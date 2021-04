At DNB kjøper Sbanken, kan bli en opptur for finansmiljøet i Bergen

De ansatte har all grunn til å sitte fremoverlent i møte med sin nye eier.

Anne Rokkan Kommentator

Hva som skjer med bergensbaserte Sbanken, kan bli liggende i DNB-sjef Kjerstin Braathens hender. Foto: Terje Pedersen

I forrige uke annonserte DNB sitt planlagte kjøp av Sbanken. Dette er den eneste nasjonale banken med hovedkontor i Bergen, og de ansatte har uttrykt usikkerhet og bekymring.

Det er bortkastet tid.

DNB verken bør eller vil holde liv i et bergenskontor bare for å være greie.

Med kjøpet av Sbanken har imidlertid DNB sikret seg en haug med ansatte som er sterkt teknologisk innovative.

Dersom DNB har ambisjoner om å vinne tilbake kundene som nå flykter, og ta opp konkurransen med de moderne og kostnadseffektive bankene som nå dukker opp overalt, er de ansatte i Bergen deres beste investering.

Sbanken startet opp i år 2000, som Norges første rene nettbank.

«Ingen marmor, ingen banksjefer, ingen skranker eller filialer». Slik beskrev banken seg selv, og de lave kostnadene kom kunden til gode i andre enden: Gode rentebetingelser, og ingen gebyrer.

Dyktig ledelse som rendyrket bankens omdømme, og gode utviklere som skapte et nettprodukt folk faktisk ønsket å bruke, har æren for at banken ble en umiddelbar suksess.

Der DNB har vært bankenes Meny-butikk, med stort vareutvalg og tilsvarende priser, har Sbanken vært Kiwi:

Kjapt, trygt og billig.

Fra kontorene i Fyllingsdalen jobber 400 ansatte. Hva som vil skje med disse dersom oppkjøpet går gjennom, er usikkert.

DNB har vært tydelige på at de er velkomne til å bli med over til dem.

Storbanken har likevel tradisjon for å flytte sentrale oppgaver til sitt hovedsete i Oslo. En del fellesfunksjoner gir det også helt mening å flytte inn under DNB-maskineriet, som lønnskjøring og IT-support.

Deler av administrasjonen i Sbanken bør nok se seg om etter jobb andre steder.

Det DNB ikke så lett kan erstatte, er den tekniske kompetansen og innovasjonskulturen Sbanken sitter på.

Det er denne gruppen som har lagt grunnlaget for suksessen. Såkalt fintek, finansiell teknologi, har revolusjonert opplevelsen av å være bankkunde på få år.

Sbanken har vært ledende på å tilby slike muligheter. De har også tatt en sterk posisjon med sine fondskunder – privatpersoner som ønsker å investere i fond.

Sbankens tillitsvalgte, Jon Holmedal, fremstår bekymret i sine uttalelser. Han sier til E24 at budet fra DNB gjør at «alle er usikre på fremtiden».

Holmedal kunne med fordel gjort seg langt mer høy og mørk på vegne av de ansatte.

I kampen for å beholde arbeidsplassene og kompetansen Sbanken har bygget opp i Bergen, burde de minne DNB på hvilke ressurser de faktisk har kjøpt – og ønske sin nye, store eier velkommen til et konstruktivt samarbeid.

DNBs motivasjon for å kjøpe Sbanken er sammensatt.

Sbankens låneportefølje er svært solid, og blir et godt tilskudd til DNB, som de siste årene har tapt markedsandeler på boliglånssiden.

Samtidig kan man mistenke DNB for å simpelthen kvitte seg med en god konkurrent.

Det vil imidlertid ikke nytte å bare legge ned Sbanken, dersom DNB ønsker å kvitte seg med konkurransen.

Sbanken er nemlig ikke den eneste billigbanken på markedet lenger.

Bulder Bank ble for eksempel lansert i 2019. Også denne er etablert i Bergen, og er en heldigital bank med svært konkurransedyktig rente, praktisk budsjett-funksjon og andre moderne løsninger.

Bankens eier er tradisjonelle Sparebanken Vest (SPV). Ved å skape en ny merkevare som retter seg mot andre kundegrupper enn morselskapet gjør, kan de hente profitt i begge ender av markedet.

Litt slik Norgesgruppen gjør, som eier både Kiwi og Meny.

Etter at nyheten om DNBs oppkjøp kom, har Bulder opplevd et voldsomt tilskudd av nye kunder.

Mange av de nye kundene er skuffede Sbanken-kunder, mens andre kommer fra tradisjonelle banker. Disse har blitt motivert til å bytte etter at oppkjøpet satte fokus på fordelen med enkle banker.

Da står Bulder klare til å samle dem opp, og her har SPV en stor fordel: Når de mister kunder dit, innebærer det å miste kunder til seg selv.

Å kunne dele opp tilbudet sitt på denne måten, er nok forlokkende for DNB også.

Samtidig er det vanskelig å produsere så ulike tilbud under samme tak og merkevare. Den siste ukens kundeflukt taler for seg:

Sbanken-kundene har ikke tillit til DNB sitt navn.

Dersom Sbankens ledelse og ansatte i Fyllingsdalen klarer å overbevise DNB om at det vil være enklere å beholde et separat fintek-miljø her, heller enn å flytte ressursene til Oslo og blande dem med DNBs storbankskultur, har de gode sjanser til å bestå.

I så fall vil DNB sannsynligvis investere ytterligere i sitt nye tek-miljø på Vestlandet, dersom de for alvor skal ta opp konkurransen med andre lavprisbankene.

Bankkunder er blitt bevegelige, og interessen for nye tilbud er økende.

Rekordmange privatpersoner investerer i aksjer, og Sbankens plattform er populær. Fremtidens boliglånskunder er unge og komfortable med nettbaserte løsninger.

Hva DNB bestemmer seg for å gjøre med sin nye butikk, vil fremtiden vise. Dersom de er interessert i å utvide markedet sitt, bør de sterkt vurdere å satse på et bergensmiljø som for lengst har bevist at de kan levere.

Det er dette ledelsen og de ansatte i Sbanken må kommunisere.