel. No står dei lagleg til for bulldosarane. Etter ei nokså hemningslaus byspreiing i mange tiår, er fortetting blitt det nye, politiske slagordet for byvekst, nasjonalt som internasjonalt. Sentrale bustader med nærleik til knutepunkt for kollektivtrafikk er etterspurde, og sterkare tomteutnytting kan gjera fortetting profitabel. Når det også bidreg til politiske mål om mindre bilbruk og meir intensiv utnytting av offentlege tenester, er villaeigarar mange stader blitt jaga vilt.

Ein av metodane er å plukka hus for hus og spreia utryggleik blant dei som ikkje er oppkjøpte, med sikte på å erobra og regulera eit større område. Ein annan metode er det som i Oslo blir kalla eplehageutbygging, fortetting tomt for tomt med frittliggjande småblokker, og etter kvart endring av strøkets karakter.

Felles for desse metodane er svak offentleg styring av byutviklinga, og fare for at endå til svært verneverdige villastrøk går med i dragsuget. Sjølv om mange villaer og hageanlegg kan vera verneverdige i seg sjølve, er det gjerne det samla miljøet som representerer den største verneverdien. Men eit par småblokker meir eller mindre, nokre eldre ektepar som er bortreist storparten av året frå eller til, spelar lita rolle i folketalsutviklinga.

Skal Bergens mest konsentrerte byvekst skje på Mindemyren, må kanskje deler av villastrøket på Wergeland ofrast på byutviklingas alter. Stundom er miljøknusing vanskeleg å unngå. Men det blir ikkje nok bymessig fortetting om denne utviklinga får flyta ut i det lettvint forstadsaktige og einsformige, slik tendensen er i dei fleste norske fortettingsprosjekt.

Dersom ikkje nye og gamle deler av byens ansikt kan supplera kvarandre, dersom ikkje gamle villaer kan bryta eit nytt mønster, like gjerne på Mindemyren som på Nygårdshøyden, har den offentlege byplanlegginga fallert.

Byrådet i Bergen bør sjå til Oslo for å læra av hovudstadens tabbar og kranke ettertanke. Eplehageutbygginga i Oslo vil truleg bli mindre tøyleslaus etter den siste tids politiske justeringar. Fortettingspolitikken er blitt mindre programmatisk og hasteprega. Tap av velfungerande nabolag skal målast opp mot gevinsten av fortetting. Presset er dempa som følgje av lågare folketilvekst.

Bergen har dessutan henta fram eit ris bak spegelen: Dei som måtte spekulera i forfall av verneverdig bygningar, risikerer å bli avkrevd gjenreising av øydeleggingsverket i form av kopi. Det kan bli ein dyr affære, ikkje minst om det blir brukt for store, gamle villaer. Om det brukt, vel å merkja. Bergen kommune har altfor ofte lete seg trekkja etter nasen av byggherrar med stor frekkskap og mykje pengar.

Bergen er ei herleg blanding av gammalt og nytt, ein by med høge verneambisjonar, i norsk, om ikkje like mykje i europeisk målestokk. Men bergensk skryt har vore like mykje berga av pengemangel og avgjerdsvegring som av politikk. Villariving er sjeldan noka hastesak. Villavern er mangfaldsvern.