Kunstens rolle er som kanarifuglens i gruven. Når det er farlig å puste, synger den ut og utfordrer etablerte sannheter.

Jeg får som universitetsprofessor en del forespørsler om å delta på ulike arrangementer. De fleste forespørslene er helt kurante, og langt innenfor det jeg som godt betalt statsansatt skal bidra med. Noen henvendelser er litt mer spesielle. Telefonen jeg fikk første dag på jobb etter årets sommerferie, var av det slaget.

En blid bergensstemme spurte om jeg ville komme og åpne Kunsthall 3.14 sin utstilling. Æhh, jaaa, men er du sikker på at du er kommet til rett person, var min umiddelbare respons.

Hva kan jeg, professor i statsvitenskap og langt fra noen kunstkjenner, bidra med? Jo, ble jeg forsikret, de visste hvem de ringte til. Det var faktisk meg de ville utfordre til å holde innlegg ved utstillingsåpningen. Det var mitt perspektiv på utstillingen de ville ha.

Jeg fikk vite at utstillingens tittel var «Letters I Never Wrote», og at iranske Jinoos Taghizadeh var kvinnen bak. Utstillingen viser frimerker fra kunstnerens hjemland. Som på de fleste lands frimerker er helter portrettert, viktige hendelser markert og nasjonalskatter avbildet. Frimerkene som stilles ut har imidlertid også en annen side. Her viser kunstneren sin tolkning av de samme hendelser, personer og situasjoner.

Etter å ha smugkikket på utstillingen og møtt Jinoos, kunne jeg bare si ja til forespørselen fra Kunsthall 3.14.

Tor Høvik

Jeg er som samfunnsviter utdannet til å stille spørsmål ved etablerte sannheter. Ulike perspektiv og tilnærminger er da viktig. Jinoos’ utstilling av frimerkene i Kunsthall 3.14, ga derfor sterk resonans hos meg.

Frimerkene er små. Jeg trengte lupe for å se hvor vakre de var – på begge sider. Lupen avslører imidlertid også den viktige og ofte grusomme historien kunstneren forteller. Den som gir kontrast til, og så sterkt utfordrer, de offisielle versjonene myndighetene presenterer på frimerkene. Utstillingen retter på en stillfaren måte oppmerksomheten mot noe som er avgjørende i våre samfunn, enten det er lokalt, nasjonalt eller globalt: Hva er ekte, hva er reelt, hva er sant?

Post-truth, på norsk oftest oversatt til post-sannhet, ble ett av de viktigste ordene i 2016 – på verdensbasis. Post-sannhet er ikke et nyord slik mange later til å tro. Ordet har sin opprinnelse fra Balkan-krigen på slutten av 1990-tallet.

Det fanger noe som er like gammelt som menneskeheten selv, nemlig at det som første taper i en krig, er sannheten.

I 2016-versjonen ble post-sannhet stort sett brukt for å beskrive politikk, ikke konvensjonell krig. Det var særlig to forhold som bidro til denne bruken av ordet: Donald Trump sin inntreden i amerikansk politikk, og den britiske folkeavstemmingen om tilknytning til EU.

Hvorfor ble et begrep ment for å fange krigens dynamikk, brukt om den politiske sfære?

Politikk er maktkamp og politikk er strid, men et viktig kjennetegn ved politikk – i alle fall i demokratiske systemer, er også åpen meningsutveksling. Politikk handler om ulike verdier, ulike syn og ulike løsninger som skal og må diskuteres. Vi kan mene mye om valgkamper og politiske debatter, men de er faktisk demokratiets adelsmerke.

For å kunne diskutere og debattere fritt, trenger vi imidlertid å ha kjennskap og kunnskap. Vi trenger å vite at det vi debatterer er sant, at det har funnet sted eller er blitt sagt. Falske nyheter og en virkelighet mer og mer definert av og i sosiale medier, gjør akkurat dette stadig mer usikkert. Viktige betingelser for meningsutveksling og meningsdanning utfordres. Post-sannheter gjør sitt inntog også i den politiske dynamikken.

Post-sannhet, falske nyheter og alternative fakta er imidlertid ikke begreper vi ukritisk kan bruke for å avvise alle og alt vi ikke liker. Det finnes reell uenighet i samfunnet. Det finnes ulike oppfatninger av samme situasjon. Det å ha ulike meninger er legitimt. Også forskere kan komme til ulike svar på samme spørsmål og tolke funn og data ulikt. Uenighet kan ikke bare avvises og bortforklares, den må møtes med argumenter og kunnskap.

Kunnskap kan likevel ikke alene bygge samfunn. Selv jeg som holder kunnskap så høyt at det nærmest må kunne betegnes som en verdi for meg, har også andre viktige verdier i livet mitt som jeg ønsker ivaretatt. Et godt samfunn er et samfunn der ingen verdi alene dominerer, men hvor det er rom for et mangfold av verdier i balansert sameksistens.

Og akkurat i det fikk kunsten for meg en rolle gjennom utstillingen i Kunsthall 3.14 denne sensommeren.

Maleren Odd Nedrum har en gang sagt at «kunsten er verdens nattevakt». Kunstens rolle er som kanarifuglens i gruven, når det er farlig å puste, synger den ut og utfordrer etablerte sannheter og enerådende verdier.

De iranske frimerkene i Kunsthallen er en viktig påminnelse om at det meste både kan, må og ofte skal sees på og tolkes på flere måter. Det er ikke bare i Iran at offisielle historier fortelles. At vi har institusjoner som Kunsthall 3.14 som er med å sette dette på agendaen, er et bidrag til verdimangfoldet i samfunnet vi skal sette uendelig høyt.