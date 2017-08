Både oljeministeren og oljebransjen er ute av sjukesenga, men slit framleis med helsa.

Færre arbeidslause og auka optimisme i næringslivet er regjeringas beste kort for å sikre seg attval. I oljelandet har det i stor grad handla om ei næring.

Men kor godt går det i oljenæringa, eigentleg? Måndag inviterte olje- og energiminister Terje Søviknes pressa om bord i oljeriggen COSL Innovator, som ligg til kai på Ågotnes, vest for Bergen. For å presentere gode nyheiter, sjølvsagt:

Det kinesisk-eigde riggselskapet har fått nye oppdrag og skal tilsette 250 riggarbeidarar. Det er sjølvsagt bra for arbeidslause riggarbeidarar. Men medan regnet piska mot vindauga i kontrollrommet på riggen, og Søviknes sat ved kontrollspakane, fortalde COSL-sjef Jørgen Arnesen at selskapet vil tape pengar på desse kontraktane.

– Men vi vil tape mindre enn om vi ligg i opplag.

Riggbransjen er leverandørindustriens kanarifugl. Det er her både nedgang og oppgang kjem først. Når det no er teikn på betring er det difor eit viktig signal. Oljeriggar som byrjar å bore viser at oljeselskapa tør satse igjen. Finn dei olje, så byrjar hjula å rulle på prosjekteringskontora og så rislar det sakte nedover i alle selskapa som leverer tenester og varer.

Men kanarifuglen er litt skranten, fordi det vart bygd alt for mange riggar i gullåra fram til 2014. For tida skjer det ei storstilt sanering av bransjen, der små aktørar blir kjøpt opp av større, og gamle oljeriggar blir skrota. Det same gjeld for supplyskip.

Som Søviknes sa sjølv i skrytevideoen han laga frå kontrollrommet: «Det er positive signal, men dei er framleis ikkje heilt friskmeld».

Valkampen har vore ein kamp om korleis ein skal tolke utviklinga i økonomien. Rundt 50.000 jobbar forsvann etter oljeprisfallet i 2015, og skapte grunnlag for Ap-kritikk av regjeringa. Det siste halvåret har fallande arbeidsløyse og meir optimisme i næringslivet undergravd kritikken. Ap meiner likevel regjeringa ikkje kan ta æra, fordi oppgangen skuldast låg lønsvekst, låg kronekurs og låge renter.

I går kom regjeringa med ei ny låneordning som skal hjelpe norske verft. Likevel er det viktigaste tiltaket frå Erna Solberg & Co å bruke mykje pengar, slik handlingsregelen seier staten skal gjere i dårlege tider. Noko av dette ser ein i statistikken: Oppgangen i økonomien kjem først og fremst i byggje- og anleggsbransjen og privat forbruk. Industrien har vekst igjen, men denne er framleis svak.

Riggar og supplyskip vil slite med overkapasitet ei god stund framover. For resten av oljeindustrien ser det derimot litt lysare ut. Statistisk sentralbyrå la nyleg fram ein prognose som viser at oljeinvesteringane vil gå ned neste år. Men desse tala er truleg for låge.

Ifølgje bransjefolk er Noregs Bank si analyse frå juni ein betre indikator. Den spår at oljeinvesteringane når botnen i år. Neste år spår dei ein vekst på ein prosent, og vidare til fem prosent både i 2019 og 2020.

Noko av dette kan regjeringa ta æra for, ved at dei har lyst ut og tildelt mange nye boreblokker. Men dette ville neppe sett annleis ut om Ap hadde sete med regjeringsmakta. Investeringane dei neste åra er då òg stort sett knytt til felt som er tildelt for lengje sidan. Eit av dei største, Johan Castberg-feltet i Barentshavet, vart til dømes tildelt i 2009. Då heitte statsministeren Jens Stoltenberg (Ap).

Låg kronekurs har òg ein del av æra for oppgangen, men det viktigaste bidraget har kome frå industrien sjølv. Både leverandørbedrifter og oljeselskap har kutta dramatisk i kostnadene, og fått tilbake konkurransekrafta. Felt som for få år sidan ville kravd over 70 dollar fatet for å gå i balanse, kan oljeselskapa no tene pengar på sjølv om oljeprisen skulle krype nærmare 30 dollar.

Dei neste 5–10 åra ser det difor rimeleg lyst ut for norsk oljeindustri. Etter den tid byrjar framtida å bli meir usikker. Både politiske tiltak mot klimakrisa, og billig fornybar energi, kan gjere olje og gass lite lønsam langt tidlegare enn bransjen sjølv likar å tru.

Difor er omstilling til eit liv etter oljen så viktig for både arbeidsplassar og norsk økonomi. Mange leverandørbedrifter har allereie byrja å omstille seg, mellom anna til oppdrett og havgåande vindkraft. Når det no ser ut til å gå betre, er det viktig at korkje bransjen eller regjeringa mister omstillinga av syne. Det vil kome ein dag der vi må leve av noko anna enn olje.