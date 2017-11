Store kvite, norske mann skal ikkje ha noko att å tafsa på.

Skal det vera på den måten, er mannalag einaste løysinga. Eller herreselskap, som dei seier på Austlandet. Med eller utan slør og eigen inngang for damene. Plassering på galleriet er ikkje vestlandske kvinners vis. Men no må vi erkjenna at kjønnssegregerte austlendingar og frimurarar og muslimar slår oss ned i sjøstøvlane. Mannalag er tafseterapi.

Utan pengetafsing døyr grønt, døyr gründerar, døyr grønt skifte, døyr Noreg. Menn som tafsar på kvinner, er ein eldgammal tafsingavart. Det er om å gjera at ikkje denne varianten tek knekken på pengemakta. Skal kvinner ta styringa i tafsekulturen, får dei overta pengestyringa også.

Så lenge Bergen Næringsråd og bystyret og Rotary var reine mannalag, fanst det godt om kvinnetafsingfrie møtestader. Herrar som tafsa på andre herrar, var det også smått med så lenge den typen utagering i det offentlege rom både var eit lovbrot og ein psykiatrisk diagnose. Det fanst guteklassar og jenteklassar. Det fanst guteklubbar og jenteklubbar. Mor bakte sju sortar til jul. Far fiska juletorsken. Det var orden i sysakene. Mannemakta var større, freistingane var mindre der makta var samla.

No har kvinner og kinesarar sett seg føre at det er deira tur til å avgjera kvar skåpet skal stå. TV 2 og Schibsted og Oljefondet og Heidningsamfunnet må ta maktforskyvinga til etterretning. Eller bli vist kortaste veg til historias skraphaug på GPS’en. Store kvite, norske mann skal ikkje ha noko att å tafsa på. Mannalag er ikkje lenger noko maktlag. Mannalag er eigenterapi.

Eldstebrørne har aldri gjeve slepp på mannalaga. I nedgangstider og nedrakkingstider har det alltid funnest brorskap og mannskor og Hells Angels og Bandidos som har halde kjønnssegregeringsskansen. Eldstebrørne skal visa veg til gjenoppretting av guteklassar og guteklubbar og mannsside og kvinneside på bedehusa. Kvinner og kinesarar må ikkje tru dei skal få fritt leide til å tafsa med oss.