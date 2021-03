Oslo bør få pengar og vaksine, ikkje amors pilar og klam applaus

Det er betre med sprøyter enn sprøyt.

Jens Kihl Kommentator

No har til og med statuane på Karl Johans gate i Oslo fått munnbind. Foto: Cornelius Poppe (arkiv)

Denne veka varsla SVs bystyrerepresentant Jarle Brattespe at han ville be bystyret vedta ein takk til Oslo:

«Innbyggjarane i Oslo har over lang tid levd med svært strenge korona- restriksjoner og motbakken ser dessverre ikkje ut til å vere over på ei god stund enda. Innsatsen Oslofolk har lagt ned er imponerande og har vore med på å verne oss alle mot større smitte. Bergen bystyre vil på vegne av hele byen rette ei stor takk til Oslo sine innbyggjarar for innsatsen dei har gjort for oss alle lang tid».

Motbakke. Oss alle. Stor takk. Ein skulle tru SV-aren hadde bakgrunn frå jobben som taleskrivar for Bent Høie. Det mangla berre eit «neste sommar finst ikkje når du bur i Oslo».

Jarle Brattespe frå SV er ein blid fyr. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Framlegget blei sjølvsagt vedteke med overveldande fleirtal. Vi er altså komne dit at politikarane i landets nest største by bruker den politiske makta si til å sende blomar og konfekt fram og tilbake over fjellet.

Oslo, min stakkars, utslitne fødeby, tek vel det dei kan få om dagen. Eirik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo, hadde følgjande på hjartet: «Det var som om en slags amors pil ble skutt fra vest, som ble stående og dirre midt i hjerterota her i øst.»

Mosveen er countryfan på sin hals. Det kan forklare det svulmande språket. Men Oslo treng å bli pepra med sprøyter, ikkje sprøyt.

Etterpå drog han opp til Holmenkollen med ein medarbeidar for å syngje Nystemten. Komplett med sitar.

Bergen bystyre kunne ha vedteke noko anna. Dei kunne ha bede regjeringa prioritere Oslo hardare i vaksinasjonskøen. Dei kunne ha bede om at dei mange permitterte i Oslo fekk meir pengar.

Eller kva med ei utgreiing av korleis klasseforskjellane i Noreg gjer at Oslo-folk får det tyngst under krisa? Ein gong i tida kunne kanskje SV gått inn for noko sånt.

No er det bakketoppar og politisk applaus frå balkongen som gjeld.

Heldigvis var det representantar som stod mot dette presset om ein politisk gruppeklem, ifølgje BA. Raudt, Frp, Sp, tre uavhengige representantar og Trond Wathne Tveiten frå MDG røysta mot.

Det er nesten så vi burde vedta å takke dei.