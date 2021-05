Regjeringspartia er utryddingstruga i Sogn og Fjordane

Og ingenting kan stoppe Senterpartiet. Det viser BTs ferske måling.

Jens Kihl Kommentator

Tore Storehaug har i fire år vore KrFs mann på Stortinget frå Sogn og Fjordane. På denne målinga får han fattige tre prosent oppslutning i heimfylket. Foto: Terje Bendiksby / NTB (arkiv)

Ved stortingsvalet i 2009 skjedde det noko som for alvor viste at Høgre var på veg tilbake som maktparti i Noreg: Partiet fekk inn representantar frå alle 19 valkrinsar. Høgre var ein koalisjon av lakksko og slagstøvlar. Den er i ferd med å ryke.

Også i glansdagane på åttitalet hadde partiet vore representert frå heile landet. Så følgde det mange år der Finnmark, Aust-Agder og andre typiske distriktsfylke ikkje sende Høgre-folk til Stortinget.

I periodar har Høgre slite med eit stempel som eit parti berre for byfolk. Dei er heilt avhengige av å ha tydelege distriktsprofilar for å kunne ta opp konkurransen med Frp, Senterpartiet og Ap utanfor byområda.

I tillegg påverkar det sjølvsagt Høgres politikk om det sit representantar frå Hornindal, Båtsfjord og Frosta i stortingsgruppa. Dei kan bidra med andre perspektiv og hjartesaker.

Høgre greidde det i 2009. Dei greidde det i 2013. Og fekk hat-trick i 2017. Men no ser det ut til å gleppe.

For på den ferske Sogn og Fjordane-målinga til Bergens Tidende ser Høgre heilt sjanselause ut med tanke på å kapre ein stortingsplass frå Sogn og Fjordane. Høgres populære Sunnfjord-ordførar, Olve Grotle, får berre 14,8 prosent.

2,1 prosent til Venstre og Alfred Bjørlo er nok eit godt stykke bak det partiets mest profilerte ordførar hadde håpa på. Foto: Fred Ivar Klemetsen (arkiv)

Det er milevis unna det partiet treng for å kapre eit av dei tre distriktsmandata frå Sogn og Fjordane. Dei blir fordelt med to til Senterpartiet og eitt til Arbeidarpartiet.

På denne målinga svarer berre 19,9 av dei spurde at dei ville røysta på eit av dei tre regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF. Det er ei relativt tydeleg tilbakemelding på regjeringas distriktspolitikk.

Berre éin av fem veljarar i Sogn og Fjordane vil røyste på regjeringa.

Sjølv om Høgre går svakt fram frå førre BT-måling, ligg partiet milevis bak resultatet frå 2017, som var på 18,6 prosent.

Mykje tyder på at Høgre kan gjere eit godt val nasjonalt. Men fleire målingar, mellom anna hos NRK og BT, har vist at dei vil slite med å kome inn frå Finnmark, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane. Også i Hedmark ligg dei utrygt til.

Dermed kan det vere at Høgre igjen kan bli meir av eit byparti. Det treng ikkje seie at Høgre vil gjere eit dårleg val, all den tid det bur enormt med veljarar i byane. Men Høgre-folk blir nok skuffa om dei ikkje lenger har draget på distrikta.

Torbjørn Vereide (til h.) gjer det stadig betre som Arbeidarpartiets toppkandidat i Sogn og Fjordane. Her er han på Ap-landsmøtet med partileiar Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB (arkiv)

Den profilerte Venstre-ordføraren Alfred Bjørlo får 2,1 prosent på denne målinga. Det er eit heilt elendig tal for partiets mest populære ordførar, men målingar landet rundt tyder på at det er så godt som umogleg for Venstre å få veljarar i distrikta.

Også KrF slit tungt på denne målinga. Det er ingen (eks)fylke der ein større del av folket bur på gard. Stortingsrepresentant Tore Storehaug skal klare å overvinne folks frustrasjon over strukturreformer, bondeopprør og nedleggingar om han skal vinne oppslutning høgare enn dagens tre prosent.

Det er Arbeidarpartiet som har den største framgangen på denne målinga. Partiets førstekandidat Torbjørn Vereide driv ein veldig konkret valkamp om arbeid, velferd og distrikt.

Det ser ut til å fungere. Spørsmålet er om det held heilt inn: Kva om talet på permitterte søkk kraftig gjennom sommaren i takt med gjenopninga? Då kan Ap ha færre gode kort på handa i Sogn og Fjordane-valkampen.

Sjølv om Senterpartiet går noko ned på denne målinga, er 37,4 prosent ei heilt ekstrem oppslutning. I eit halvt år har partiet sokke på dei nasjonale meiningsmålingane, ikkje minst i takt med at Ap har gjort det stadig betre.

I Sogn og Fjordane ser det ut til at partiet først og fremst mistar veljarar til sofaen, gjerdet eller andre plassar usikre folk går. Det kan tyde på at det ikkje er så vanskeleg å hente dei tilbake. Og framtida ser lys ut: 40 prosent av dei spurde under 30 år svarer at dei vil røyste Sp.

Det er ikkje veldig spanande kor dei tre distriktsmandata endar opp. Men Sogn og Fjordane er eit svært godt barometer for den som vil forstå korleis partia blir oppfatta i distrikta.

Det bør nok regjeringspartia merke seg.