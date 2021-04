Eit vaksinepass markerer slutten på koronasolidariteten

Gjenopninga kan bli vanskelegare enn nedstenginga.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Dersom vaksinerte får tilgang til eit heilt anna samfunn enn dei uvaksinerte, kan gjenopninga bli ein kamp mellom generasjonane. Foto: Heiko Junge / NTB (Arkiv)

Heile Noreg er klar for at koronatiltaka ikkje lenger skal vere nødvendige. Heile Noreg vil leggje pandemien bak seg. Men heile Noreg er ikkje vaksinert. På langt nær.

Fram til no har smitteverntiltaka retta mot unge i stor grad handla om solidaritet mellom generasjonane.

Likevel har ein akseptert og i imponerande grad fulgt smittevernreglane. Då er det sjølvsagt provoserande om dei vaksinerte eldre ikkje vil vente på dei yngre og uvaksinerte.

Då går solidariteten berre éin veg.

I dag legg regjeringa fram sin plan for gjenopninga. Dei må hindre at den blir ein kamp mellom generasjonane.

I Danmark vert ordninga med koronapass innført når alle over 50 har fått tilbod om vaksine. Passet skal ikkje berre gi dei vaksinerte tilgang til karantenefrie reiser, men òg ei eiga gjenopning av det danske samfunnet.

Vaksinerte kan då gå på restaurant, kino, teater med meir, sjølv om dette ikkje er lov for dei uvaksinerte.

Dei vaksinerte blir friare borgarar i samfunnet. Dei uvaksinerte må leve under pandemien litt til.

Det norske lovverket – og utolmodige eldre – kan tvinge ein slik diskusjon til Noreg òg.

Smittetiltaka skal vere forholdsmessige, står det i lova.

Dei fleste kan nok seie seg einige i at samfunnet ikkje bør hindre eit vaksinert ektepar å ha besøk av ein vaksinert vennegjeng heime i stova si – uansett kor mange dei er.

Det er sjølvsagt veldig kjipt for studenten i kjellarleilegheita under, som knapt kan ha besøk i tida framover – men smittevernlova er ikkje så oppteken av rettferd.

Dilemmaet blir først vanskeleg å ta stilling til, dersom det vaksinerte ekteparet får fri tilgang til samfunnet igjen.

Fulle teatersalar, konsertar, dans og fyll.

Studenten – som framleis må leve under strenge restriksjonar på privaten – bemannar baren.

For at samfunnet skal fungere som normalt for dei vaksinerte, må mange på jobb. Det meste som er gøy for dei vaksinerte femtiåringane er bemanna av unge vaksne med dårlegare løn.

Alle desse arbeidarane er òg – til no – i stor grad uvaksinerte. Då blir gjenopninga eit klassespørsmål.

Sjølv klassespørsmålet kan bli eit argument for vaksinepasset.

Det er framleis mange permitterte i Noreg, og både tilsette, bedriftene og statskassa vil ha godt av at hjula byrjar å rulle så snart som råd.

Me må kanskje unne naboen vår eit meir normalt liv. Alle vestlendingar veit at det ikkje er så enkelt.

Dersom eit vaksinepass opnar for karantenefrie utanlandsreiser, kjem det til å gå varmt i landets nettbankar.

Eg høyrer fleire seie at denne pandemien kjem til å bli hugsa lenge, og at den vil forandre måten me opptrer på. Eg trur det blir fulle fly frå dag éin, der pandemien er gløymd idet den første morgonpilsen vert servert på flyplassen.

Tiltaka skal vere forholdsmessige. Det taler jo for at dei vaksinerte skal få leve i eit anna samfunn enn oss som framleis må vente.

Likevel er Folkehelseinstituttet (FHI) skeptiske til ei slik ordning. Med god grunn.

Dei meiner at eit vaksinepass kan vere diskriminerande og fungere som eit press for å ta vaksinen. Det siste høyres jo eigentleg bra ut, men det kan truleg auke vaksineskepsisen.

Låg vaksineskepsis er ein av dei viktigaste byggesteinane fram mot neste pandemi.

FHI argumenterer òg med at vaksinen er eit helsetiltak, og at statens helsetilbod ikkje skal gi folk meir eller mindre fridom i seg sjølv.

Skal Noreg sende vaksinerte ut på tur, må me aksepterte andre lands vaksinepass. Forfalsking av testpapir har allereie vore brukt for å unndra seg frå karanteneplikt i Noreg, og vil bli brukt igjen.

Det aukar faren for ny importsmitte. Dukkar det opp nye mutasjonar blant dei uvaksinerte, er det ein risiko for at vaksinene ikkje bit like godt. Då har heile handteringa av pandemien tatt mange skritt tilbake.

Ser ein slik på det, vil unge framleis måtte vere heime for å beskytte dei eldre som er ute på vift mot nye mutasjonar. Det er ikkje forholdsmessig, akkurat.

Det er ikkje sikkert at ei litt tidlegare gjenopning for nokon, er verdt det, opp mot dei kostnadane det medfører. Dei som står att i pandemien vil truleg bli meir tiltakstrøytte.

Dersom dei unge har beskytta dei eldre i eitt år, og så seier dei «sayonara» med éin gong sydenpilsen kallar, vert det ikkje lett å halde meteren her heime.

Dette parallellsamfunnet kan skape rifter i samfunnet vårt. Heldigvis har regjeringa slutta å kalle handteringa for ein dugnad, for det er det verkeleg ikkje.

Det minste dei vaksinerte kan gjere, er å vente litt til saman med oss.