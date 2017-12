Ifølge SSB er Bergen blitt mer perifert. Dessverre er det litt sant.

SSB har funnet ut at Drammen, Rælingen og Moss er mer sentrale enn Bergen. Det er bare å se på et kart, vil du kanskje si, så ser du hvilke kommuner som ligger nærmest Oslo.

Sentraliseringsindeksen, med alle dens begrensninger og mangler, viser at Bergen og de øvrige store byene er blitt mer perifere. Det som har skjedd, er først og fremst at byene ikke lenger får noen bonuspoeng for å være landsdelssentrum. Den nye indeksen viser hvor nær innnbyggerne i kommunene er arbeidsplasser og servicetilbud.

Når Bergen blir regnet som det 14. mest sentrale stedet, langt under Drammen, bryter det nok noe med selvbildet i byen. Statistikken forteller en noe ubehagelig sannet.

Østlandet knyttes stadig tettere sammen. De som bor i kommunene rundt hovedstaden, har tilgang på et arbeidsmarked som består av hele 1,3 millioner arbeidsplasser. Med den voldsomme Inter City-utbyggingen, forsterker utviklingen seg.

Bergen har 270.000 arbeidsplasser, Trondheim 220.000 og Stavanger 240.000. Disse er nærmest enklaver av mellomstore arbeidsmarkeder. Disse byene er små dotter på kartet sammenlignet med Oslo-området.

Bergen er vakrere. Stavanger er kulere. Lidelsesberetningene fra pendlere fra Østlandet er mange. Det er lett å finne både saklige og usaklige argumenter for hvorfor det er mye bedre her.

Men det er på tide å åpne øynene og se hva kartet faktisk viser: Arbeidsmarkedet er, både for arbeidstakere og arbeidsgivere, mer attraktivt på Østlandet.

Det er også på tide å snakke om hva vi kan gjøre med det.

Se på kartet under her. Den mørkeste fargen betyr sentralt, i betydningen stort arbeidsmarked og god tilgang på tjenester.

Slik kartet ser ut nå, er alt mellom Bergen og Stavanger regnet som usentralt. En åpenbar løsning er allerede planlagt: Broene og tunnelene som skal gjøre E39 fergefri.

Når broen over Bjørnafjorden er på plass, vil en rekke kommuner langs kysten skifte farge i SSBs kart. En høy poengsum i SSBs sentraliseringsindeks er selvsagt ikke noe mål, men det er et uttrykk for noe viktig:

Når reisetiden langs kysten kortes ned, vil et stort antall mennesker få tilgang til flere arbeidsplasser. Det vil bli lettere for bedrifter å tiltrekke seg arbeidskraften de trenger. Poenget er heller ikke å forsøke å ta opp konkurransen med det sentrale østlandet, men å utnytte alt det bra som bor i denne landsdelen bedre.

Nei, pendling over større avstander er ikke et gode, men flere jobbmuligheter uten å måtte flytte fra eller med familien er det.

For bedriftene blir Vestlandet et mer enklere sted å starte opp, når det er mulig å rekruttere arbeidstakere fra et større område. I dag er det knapt mulig å pendle fra Bergen til Stord. Når Hordfast om tid og stunder er på plass, vil reisetiden være nede i 45 min.

Poenget er altså ikke at folk skal begynne å pendle mellom Bergen og Stavanger, men at begge byene skal knyttes nærmere til alt imellom.

Inter City-togene tar opp en vanvittig stor andel av samferdselsbudsjettet i årene som kommer. Bergen får en liten fordel av det, fordi Ringeriksbanen vil korte ned reisetiden på Bergensbanen.

Men når smått og stort i øst blir knyttet stadig tettere sammen, forsterker det behovet for en tettere region i vest. Ikke fordi det som skjer i øst er så negativt, men fordi det er dårlig samfunnsøkonomi å bare satse på én landsdel.

Skal man utnytte kraften som ligger i kystnæringene, er det helt avgjørende at E39 bygges ut som planlagt.

Marita Aarekol

Det har vært vage planer og store drømmer om tog mellom Stavanger og Bergen. Fortsatt er det en god idé, men kostnaden gjør at det ligger an til å bli en oppgave for barnehagegenerasjonen.

Kostnadene ved fjordkryssingene har allerede forsinket Hordfast. Siste prisanslag er 35 milliarder, som jo er en heftig sum.

Reisetiden mellom Bergen og Voss kortes også kraftig ned med ny vei og bane. De mange rasene gjorde det helt nødvendig for politikerne å rette oppmerksomhet og penger dit.

Men faren nå er også at det store, viktige samfunnsbyggende prosjektet langs kysten kommer i skyggen, og at et mindre politisk press gjør det lettere å skyve det stadig lenger frem i tid.

Fylkessammenslåingen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane er flott, men kartet over Vestlandet (landsdelen, altså) viser hvorfor Rogaland bør slenge seg med. Fylkespolitikerne bør ikke slå seg til ro med at forhandlingene feilet i første runde.

Samarbeidet sørover er helt avgjørende om Vestlandet skal bli en sterk og samlet region. Knivingen mellom Stavanger og Bergen er bare destruktiv. Det eneste fruktbare er å stå sammen om å gjøre Vestlandet sterkere og bedre.

Ingen bryr seg om kommunegrenser når de ser etter jobb. Fylkesgrensene er, om mulig, enda mindre viktige. Men å være del av den samme administrative enheten gjør det lettere å tenke sammen og planlegge som en enhet.

SSBs indeks har sine svakheter. Hurtigbåter regnes for eksempel ikke med. Arbeidsmarkedet i Bergen er rimelig greit tilgjengelig for folk i Austevoll, men bare båten mellom Aker Brygge og Nesodden ble regnet som viktig nok for å telle med i statistikken. Det er kanskje betegnende for perspektivet, men må likevel regnes som uvesentlige detaljer.

Bergen er naturligvis universets sentrum, men sentraliseringsindeksen bør like fullt være en vekker.