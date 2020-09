Den norske innsatsen for barna i Moria er skammeleg

Kan Noreg løfte meir enn veslefingeren no? Eller må me vente til Moria-leiren brenn åtte–ti gongar først?

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Flyktningane i den greske Moria-leiren måtte flykte natt til onsdag, då store deler av leiren brann opp. Foto: Elias Marcou/Reuters, NTB Scanpix

Natt til onsdag brann Moria-leiren i Hellas. Flyktningane måtte flykte frå flyktningleiren. Det var lettare sagt enn gjort. Dei vart nemleg hindra av «en gruppe lokale fascister og det lokale politiet», kunne ein lese hjå NRK.

Det er den uverdige og brutale røynda for flyktningane. Mange av dei vart fanga i Moria-leiren då EU inngjekk flyktningavtalen med Tyrkia i 2016. Grensene stengde på båe sider, og det var ingen veg ut.

Men det er fleire enn lokale fascistar og politiet som har skulda for at flyktningane framleis sit fast på den greske øya Lesvos. Den lista inkluderer Noreg.

Leger uten grenser omtaler Moria-leiren som ei tidsinnstilt bombe. No smalt det. Krisa i Moria-leiren er ei varsla katastrofe som den norske regjeringa har somla seg gjennom.

Først var regjeringa tydeleg på at Moria-leiren trengde ei felleseuropeisk løysing. Med andre ord: Noreg skulle vente med å ta imot flyktningar frå leiren, til dømevis Polen og Ungarn gjorde det same.

Då kunne regjeringa seie ja til å hente barn ut av leiren, men meine nei. Det var nemleg aldri ein sjanse for at dei landa skulle ta imot ein einaste flyktning frå leiren.

Så fekk Venstre og KrF gjennomslag for ei endring, med det raraste kompromisset i Solberg-regjeringas levetid. Heilt sikkert lenger tilbake òg.

Regjeringa kom nemleg fram til at Noreg skulle hente ut born frå Moria-leiren – men først etter at åtte-ti andre land hadde gjort det same.

Andre land måtte gå føre for at Noreg skulle gjere noko. I førre veke hadde elleve land henta barn ut av leiren. Men elleve er som kjent ikkje mellom åtte og ti, så då venta regjeringa litt til.

Den eigentlege grunnen var ifølgje KrFs Hans Fredrik Grøvan at dei ikkje ville ta imot folk som ikkje hadde krav på asyl. Det løyste seg plutseleg onsdag morgon.

KrF la ut dette biletet på Facebook for å skryte av regjeringas Moria-kompromiss i mai. Foto: Skjermdump, KrF

Då bestemte regjeringa seg for å hente 50 personar ut av leiren. Det kom som eit sjokk.

Eg trudde verkeleg at regjeringa ville vente til leiren hadde brent åtte–ti gongar først. Det talet har jo vore så styrande for denne prosessen.

Avgjersla kom «etter at vi så bildene», seier statsminister Erna Solberg (H). Det har ikkje mangla på grufulle bilete frå Moria-leiren, men no var det tid for å handle.

Norsk handlekraft betyr altså å hente ut 50 personar – av 13.000 – fire år etter at Europa stengde grensa mot Tyrkia og dagen etter leiren vart øydelagt.

Me må tenne eit lys for dei som ser seg nøydd til å skryte av dette utfallet. Men mest for dei mange tusen som framleis blir svikta av EU – og Noreg.

50 personar er så mange som Bergen meiner dei kan ta imot frå Moria-leiren, ifølgje kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG). Og Noreg er som kjent meir enn Bergen.

Les også BT meiner: No må Noreg hente sårbare barn frå dei greske leirane

Ein som synest talet er altfor høgt, er Frps Jon Helgheim. Han rasar mot at Noreg skal hente nokon som helst ut frå den raserte leiren.

50 av 13.000 blir for mange. Helgheims løysing er at Hellas bør behandle alle asylsøknadane sjølv, og returnere dei som får avslag.

Men kvar skal grekarane sende desse folka? Til Tyrkia, som vil nekte å ta imot? Til Syria, Libya eller Afghanistan? Det klarer dei neppe. Det finst ingen realisme i Helgheims krav.

Og kva om Hellas finn ut at mange av Moria-flyktningane har behov for vern? Vil Helgheim stå klar med asylstempelet då? Neppe.

Les også Dystre utsikter for verdens flyktninger

Det kjem heller ikkje på tale å gi Hellas støtte til å bygge opp att leiren, ifølgje Helgheim.

Framstegspartiet, som vanlegvis snakkar varmt om å hjelpe flyktningane der dei er, snakkar no om å hjelpe flyktningane der Frp meiner dei burde vere. Som i det krigsherja Syria, til dømes, der presidenten framleis sender tønnebomber mot sivile.

Den manglande norske handlekrafta i Moria-krisa kan sporast tilbake til at regjeringa er avhengig av Helgheim og partiet hans.

Regjeringa kan nemleg ikkje gjere så mykje, før 26 Frp-arar har sagt sitt.

Og det er eit endå høgare tal enn åtte til ti.