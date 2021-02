Reiselivet på Vestlandet må vere så enkelt at sjølv Oslo-folk kan ta seg fram

Vi må bli proffare. Og det hastar.

Olin Johanne Henden Eigar av Nordfjord Aktiv på Sandane i Gloppen.

Olin Henden driv aktivitetsferie i Nordfjord og meiner turismen på Vestlandet må bli proffare for å møte framtida. Foto: Oddleiv Apneseth

Publisert Publisert Nå nettopp

Gjesteskribent Dette er en tekst skrevet av en av BTs gjesteskribenter, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Vi har ikkje gløymt deg, Torgrim Eggen. Dommaren som kom frå Oslo i fjor sommar for å fortelje heile Norge at Sogn og Fjordane hadde få lyspunkt innan reiselivet. Det som irriterte meg mest med saka di i Dagens Næringsliv, var alt du ikkje visste. Og kvifor gjorde du ikkje det?

Som eigar av ei lita og nystarta reiselivsbedrift vart fjoråret ei alvorleg realitetsorientering. Det vart tydeleg at vi er små, sårbare og vanskelege å finne. Skal små verksemder i distrikta overleve, anten vi driv kafe, aktivitetsbedrift, hotell eller gardsturisme, må vi bli meir proffe.

Les også Gerd Tjeldflåt: Bygde-Noreg er ikkje først og fremst ein turistattraksjon

Vi har knapt med tid. Det ser ut til å bli norgesferie på dei fleste av oss. Korleis skal Torgrim Eggen få vite at Sogndal Skisenter serverer prima middag ein søndag i januar? At du kan bu i den spektakulære Sandalen og kjøpe ferske bakarvarer på Byrkjelo? At Nordfjord har fersk fisk, utandørs boblebad og kajakkpadling i særklasse?

I mi bedrift jobbar vi med søkemotoroptimalisering, GDPR, marknadsføring og mykje meir. Korleis er det mogleg å bli meir profesjonelle på dette, når reiselivet har mange små aktørar som driv med låge marginar?

Først av alt må vi møtast. Midlar til gode nettverk kan fort betalast tilbake i utveksling av erfaringar og arbeidsdeling. Vi må finne modellar som tek vare på det unike vertskapet og idealismen, samtidig som vi utviklar samarbeid som styrkar kvarandre.

Les også Jens Kihl: Som turist frå Austlandet forventar eg betre enn dette

Og kanskje vi kan få ein million eller ti til å utvikle oss inn mot ein ambisiøs bransjestandard som tek reiselivet inn i ei framtid der berekraft og god drift gjev utvikling for lokalsamfunna?

Vakre Breimselva i Gloppen er gyteområde for storaure. Kanskje det hadde vore noko for Torgrim Eggen? Foto: Tor Høvik (arkiv)

Då kan dei fleire hundre små reiselivsbedriftene som vi no har, stå klare til norske og utanlandske turistar for alvor begynner å reise att.

Å servere god mat og få det til å lønne seg, er krevjande. Restaurantar og kafear kjempar ein beintøff kamp for å overleve no. Vi må stå saman for ei næring som er så viktig for trivsel og reiseliv.

Jobbar vi godt med dette, kan det hende Torgrim Eggen finn etande mat og ei god seng. Vi må bruke dei som kritiserer oss til å bli betre. Elles vil det bli fleire sår å sleike enn såret etter Eggen.