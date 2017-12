Dramaet på Zachariasbryggen gjev eit interessant innblikk i forretningspraksisen til to av byens rikaste menn.

Tom Rune Pedersen og Geir Hove er to av dei mest myteomspunne forretningsfolka i Bergen. Gode for 3,4 millardar kvar, ifølgje bladet Kapital. Eigarar av kjende bygg som Hotel Norge og kjøpesenteret Xhibition.

Dei to er kjende for tøffe forretningsmetodar. Etter konkursen i restauranten Era på Xhibition i 2005 fortalde til dømes ei rekkje mindre leverandørar om hardt prispress, manglande betaling og trugsmål om søksmål.

Det var nok difor eit dårleg teikn for Sotra-investoren Knut Jørgen Hauge då Pedersen og Hove kjøpte grunnen under Zachariasbryggen i 2006. Hauge hadde kjøpt sjølve bygget på Zachen året før for 110 millionar kroner, men takka nei til å kjøpe tomta då Sjøtrygdgruppen la henne ut for sal. Sett i ettertid angrar han sikkert på det.

Hauge sin plan var å få opp inntektene på bygget, og så selje det vidare. Han skal ha pussa opp bygget for godt over 100 millionar kroner, og fekk etterkvart økonomiske problem. Hauge meiner problema var orkestrerte av Hove og Pedersen, for at dei skulle få kloa i ein av byens mest attraktive forretningseigedommar.

Selskapet til Hauge gjekk til slutt konkurs. Pedersen og Hove overtok heile Zachariasbryggen saman med banken til Hauge, BN Bank.

Det kunne ha vore slutten på historien, men Hauge har vist seg å vere ein seig fyr. Med eigne og andre sine pengar har han forfølgt Pedersen, Hove og BN Bank i ei lang rekke rettssaker, inkludert to rundar i Høgsterett. Striden står om kva pris Hove og BN Bank skal betale for sjølve bygget. Førre veke avgjorde Høgsterett at bruksverdi skal leggjast til grunn, også for tomta.

JAN M LILLEBØ

Denne striden byrja for alvor i 2012, då Hove og Pedersen nekta å reforhandle festeavtalen med Hauges selskap Zachariasbryggen AS. Grunngjevinga var sein betaling av festeleige, uro blant leigetakarane og tvil om økonomien i selskapet.

På det tidspunktet hadde Hauge allereie vore i offentleg konflikt med mange av leigetakarane, inkludert restaurantselskapet KJS, som hadde drive restaurant i huset i 20 år. Han var òg i konflikt med forretningspartner Tom Greni, og vart truga med konkurs av ein snikkar som ikkje hadde fått oppgjer.

Hauge tok tomteeigar Hove og Pedersen til retten. Hauges advokat Dag Steinfeld la som vanleg ikkje band på seg: «Etter min mening er tomtekjøpet gjort på grunnlag av en spekulasjon, der målet hele tiden har vært å tilrane seg bygningsmassen for en pris som ligger langt under markedsverdi», sa han til BT. Hove og Pedersen meinte påstandane var grunnlause.

Utover i 2012 og 2013 sleit Hauge stadig meir. Konfliktane med leigetakarane held fram, og han var bakpå med avdraga til banken. Ifølgje fleire av leigetakarane som vitna mot Hove då saka var oppe i Gulating i vår, skal Hove på nyåret 2013 mellom anna ha ringt og oppfordra dei til å slutte å betale husleige til Hauge. Hove avviste påstandane i retten.

I september 2013 vart Zachariasbryggen AS slått konkurs. Då hadde banken til Hauge, BN Bank, bytt side. BT kunne i 2015 fortelje at banken før konkursen laga ein avtale med Hove og Pedersen om korleis dei kunne sikre seg bygget saman.

I bustyrets rapport, som kom i førre veke, blir dette utdjupa. Som BT skreiv i førre veke meiner bustyret at BN Bank, Hove og Pedersen arbeidde for å finne straffbare tilhøve om Hauge. Til å gjere arbeidet engasjerte dei den kjende korrupsjonsjegeren Helge Kvamme, som får kraftig kritikk i bustyrets rapport.

John Christian Nygaard

Om målet til Hove og Pedersen var å skaffe seg ein av byens beste eigedommar til under marknadspris, ser det ikkje ut til at dei har lykkast heilt. Dommen i Høgsterett inneber at dei må betale tilnærma marknadspris (bruksverdi) på bygget, fråtrekt bruksverdien av tomta. Det blir truleg noko mindre enn 334 millionar kroner, som Lagmannsretten kom fram til i april.

Likevel kan Hauge tene pengar på salet. For i tillegg til kjøpssummen kjem renter, som ifølgje bustyret aukar den opprinnelege erstatninga frå 334 millionar til 420 millionar kroner. Det er langt over dei innmeldte krava til boet, som er til saman 340 millionar. Lagmannsretten må med andre ord legge til grunn ein svært høg tomteverdi for at buet ikkje skal gå i pluss.

I tillegg har Hauge saksøkt Hove, Pedersen og BN Bank for inntill 700 millionar kroner, for å ha konspirert for å slå Hauges selskap konkurs og dermed overta bygget. Den saka skal opp for Bergen tingrett til hausten.

Men der møter berre Hove og BN Bank. For Tom Rune Pedersen inngjekk eit hemmeleg forlik med Hauge i sommar. Ifølgje Dagens Næringsliv er ein del av avtalen at Pedersen vil møte som vitne i rettssaka. Geir Hove seier han ikkje har noko problem med det, så lenge Pedersen «forteller sannheten».

Det kan bli interessant. Sanninga i denne saka har vist seg vanskeleg å fastslå. Legg du til at Hauge neppe vil spare på krutet når det gjeld resten av vitnelista, er det duka for ytterligare innblikk i forretningspraksisen til to av byens rikaste menn.

EPILOG: Etter Era-konkursen fortalde designer Helge Crnic til BT at Pedersen hadde truga med søksmål om Crnic ikkje gav etter. Små firma har sjeldan råd til å ta opp kampen gjennom dyre rettsaker, og endar difor opp med å inngå dårlege forlik. Mange hadde nok trudd at Hauge ville lide same lagnad. Der tok dei feil.