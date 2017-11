Det er ikke lett å lage avgifter når alt henger sammen med alt.

Siden jeg ikke har førerkort, er det mye med bil jeg ikke forstår. Men jeg fikk med meg hovednyheten om KrFs alternative statsbudsjett: Partiet går med på Høyre- og Frp-regjeringens «Tesla-avgift», mot at fossilbiler blir dyrere.

Så leste jeg forslaget deres, og noe så rart ut.

En økning i vektkomponenten i engangsavgiften for biler. Ville ikke det gjøre elbiler enda dyrere?

Jeg måtte snakke med noen som kan systemet.

Først: «Tesla-avgiften» er ikke en egen avgift; det regjeringen gjør er å innføre engangsavgift på elbiler. Hvorfor dette kun vil ramme de tyngste elbilene, handler om hvordan engangsavgiften er satt sammen.

En pedagogisk rådgiver tegnet tre søyler: vekt, CO₂-utslipp og NOX-utslipp. Det er komponentene som avgjør hvor høy engangsavgift en bil får.

Morten Abrahamsen / NTB tema

For elbiler vil det bare være vekten som slår inn og gir avgift. Altså så-og-så mange kroner per kilo.

Det CO₂-søylen gjør, er at alle biler som slipper ut mer enn et visst nivå, får høyere avgift. Biler med lave utslipp får derimot en rabatt som blir trukket fra den avgiften de må betale for vekten.

Slik regjeringens forslag er innrettet, vil engangsavgiften derfor kun ramme de tunge elbilene, fordi CO₂-rabatten utlikner avgiften fra vekten.

Så gjør KrF noe som egentlig er klimavennlig: De øker satsene på vekten og senker innslagspunktet for CO2-rabatten.

Men da får også elbilene høyere avgift per kilo og mindre CO2-rabatt å trekke fra. Resultatet blir at elbiler blir dyrere og flere elbiler må betale avgift.

Etter å ha blitt forklart dette, banker jeg på døren til KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

«Jeg skjønner ikke helt hvordan dette gjør elbiler dyrere», sa han. «En utilsiktet konsekvens», sa rådgiveren.

Skatte- og avgiftssystemet er som en rekke spaker på et kontrollbord. Drar du i én spake, må du følge godt med på resten, fordi alt settes i bevegelse.