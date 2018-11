Vi har spurt leserne hvordan byen kan bli litt bedre. Mer lek og moro i regnet er gjengangeren.

I noen uker har vi hatt en serie i Bergens Tidende, som vi har kalt «Et litt bedre Bergen». Finnes det noen ideer som kan løfte byen enda noen hakk? Det har vært en fest å lese forslagene som har kommet inn. De er så ulike at det ikke er mulig å gjengi mangfoldet av ideer på én side.

Men det er noen elementer som går igjen. Regnet er det første. Det er åpenbart mulig å gjøre mye mer ut av det faktum at det regner mer her enn de fleste andre steder.

Bergen må få en kjempestor paraply som et nytt landemerke, en skulptur man kan søke ly under, er et forslag. På Torgallmenningen bør det stå en regnmåler. Benkene må naturligvis få tak. Og hvorfor har ikke Bergen allerede en offisiell paraply? Og hva med et vannshow, for å få brukt pøsregnet til noe vakkert?

Dessuten trenger vi flere steder å søke ly når det blir for vått. En innendørs park, er et forslag. En gedigen hall med varmt vær og sydenstemning året rundt, inspirert av et tropisk badeland i Berlin, er et annet. En leser ønsker seg en ekte, gammeldags arkade sentralt i byen, der man kan spise god mat og bedrive diverse aktiviteter, som rulleskøyter.

Det som også er helt tydelig når man leser den lange listen av forslag, er at bergenserne vil ha mer lek og moro. En bobbane ned fra ett av fjellene! Hvor gøy er ikke det. Mange ønsker seg lekeplasser, og de bør være kule, tilpasset funksjonshemmede, små barn, store barn og voksne. Gi oss en fornøyelsespark, foreslår en leser. Som Liseberg eller Tusenfryd. «Det er mye drittvær, men vi kan more oss likevel», argumenterer hun.

Blant de dristigste forslagene er å sette opp en ekte vindmølle sentralt i byen, som en turistmagnet og som et læringssenter. Så folk kan lære og se på ekte hvordan strøm produseres.

En gjenganger blant forslagene som avdekker et udekket behov i byens befolkning, er offentlige toaletter. Det ropes etter gratis toaletter i sentrum, men interessant nok, også på fjelltoppene.

Det siste er ett av mange forslag som skal gjøre det lettere og morsommere å komme seg ut, opp og i bevegelse. På Ulriken er det plass til et lite skisenter. I Trondheim har de sykkelheis, mens i Bergen, som er en minst like bakkete by, har vi ingen. På tide å gjøre noe med det, kanskje? Bedre forhold for syklister er tydelig noe mange mener vil gjøre byen litt bedre. Sykkellommer i lyskryss, flere sykkeltunneler og generelt flere sykkelveier rundt om i bydelene er noe av det som går igjen.

Håpet vårt er at forslagene er til inspirasjon både til politikere og til private initiativer. Mye av det leserne har foreslått, er fullt mulig å gjennomføre.

Og det er slettes ikke alt som er kostbart. Å male benker og bosspann i fine farger, for å friske litt opp i de mørke årstidene, krever ingen stor pengebinge.

Noen forslag er også helt gratis, som en av mine personlige favoritter: Vi trenger mer småprat, mener Bergen eldreråd. Man skulle kanskje tro at bergenserne snakker nok som det er, men det er muligens en myte. Å snakke litt mer med folk vi ikke kjenner, i butikken eller på bussen, gjør det å leve i Bergen litt lettere for noen.

Selv om det allerede har kommet inn fantastisk gode ideer, er det fortsatt mulig å sende inn flere til BT. Jeg mistenker at det finnes flere der ute som ruger på en smart idé som bør bli virkelig.

Blant de nær hundre helt konkrete, fine forslagene vi har fått, er det bare noen ytterst få fra politikere. Det aller meste kommer fra det vi kanskje kan kalle helt vanlige bergensere. Barn, eldre, unge og voksne. Jeg tror det gjør byen bitte litt bedre, at folk forteller hva de mener skal til for at det blir ekstra bra å bo her. I sol og i regn.