Vaksinane mot covid-19 gjer at både livet og økonomien truleg kan opne opp att til våren.

Hans K. Mjelva

Korona-vaksinane gjer at våren 2021 kan bli den vakraste på mange, mange år, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Bård Bøe

Våren 2021 kan bli den vakraste på mange, mange år. Etter eitt år med ufridom, uvisse og arbeidsløyse gjer fleire nye koronavaksinar at vi omsider kan få liva våre tilbake.

Dei siste vekene har fire produsentar meldt at dei har vaksinar klare til godkjenning, tre europeisk-amerikanske og ei kinesisk.

Noreg har tinga på to av dei, frå Pfizer/Biontech og Astra Zeneca/Oxford University. Av dei ligg Pfizer lengst fram i løypa. Legemiddelselskapet reknar med å byrje vaksinering allereie i desember. Folkehelseinstituttet trur dei første dosane kjem hit til landet i januar.

Ifølgje Aftenposten har Noreg bestilt to millionar dosar av Pfizer-vaksinen. Folkehelseinstituttet trur det held til å vaksinere alle i risikogruppene som ønskjer vaksine, inkludert dei over 65 år.

I tillegg har Noreg bestilt 3,3 millionar dosar av vaksinen til Astra Zeneca.

Båe vaksinane må takast i to dosar. Til saman vil difor Noreg kunne vaksinere 2,1 millionar menneskje, truleg før sommaren. Då vil òg helsepersonell og folk i «samfunnskritiske funksjonar» bli vaksinerte, slik at resten av samfunnet kan opne opp.

Framleis kan ting gå gale, slik at vaksineringa blir forseinka. Ting kan jo alltid gå gale. Mellom anna er det er svært mange vaksinar som skal produserast på kort tid. Men førebels er det grunn til optimisme.

Vaksine-nyheita gjev von i ei tid når vi verkeleg treng det. Store delar av landet er igjen stengt ned, etter at smittetala auka kraftig i november, både i Noreg og internasjonalt. Ein viktig årsak til den nye bølgja er at viruset lever lenger når det er kaldt og mørkt.

Så sjølv om smittetala akkurat no går ned att, må vi truleg leve med restriksjonar gjennom heile vinteren, fram til nok folk er vaksinerte. Det er jo ikkje så triveleg.

Men med ei løysing i sikte, bør vi som har ein sikker jobb klare å bite i oss nokre månader til med tiltak. Då er det verre for dei som no er utan jobb, eller som eig ei bedrift som risikerer å gå konkurs. Igjen er kulturliv, utelivsbransjen og reiselivet hardast råka.

Vaksinane gjev likevel ein viss grunn til optimisme i desse bransjane òg. For det første blir det vanskeleg for regjeringa å trappe ned støtta til næringsliv og arbeidslause, når vi no ser enden på krisa allereie til våren.

Når samfunnet opnar opp att vil òg nordmenn gå meir ut, og reise meir i eige land. Som sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets påpeiker til Finansavisen, har nordmenn samla seg opp svært mykje pengar under koronakrisa. Ho trur på forbruksfest til sommaren.

Viss det då i tillegg framleis er krise og restriksjonar i nordmenns vanlege turistland, kan det bli ein boom for restaurantar, hotell og reiseliv elles i Noreg.

Roseraudt er det likevel ikkje i dei råka bransjane. Trass rause støtteordningar har mange bedrifter tært kraftig på oppsparte midlar til no i krisa. Spørsmålet er om dei klarer seg gjennom vinteren, og kor mykje dei har å gå på når våren kjem, og støtteordningane blir fjerna.

Utanlandske sommarturistar blir det truleg mindre av enn vanleg. Dei bestiller vanlegvis lenge på førehand, men det er det få som tør enno. Til det er for mykje uvisst med vaksineringa, både i Noreg og heimlanda til turistane.

Lyftar vi blikket til resten av økonomien er det fleire lyspunkt. Internasjonal økonomi vil venteleg ta seg kraftig opp når vaksineringa er komen langt nok, sjølv om det vil ta lengre tid i mange andre land enn i Noreg.

Nyheitene om vaksinane gav børsoppgang og hopp i oljeprisen. Oppgangen var løfta endå eit hakk tysdag, då Donald Trump endeleg aksepterte at Joe Biden kan byrje prosessen med å overta makta i USA.

Biden har vald svært røynde folk til å styre mellom anna finans- og utanrikspolitikken, noko som kan gje meir stabilitet framover for heile verda. Redusert uvisse gjer det mindre risikabelt å investere, og er difor vanlegvis bra for økonomien.

Midt i all denne euforien er det sjølvsagt mogeleg å bekymre seg over det internasjonale gjeldsberget, som har blitt endå større under koronakrisa. Dei fleste land har brukt enorme summar under koronapandemien.

Meir vil det bli når landa skal få fart på økonomien, mellom anna ved å satse på nye, grøne næringar og klimatiltak. På eit eller anna tidspunkt må Europa, USA og andre rike land redusere pengebruken, men det skjer neppe dei første åra.

Koronaepidemien har ført til eit kvantesprang i vaksineutviklinga. Då epidemien starta i Europa i februar-mars, spådde Verdas helseorganisasjon (WHO) at det ville ta minst 18 månader før ei vaksine kunne bli klar.

Sjølv det var rekordraskt. No ligg det altså an til at forskarar og legemiddelselskap, ved bruk av ny teknologi, klarer det på 10 månader.

Det viser kva ein kan få til viss ein verkeleg prøver. Går verda no laus på klimakrisa med same innsatsvilje, kan det vise seg at menneskeslekta ikkje er heilt håplaus likevel.