Marita Moltus utmelding er kjedelig for byrådet, men ille for KrF.

Når et partimedlem melder seg ut, er det som regel det beste for begge parter. Slik er det nok på sikt for KrF og Marita Moltu. Når man ikke engang stemmer på partiet man er medlem i, er det på tide å takke for seg. Moltu har mistet tillit til partiet, men det er heller ikke rart om partiet har mistet tilliten til henne. Hun har sakte men sikkert glidd vekk fra KrF.

Likevel er det ille for KrF å miste Moltu.

Byrådet i Bergen mister flertallet i bystyret, noe opposisjonen sannsynligvis vil utnytte til fulle. Det vil bli mer liv i bystyret frem mot neste lokalvalg. Men det er ingen krise for Harald Schjelderup (Ap) at han plutselig leder et mindretallsbyråd. Han har sikret seg brede flertall i de fleste saker, og vært forberedt på konsekvensene av en utmelding fra et av byrådspartiene.

For KrF er det verre. De har for tiden ingen å miste. Marita Moltu er heller ikke hvem som helst. Hun er varaordfører, og en av Bergen KrFs mest kjente politikere. Hennes utmelding betyr at partiet mister en sentral posisjon i bypolitikken. Hun representerer også noe annet enn de øvrige synlige KrF-politikerne i Bergen. Hun er verdikonservativ og hører tydelig til høyresiden.

Om det er noe KrF mangler for tiden, så er det nettopp profiler som er en motvekt til det som oppfattes som en stadig mer Ap-vennlig ledelse.

Moltu har sikret en bredde i partiet, som KrF i Bergen trenger.

Det er likevel ikke sikkert at så mange følger hennes eksempel og forlater partiet. Tross alt har Moltus situasjon vært spesiell lenge: Hennes ektefelle, Tomas Moltu, meldte seg ut av KrF for to år siden og var listetopp for Partiet de kristne (PDK) i stortingsvalget i høst.

Marita Moltu er åpenbart en selvstendig tenkende kvinne, men det er likevel ikke et sjokk at hun nå følger etter mannen ut av KrF.

Ifølge Moltu selv er årsakene til utmeldingen mange. Prosessen har pågått over flere år. Det siste året har avstanden mellom henne og partiet blitt tydeligere. Politisk avstand, men også fysisk avstand: Hun har vært fraværende på en rekke politiske møter.

Det var rimelig spesielt da Marita Moltu i fjor sikret flertall for en granskning av barnevernet, mot daværende KrF-byråd Vigdis Gåskjenns ønske. Barnevern er kanskje Moltus største hjertesak, og hun har åpenbart vært på kollisjonskurs med sitt eget parti i den saken i lang tid.

Derfor er det ikke så underlig at Dag Inge Ulstein og andre i KrF stusset på at Moltu skulle holde det som ble beskrevet som et inspirasjonsforedrag om barnevern for PDK. Det så vitterlig ut som et tegn på at hun var på vei ut av partiet.

Det var hun jo også.

Hadde det vært mulig for KrF i Bergen å beholde Marita Moltu? Neppe, siden det først og fremst er retningen KrF har tatt nasjonalt hun sliter med. Men det hadde definitivt vært mulig å sikre henne mer sentrale posisjoner.

Partiet kunne kjempet hardere for at hun ble ordfører, istedenfor den passe interessante posisjonen som vara. Eller hun kunne blitt byråd. Moltu har ikke vært skjøvet ut i kulden, men heller ikke blitt satset helt på.

Kanskje kunne viktigere verv gjort det vanskeligere for henne å forlate partiet. Men nå som utmeldingen er et faktum, bør det være en lettelse at hun ikke bærer ordførerkjedet til daglig.

Moltu fortsetter nå som uavhengig bystyrerepresentant. Frem mot neste lokalvalg, vil selvsagt mange lure på om hun melder overgang til PDK. KrF-strateger har for lengst konkludert med at mikropartiet ikke utgjør en trussel. En Moltu til hos den kristne utfordreren ville nok ikke endre den vurderingen. Til tross for at KrF gjorde et krisevalg i høst, klarte ikke PDK å tiltrekke seg særlig mange av velgerne.

Samme hvilken vei Marita Moltu går fremover, har hun nå gitt de mange tapte KrF-velgerne et ansikt.