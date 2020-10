En tidligere justisminister bør helst ikke lyge i retten

Statsadvokaten avviser alt Tor Mikkel Wara har sagt. Han krever to års fengsel for Laila Bertheussen, og hevder at hun bedriver psykisk vold. Paret hadde en dårlig dag i retten.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forklarte seg i retten, selv om han ikke er forpliktet til å vitne. «Er det noen tenkelig mulighet for at hun kan ha gjort det, sånn som du kjenner henne», spurte statsadvokat Marit Formo. «Nei», svarte han. «Er det noe som skulle tilsi at hun kan ha vært mentalt ute av balanse», fortsatte hun. «Nei», svarte han. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Laila Bertheussen dukket opp med en ny veske i retten torsdag morgen: «Piken som lekte med Elden», sto det, sammen med et bilde av en emoji med glorie.

Prøver hun å si at hun er uskyldig? At hun har levd farlig? Eller at hun har lurt forsvareren sin?

Aktor og statsadvokat Frederik Ranke svarte med å kreve to års fengsel.

Han kaller påstanden konservativ. Men hvis dommerne er enige, blir dette en av de strengeste dommene for trusler i norsk rett.

«Piken som lekte med Elden», sto det på dagens veske, sammen med et bilde av en emoji med glorie. Det skulle vise seg at vesken også har en bakside. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Tenk hvis det var et ytterliggående politisk miljø som sto bak truslene. Tenk hvilken dom som da ville kommet», sa aktor og statsadvokat Frederik Ranke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ranke mener iallfall ikke at Bertheussen er noen engel.

Han trakk frem både hensynsløs oppførsel, et utspekulert korstog mot teateret, og mener truslene mot samboeren Tor Mikkel Wara grenser til psykisk vold.

«I strafferetten er det den vonde viljen som skal straffes hardt. Det er nok av det i denne saken», konkluderte han.

Laila Bertheussen har vært sammen med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara siden 90-tallet. Han valgte å vitnet i rettssaken hvor hun står tiltalt for trusler og «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet», men påtalemyndighetene vil se bort fra alt han sa i retten. Foto: Egil Nyhus / NTB

Det var ikke bare Laila Bertheussen som kom dårlig ut av påtalemyndighetens avsluttende prosedyre.

Aktor Ranke hevder at man må se helt bort fra alt Tor Mikkel Wara har sagt i retten.

Budskapet er innpakket i sobert aktor-språk, men egentlig er det en regelrett beskyldning om løgn.

Påtalemyndigheten mener Wara har tonet ned truslene og tilpasset forklaringen sin, både når det gjelder spor i snøen utenfor huset og tidspunktet han våknet av lyder om natten.

Det er svært alvorlig. En tidligere justisminister skal helst ikke lyge i retten.

Tor Mikkel Wara kunne uansett ikke unngått at alt han sa som en truet justisminister, nå blir brukt til å felle samboeren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er lett å forstå hvilken umulig skvis Tor Mikkel Wara har stått i etter at samboeren ble mistenkt for attentatene mot ham. Nettopp derfor slipper folk som lever sammen å vitne mot hverandre.

Budskapet til mannen som nå lever av å selge lure kommunikasjonsstrategier, var nokså tydelig: Han burde heller holdt kjeft.

Men Wara kunne uansett ikke unngått at alt han sa som en truet justisminister, nå blir brukt til å felle samboeren.

Aktor Ranke trakk for eksempel frem stikkord som «skremmende hendelser», «angrep på demokratiet», «en kjedesammenheng mellom hendelsene», «påvirker jobben som statsråd».

Det er akkurat dette påtalemyndighetens vil ha frem: Alt henger sammen, og truslene er et angrep på demokratiet – selv om det ikke var meningen.

«Å ramme teateret var målet, å true Wara var middelet», oppsummerte Ranke.

Da han vitnet i retten kom Tor Mikkel Wara med skarp kritikk mot teaterstykket «Ways of Seeing».- Teateret beskyldte meg for å være rasist. Husveggen beskyldte meg for å være rasist. Begge deler er ytringer mot den politikken jeg representerer, sa han da han forklarte seg i retten. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det har vært knyttet spenning til hvor høy straff statsadvokatene ville kreve.

Den mest alvorlige delen av tiltalen er straffelovens § 115, som rammer trusler som er egnet til å påvirke medlemmer av statsapparatet.

De som er dømt etter samme paragraf tidligere spenner fra kakekastere til islamister:

Mohyeldeen Mohammad fikk fengsel i to år og seks måneder for trusler mot Venstre-politiker Abid Raja. Det er den strengeste straffen som er gitt.

En mann som sendte sprøyter til statsministeren og truet med å kidnappe kongefamilien fordi han var utestengt fra en fritidsklubb, fikk ett år og tre måneder.

Kvinnen som presset en kakebunn med barberskum mot hodet til statsråd Solveig Horne (Frp) under Pride-paraden i 2016, måtte sone i 45 dager.

Bertheussen-saken er så spesiell at det ikke finnes noe tilsvarende i norsk rettshistorie, men en påstand på minst to år var å forvente.

Ifølge påtalemyndigheten skal Laila Bertheussen ha tegnet et hakekors og skrevet «rasisit» på familiens bil. Foto: Heiko Junge / NTB

Statsadvokat Frederik Ranke la vekt på en haug med skjerpende omstendigheter – og at det knapt finnes noe formildende å trekke frem.

Han trakk frem det høye antallet trusler, og at forbrytelsene var godt planlagt og nøye iscenesatt. Hun skal ha koblet ut sikkerhetskameraet, fordreid håndskriften sin og oppkonstruert en alternativ gjerningsmannsgruppe.

«Det burde være mulig å vise empati og forståelse med offeret, men det har jeg ikke sett noe spor av. Hun endret ikke engang kursen, selv om det endte med at samboeren måtte gå av som justisminister», oppsummerte han.

«Når det gjelder sikkerhetstiltak, var reaksjonen den samme hos Wara og Bertheussen. Da blir spørsmålet om det er noen standardreaksjon på hvordan man skal reagere. Det hadde vært fint å få den oppskriften, så kriminelle kunne lest seg opp», sa forsvarer John Christian Elden i retten.

Forsvarer John Christian Eldens oppgave er å så tvil om absolutt alt statsadvokatene påstår.

Han brukte sin del av dagen på å hamre løs mot alle bevis, og avfeide det meste som et resultat av tunnelsyn og spekulasjon.

Brevene var dynket i hundepiss, men Bertheussen hadde katt. Ingen andre personer er etterforsket. Det var umulig for henne å holde en penn på grunn av en operasjon. Teaterstykket ga motiv for å anmelde, ikke for å angripe seg selv. At hun hadde mulighet til å gjøre disse tingene, er ikke det samme som bevis.

«Man sier at forholdene stoppet da Bertheussen ble arrestert. Det sa man også i Fritz Moen-saken. Det holdt i 25 år, til man fant den andre gjerningsmannen», sa Elden i retten.

Mot slutten av dagen viste Laila Bertheussen frem baksiden av dagens veske.

Den har teksten ICD-10 301.50, og bilder av emojier fra hele følelsesregisteret.

ICD-10 er en diagnosemanual for psykiske lidelser, og 301.50 er koden for histrionisk eller dramatiserende personlighetsforstyrrelse.

ICD-10 301.50 er en personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes av mangel på hensyn til andre, teatralsk væremåte og sterk søken etter anerkjennelse, spenning og oppmerksomhet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Denne personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes av mangel på hensyn til andre, teatralsk væremåte og ekstrem søken etter anerkjennelse, spenning og oppmerksomhet.

Har Bertheussen gitt oss fasiten, på en veske?