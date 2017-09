Det norske selvbildet er hentet ned fra veggen. Det burde ha blitt hengende til pynt.

Det denne valgkampen trenger, er en språkvask. Begrepet «norske verdier» kommer til å plage oss herfra til regjeringsforhandlingene.

Det kan derfor være på tide å se litt nærmere på denne understrømmen av nasjonalfølelse og vaffelrøre. Hva er egentlig typisk norsk?

De to partiene som kanskje har en spesiell forkjærlighet for det rotnorske, er Senterpartiet og Fremskrittspartiet. For tiden har de til sammen rundt 25 prosents oppslutning på meningsmålingene.

En fjerdedel av oss kunne altså tenke seg å stemme på brunosten, bedehuset og bom for innvandrere ved grensen.

Det er slett ikke sikkert at nasjonalfølelsen er avgjørende for folk som stemmer Sp og Frp. Den økte oppslutningen er først og fremst en protest mot den «urbane eliten» og sentraliseringen.

Men det er ikke til å komme fra at selve «norskheten» er blitt en faktor i valgkampen, som fører til høy temperatur på Facebook, NRK og TV 2, og diverse debattkulturelle avkroker.

Dette er ikke noe nytt. Fokuset på det opprinnelige, tradisjonene og den påståtte nasjonale identiteten øker når verden blir ubegripelig og truende.

Kanskje kan det være nyttig å minne om tidlig 1990-tall, da Norge forberedte seg på folkeavstemning om det europeiske fellesskapet for andre gang. Også den gangen sto en påstått trussel ved Norges porter; monsteret EU med alle sine byråkrater og direktiver.

Ikke siden EF-kampen i 1972, da Norge sa nei til Europa for første gang, ble nasjonalånden vekket så grundig til live. Protestene mot Oslo-eliten i politikk og medier, mot sentralisering og tap av identitet var rungende. Høres det kjent ut?

Nei-partiet Sp gjorde sitt beste stortingsvalg i 1993. Det fikk hele 16,3 prosent av stemmene, og ble nest størst av alle partiene med 32 mandater. Og Norge sa nei til EU nok en gang, i 1994.

Det er tanken på dette politiske knekkpunktet som hver eneste valgkamp får meg til å finne frem Thomas Hylland Eriksens essaysamling «Typisk norsk» fra 1993.

Boken er stort sett glemt, men for meg er den blitt et profetisk festskrift. Den viser hvorfor valgkamp etter valgkamp kan spore av når alle jakter på illusjonen om «Det norske».

Thomas Hylland Eriksen er sosialantropolog og professor ved Universitetet i Oslo, og en ordkunstner av første klasse. Men han har også vært kontroversiell, og enkelte på høyrekanten har kritisert ham for å legitimere masseinnvandring her i arme Norge.

Jeg tar ikke stilling til den debatten, men mener bastant at «Typisk norsk» fremdeles er relevant.

Eriksen innleder boken med en vits: En gang skulle alle verdens nasjoner skrive en bok om elefanten. Tyskerne var leverte et innbundet tolvbindsverk med tittelen: «Kort innføring i elefantens liv». Deretter kom franskmennenes «Elefanten og l’amour», danskenes «101 måter å tilberede en elefant på», britenes «Elefanten og imperiet, og den amerikanske «Hvordan jeg skjøt en elefant».

Til slutt leverte nordmennene sitt bidrag. Tittelen var «Norges land og folk».

Vitsen er talende, for den sier noe om hva nordmenn ofte er mest opptatt av: seg selv.

Hylland Eriksen skriver at det eneste som holder Norge sammen i et kulturelt fellesskap, er den umåtelige interessen for fenomenet «Norge». Jeg mener han har rett.

Måten vi blir sett på fra utlandet er interessant. Der blir det norske selvbildet ofte beskrevet i nedlatende termer, og litt av skylden legges på tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap).

I nyttårstalen i 1992 oppsummerte hun oss alle på denne måten: «Det er typisk norsk å være god». Utsagnet har skaffet oss mer trøbbel enn vi aner.

Da den amerikanske ambassadøren Benson K. Whitney vendte hjem i 2009 etter fire år i Norge, sendte han følgende avskjedshilsen til Gro og alle oss andre: «Nordmenn tror oppriktig at det er noe arvelig godt ved det å være norsk», mente han.

Internett er fullt av lignende beskrivelser av nordmenn som velfødde, kjepphøye og kvalmende rike.

Utsagnene om oss er lett å avfeie som fordommer. Paradokset er at også vi nordmenn er mestre i selvpisking. Det er ikke lenge siden «typisk norsk» var et skjellsord, som betegnet trangsyn og vrangvilje.

Så hva er det «typisk norske»? Hylland Eriksen mener jakten på slike definisjoner bare fører galt av sted. «Vi norskinger er verken like eller uforanderlige», skriver han. Bastante definisjoner og symboler som brunost og kristendom er kun egnet til å skape kunstige skiller, mellom «oss» og dem».

Det er slett ikke noe galt i å være glad i fedrelandet, i naturen, språket, dialektene og særegenhetene mellom fjell og fjord. Men forsøkene på å fryse fast en autorisert, offisiell versjon av «norsk kultur», er meningsløse, mener Eriksen.

En bergenser føler gjerne mer kulturelt slektskap med en scouser fra Liverpool, enn med en inntrønder fra Snåsa.

Likevel bruker vi ualminnelig mye energi på å smalne inn definisjonen på oss selv. I 1991 avholdt NRK-programmet «Nitimen» konkurranse om hva som er «Det norskeste norske». Brunosten vant. Ikke rart at kulturminister Linda Hofstad Helleland refererer til dette pålegget som summen av alt norsk.

Thomas Hylland Eriksen spør seg selv om dette er typisk for innføring av nasjonale symboler. Men legger til: Hvor mange nordmenn er det som halvhjertet støtter opp om de påstått felles symbolene fordi de ikke tør annet? Og hvor representative er nasjonalsymbolene for Folkets innerste sjel?

Trolig ikke så mye som vi tror. Nordmenn er ikke pr. definisjon like, og det finnes ikke enzym for «norsk kultur» i DNA’et vårt.

«Norskhet» fungerer som en besvergelse, mer enn en realitet. Slik blir den også ekskluderende for alle som ikke passer inn i den smale formelen; innfødte buddhister, ateister, republikanere, alle som hater å gå på ski og blir kvalme av brunost.

«Norske verdier» er blitt en tvangstrøye. Det er bare å stålsette seg før valgkampen i 2021. Den kan bli nok en meningsløs konkurranse i norskhet.