Vi treng politikarar som tør å setje kommunen fri

Målemanien og skjemaveldet kjem frå alle kantar. Det må bli slutt på den lokaldemokratiske sjølvskadinga.

Jens Kihl

Dagsnytt 18 denne veka: Høgre har gjort framlegg om ei oppmjuking i reglane om å byggje i strandsona i distriktskommunar.

Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust var verkeleg frustrert, og meinte Høgre ville gjere tilgangen til naturen vanskelegare.

Kronargumentet mot Høgres kommunalminister Nikolai Astrup, var at på Askøy blei det gjort unntak frå strandsoneforbodet i 98 prosent av tilfella. 98 prosent!

Det finst gode grunnar for å vere varsam med utbygging i strandsona. Men samstundes er det snakk om eit par titals tilfelle i året i ein kommune som har milevis med kystline.

Problemet er litt ulikt i Oslofjorden og Hjeltefjorden. Då kan det godt hende det ikkje er rett med dei same reglane.

Det same problemet gjer seg gjeldande på område etter område: Velmeinte, statlege reglar blir til tvangstrøyer ute i kommunane.

Ja, det er fint med ein regel om maksimalt tal på ungar per tilsett i barnehagen. Men når neste barnehage er to og tre mil unna, kan det hende at det totalt sett ville vore betre å finne plass til ein ekstra unge i den lokale barnehagen i staden.

Joda, det er viktig å stille krav til gode planreguleringsprosessar. Men ute i kommunane møter eg stadig folk som fortel om små fillesaker som blir så kompliserte at kommunen må leige inn ekspertise utanfrå.

Det som tidlegare var eit enkelt spørsmål om å omregulere nokre titals kvadratmeter eller løyse eit praktisk problem i lokalsamfunnet, blir no eit spørsmål som spesialistar må inn for å avklare.

Resultatet blir ofte nøyaktig det same som då kommunen sjølv gjorde det. Men rekninga blir mangedobla.

Det er viktig med anbodsreglar for å hindre korrupsjon og for dyre innkjøp. Samstundes er det mange der ute som er frustrerte over å ikkje kunne velje dei lokale bokhandlane eller tømrarane i ei krisetid, og over at sjølve anbodsprosessen er dyr og treig.

Tidlegare hadde kommunane ansvaret for skatteinnkrevinga. Dermed kunne ein kome tidleg inn i saker og gje gode råd. No er det staten som gjer det. Kontakten med lokalsamfunnet er dårlegare og rådgjevarfunksjonen blir borte, er tilbakemeldinga.

Når eg snakkar med lokalpolitikarar og tilsette ute i bygdekommunane, står dei ikkje og hyttar med neven mot storting og fylkesmann. Dei er opptekne av å følgje lover og reglar. Dei vil at alle skal ha det bra.

Men dei snakkar om korleis stadig nye rettar har blitt innført dei siste tiåra. Det gjer at vi har rett til å levere formell klage på alt mogleg. Kanskje er det på tide å bremse ned med å alt skal bli lovfesta som ein rett?

Dei snakkar også om at fylkesmannen oftare enn før verkar mest interessert i peike på feil, heller enn å finne løysingar. Spesialiseringa i staten har gjort at det finst svært mange instansar som må samarbeide for å få ting gjort.

Kunne fylkesmannen brukt meir av kreftene på å få instansane på utsida av kommunen til å samarbeide?

Høgre vann den Dagsnytt 18-debatten mot Ap om strandsona. Men regjeringa har innført små og store krav som gjer det stadig vanskelegare å vere distriktskommune.

Kor mange elevar skal det vere per lærar? Kor lang formell utdanning skal læraren ha for å kunne undervise? Stadig tøffare reglar gjer det mindre fleksibelt å vere lokalsamfunn. Regjeringa er slett ikkje åleine her.

Frp vil ha statleg finansiert eldreomsorg. SV vil ha bemanningsnorm på sjukeheimane. Slik held det fram. Fleire parti snakkar om tillitsreform i offentleg sektor, men resultatet er at kommunane kan avgjere stadig mindre sjølv.

På dette feltet er Senterpartiet jamt over av dei betre i klassen. Utkastet til nytt partiprogram har ei lang rekkje punkt som handlar om å kutte i tilsyn, skjemavelde og så bortetter.

Men sjølvsagt har også Senterpartiet sine heilage kyr. Får Senterpartiet viljen sin, får jordvernet ein heilt annan status enn i dag.

Det er mykje fint å seie om jordvern. Men samstundes er det dagens jordvernpolitikk som skaper mykje frustrasjon ute i kommunane:

Då Preben Birkeland Søreide ville byggje det fyrste nyhuset på 21 år i bygda Søreide i Høyanger, var det jordvernet som stoppa han. Ei tomt som ikkje hadde vore brukt som innmark på ti år, var likevel å rekne som dyrka mark.

NRK følgde saka, som enda med at Søreide fekk byggje likevel. Men sånne saker slit på tilliten til at reglane er til beste for oss som bur i dette landet.

Vi i media må definitivt ta vår del av skulda for at vi har hamna her. Vi spør om det same ved kvar einaste mobbesak i skulen, omsorgssvikt på sjukeheimen eller overskriding på kommunebudsjettet:

Kva var rutinane her? Er varslingssystemet følgt? Hadde ein gode nok system?

I kvart enkelt tilfelle er nok spørsmåla på sin plass. Det er viktig med systematikk i arbeidet mot mobbing i skulen, til dømes.

Men kva om ein rektor svarte at «nei, vi har ikkje brukt tida på avkryssingsskjema fordi vi var opptekne av å vere der for elevane»? Om fagfolk bruker meir tid på skjemaveldet, bruker dei jo mindre tid på noko anna.

Det går som regel ut over innbyggjarane.

Til våren skal lokale ordførarar og kommunestyrerepresentantar delta på landsmøte i partia sine. Der skal dei vedta nye reglar og normer og krav for kommunesektoren. Kvar for seg er dei sikkert gode. Men til saman er det lokaldemokratisk sjølvskading.

Vi må finne vegen ut. Saman.

I sin opningstale til det danske Folketinget denne veka snakka statsminister Mette Fredriksen om å setje kommunen fri.

Sju kommunar får ansvar for kvart sitt område av velferdssamfunnet. Staten fjernar så å seie alt av lover og reglar, slik at lokalsamfunnet skal få teste ut kva som funkar hos dei.

Dette er mildt sagt ukjent farvatn. Men trur vi noko anna enn at fagfolk, innbyggjarar og politikarar vil noko anna enn det beste for borgarane?

Som Fredriksen sa i talen sin: «Jeg indrømmer, det er en lidt vild ide.»

Og det er kanskje akkurat det kommunane treng.