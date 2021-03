Teppet faller

Når samfunnet stenger ned, stenges kvinner inne. Pandemien har avslørt hvor skjør likestillingen fortsatt er.

Anne Rokkan Kommentator

Det er ingen grunn til å senke 8. mars-fanen av hensyn til unntakstilstanden, skriver Anne Rokkan. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

Kanskje kan det oppleves virkelighetsfjernt å drive kvinnekamp i en tid hvor hele samfunnet kjemper for tilværelsen.

Det siste året er hva som kan kalles «sårbare grupper» utvidet til å gjelde alt fra studenter og astmatikere, til selvstendig næringsdrivende og samtlige over 70 år.

Når krisen har rammet oss så hardt og så bredt, er det fristende å tenke at vi alle i det minste er i samme båt.

Men slik er det jo ikke.

Krig, klima eller korona – når krisen kommer, ser vi alltid det samme: Noen rammes systematisk hardere enn andre.

Barn. Lavtlønnede. Kvinner.

Pandemien har avslørt at vi slettes ikke er i samme båt. Strukturene som skal sikre oss likestilling, er fortsatt skjøre og uutviklet.

Når krisen rammer, faller teppet.

Noen av pandemikonsekvensene kvinner må bære, er så alvorlige at de kan gå på livet løs.

Som følge av at samfunnet har stengt ned, kunne Øst politidistrikt nylig melde at de har hatt en tydelig økning av antall familievoldssaker i 2020. Antallet har steget med mer enn hundre. De tre årene før det har tallet sunket jevnt.

En del av volden rammer barn, mesteparten rammer kvinner.

Politimester Ida Melbo Øystese sier hun frykter at økningen vil fortsette så lenge smitteverntiltakene varer.

Krisesentre over hele landet varsler samtidig at de får færre henvendelser enn før, noe som er alt annet enn godt nytt.

Stress kan være en utløsende faktor for voldsbruk. Hjemmekontor og karantene er nyttig for å skjule skadene. Sosial isolasjon gjør det vanskeligere å kommunisere problemene ut.

Når det mangler kvinner og barn på krisesentrene er det ikke fordi de er trygge. De er hos voldsutøveren.

Antallet anmeldte relasjonsvoldtekter har også økt. Færre blir voldtatt på fest, av naturlige årsaker, mens flere blir voldtatt av noen de kjenner.

Lockdown er tungt nok, om ikke hjemmet ditt skal bli en overgrepsarena i tillegg. Som du bør oppholde deg mest mulig i – for folkehelsens skyld.

Vold og overgrep rammer begge kjønn, men hjemmet er enkelt og greit et farligere sted for kvinner enn for menn. Når samfunnet stenges ned, stenges kvinner inne. For noen kan det være livsfarlig.

Bare siden år 2000 er 156 kvinner blitt drept av sine mannlige partnere.

Internasjonalt er problemet ufattelig stort, og omtalt som verdens glemte pandemi.

Kvinners rettsvern, innføringen av omvendt voldsalarm, holdningsendringer og reell frihet fra vold, er derfor kvinnesaker som bare har økt i relevans under pandemien. De er dessverre ikke de eneste.

Kampen for verdig fødselsomsorg har også fått fornyet kraft. Da lockdown traff oss som en vond krampetrekning for et år siden, var det ikke den eneste ensomme rien.

Partneres adgang til fødestuene ble brutalt minimert, uten at bemanningen økte for å assistere mor.

Kvinner har rapportert om å være alene under store deler av fødselen, de har født på parkeringsplasser mens de fylte ut smittevernskjema, de har blitt sendt hjem straks etter fødselen, de har manglet lovpålagt besøk av jordmor.

Resultatet ble at andelen fødselsdeprimerte økte med rystende 75 prosent i mars og april. En slik diagnose kan bli en livsfarlig påkjenning for kvinnen og familien.

At vordende foreldre, som ellers lever tett oppå hverandre, skal separeres akkurat når en av livets farligste og mest sårbare hendelser setter inn, ser mer ut som en prinsippsak enn fornuft.

Økonomisk har det heller ikke vært et jubelår. Fra før vet vi at kvinner er

lønnstapere: de tjener 87,6 prosent av menns lønn, og over 81 prosent av dem som tjener over en million, er menn

pensjonstapere: nesten alle minstepensjonister er kvinner

formuestapere: menn har 134 milliarder mer i nettoformue enn kvinner, og eier 80 prosent av verdiene på Oslo Børs

Det er mange og komplekse grunner til at kvinner er mer økonomisk sårbare enn menn.

Pandemien har uansett lagt sten til byrden, og konsulentselskapet McKinsey har konkludert med at den medfører et tydelig tilbakeslag for likestillingen.

Kvinner har blitt rammet nesten dobbelt så hardt av arbeidsledighet under pandemien som menn. De jobber i tjenesteytende bransjer som er ekstra utsatt for nedstengning, og i mer deltidsutsatte yrker.

Dette har store personlige kostnader, men også samfunnsøkonomiske:

McKinsey anslår at dersom ingenting gjøres for å begrense økningen av kvinners arbeidsledighet, vil verdens samlede BNP være én billion dollar lavere i 2030, enn dersom den ble bremset til å bare tilsvare menns arbeidsledighet.

Å kjempe for kvinners økonomiske likestilling er derfor ekstremt aktuelt, og bør gjøres med den beste samvittighet.

At kvinner opplever økende arbeidsledighet, betyr imidlertid ikke at de ikke jobber.

I en hverdag hvor barn i større grad skal passes, underholdes og undervises hjemme, vokser mengden ulønnet arbeid. Dette har i større grad falt på kvinner enn på menn.

Allerede før pandemien brukte kvinner i snitt tre ganger så mange timer på slikt arbeid som menn, ifølge FN.

Globalt utgjør dette 16 milliarder arbeidstimer hver eneste dag, og dersom dette ble verdsatt som lønnet arbeid, ville det utgjort en tiendedel av verdens samlede produksjon.

Alt maset om det sagnomsuste tredje skiftet er altså langt ifra flisespikkeri. Det viser seg for eksempel at kvinnelige forskere er blitt mindre produktive enn sine mannlige kolleger, og det antas at årsaken er deres økte ansvar på hjemmebane.

Dette utgjør ikke bare et inntektstap her og nå, men produktiviteten vil også manifestere seg i fremtidens bonuser, lønnsøkninger og forfremmelser.

Slik oppstår lønnsgap, til tross for «lik lønn for likt arbeid».

Det er med andre ord ingen grunn til å senke 8. mars-fanen av hensyn til unntakstilstanden.

Pandemien rammer oss alle, men kvinner har vesentlige tilleggsbyrder.

Årelang kvinnekamp har ført til store fremskritt for likestillingen, men pandemien har snudd utviklingen i negativ retning på et blunk.

Dette viser hvor sårbar likestillingen egentlig er. Vi trenger langt mer omfattende endringer for å sikre kvinners helsemessige og økonomiske trygghet.