Ankomst og avgang Bergen er blitt triveligere. Nye Flesland består stresstesten.

Svært få unoter ble registrert da den nye Bergen lufthavn Flesland ble åpnet torsdag morgen. De mest skjærende tonene kom fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) tuba, da han forsøkte å spille «Nystemten» sammen med statsminister Erna Solberg (H).

Men statsrådens bidrag var velment, og støttet godt opp under den unisone begeistringen blant de inviterte gjestene. De var et spesielt syn: Hundrevis av godt voksne fjes, med samme ansiktsuttrykk som fireåringer på vei ned i kakeboksen.

Jeg skjønner dem godt. Flesland har vært noe nær en skam for Bergen og Vestlandet i altfor mange år. Flyplassens begrensninger har vært aktivt med på å sabotere bildet av regionen som nærings-, turistvennlig og internasjonalt inviterende.

Sikkerhetskontrollen var Nord-Europas minst smidige og mest invaderende, og bagasjebånd-området var trangere enn et sauefjøs til fjells. Køene var egnet til å gjøre bra mennesker til ville dyr. Eimen av bacon og pølse var innimellom klam som et fuktig fleecepledd.

Jeg tviler på at noen vil savne alt det der. Nye Flesland er noe helt annet, med logistikk og flyt de fleste reisende kjenner fra andre internasjonale terminaler. Flyplassen er selvforklarende, fra du kommer ut av Bybanen til innsjekk og avgang.

Bygget er arkitektonisk formet som et digert vingeslag. En gråmåke i stål og glass, der lyset er gitt mye rom, fra den hvite flisemarmoren på gulvet, til den diskrete bruken av treverk og blanke, hvite flater.

Dette skal være en friksjonsfri plass, ikke først og fremst et stoppested. Slik sett fungerer terminalen fint. Den er steril, romslig, høy under taket og behagelig. Men noen vil kanskje mene det er vel langt å gå til den gamle terminalen for å nå utenriksflyet sitt.

Avinor har også gjort en bevisst jobb med lufthavnens miljø-omdømme, og viser til kutt i klimagassutslipp, og til at flyene nå kan fylle biodiesel på tanken.

En flyplass kan aldri bli et klimaprosjekt, men den nye terminalen, tilknytningen til Bybanen og andre tiltak i flyindustrien bør kunne gjøre den grønnere på sikt.

Så lenge veiene og jernbanen ut av Bergen er så utdaterte, er Flesland den viktigste forbindelsen til resten av verden.

Bare tre år har det tatt, siden Erna Solberg la ned grunnsteinen. For henne var nok åpningen en slags hjemmeseier. Terminalen er en sak hun og næringsminister Monica Mæland (H) har brent for lenge.

I talen sin la ikke statsministeren skjul på at det måtte betydelig politisk press og økonomisk kreativitet til for å få nybygget reist. Det viser nok en gang at helt nødvendige infrastrukturprosjekter for Vestlandet ikke kommer rekende av seg selv.

Solberg kan kanskje lære bort et triks eller to til de som skal bygge ny E16 til Voss og ny Bergensbane. På Flesland har triksene fungert utmerket.