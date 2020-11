Faktafikling i beste sendetid

I ei tid der falske nyhende svekker tilliten til media, verkar det særs uheldig at NRK støttar ein produksjon som er så til dei grader på historisk bærtur.

Brit Aksnes Journalist, prorgramskaper, forfatter av "Mannemenneske" og filmanmelder for Dag og Tid.

NRK-satsinga «Atlantic Crossing» gjev eit vrengjebilete av prinsesse Märtha (Sofia Helin) sin rolle i den andre verdskrigen, her saman med president Franklin D. Roosevelt (Kyle McLachlan). «Me har låg toleranse for falske nyhende, mens når ein klaskar på ein «inspirert av sanne hendingar», så er det tydelegvis berre å måka på», skriv gjestekommentator Brit Aksnes. Foto: FAKSIMILE: NRK/ SUSAN MARTINCEK / CINENORD/NRK

Historikar Tor Bomann-Larsen har retta opp inntrykket eg hadde frå ulike hald, at «Atlantic Crossing» delvis var kvalitetssikra med hjelp av boka hans, «Hjemlandet».

På NRK Ytring kjem han no med krass kritikk av den feilaktige framstillinga av kronprinsesse Märthas betydning for USA si innblanding i andre verdskrigen, som vist i episode fire.

At eg og fleire andre meldarar gav serien det glatte lag og påpeikte den historiske feilinformasjonen, har ikkje vekt større interesse hjå rikskanalen.

Deira motmedisin, inntil no, har vore fakta- og kuriosum-artiklar i etterkant av kvar episode.

Bagatellar vert klarerte eller underkjente og ramsa opp på linje med opplagt kjente hendingar som strengt talt ingen stiller spørsmål ved uansett. Også her blir Tor Bomann-Larsen si bok brukt som «bevis» på at ting stemmer.

Regissør Aleksander Eik har fått seie om og om igjen at serien er meint som fiksjon, trass i at han samtidig prøver å forsvara at dei historiske detaljane dei har teke med er eller (endå verre) kunne vore korrekte.

Det er så ein ikkje veit heilt kva ein skal tru av det han seier.

Eg hadde stor glede av å lesa om då Mikke Mus oppdaga Amerika, og tenk – det var sjølvaste Langbein som gav kontinentet namn.

Eg har i grunnen lært ganske masse av Disney. Eg må jo ha skjønt at det ikkje var ei historiebok eg hadde framfor meg, men Mikke Colombus si reise over Atlanteren har festa seg.

Og det er jo nettopp det godt fortalde historier gjer.

Gjestekommentator Brit Aksnes har jobba som journalist og kulturfrilansar etter mange år i forlagsbransjen. Ho melder film for avisa Dag og Tid, har laga radiodokumentarar for Ekko på NRK P2, og i 2018 debuterte ho som forfattar med boka «Mannemenneske – Menn om livet, sex og forhold». Foto: Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Gjestekommentator Brit Aksnes meiner NRK-satsinga «Atlantic Crossing» gjev eit vrengjebilete av prinsesse Märtha (Sofia Helin) sin rolle i den andre verdskrig. Her saman med president Franklin D. Roosevelt (Kyle McLachlan).

Det betyr ikkje at dei er sannferdige. Eg kan i same barndomsslengen ta med «Historien om»-bøkene som det krydde av i norske skulebibliotek på åttitalet (og sikkert både før og etter). Det har festa seg uutslettelege bilete av Florence Nightingale, Elvis Presley og Marie Curie.

Det var nokre blankskura førebilete eg vart servert, men for all del: Eg tenkjer i ettertid at desse forenkla gjenforteljingane av dramatiske liv i det minste gjorde at eg visste noko om desse historisk viktige personane.

Men det må vera lov å ynskja seg at det stoppar med barnelektyren, at eg som vaksen kan tola eit meir nyansert bilete av fortida.

Kunstnarisk fridom, det må det vera lov å ta seg. Men skiljet mellom kunst og feilinformasjon vert ikkje enklare å få auga på.

Me let til å ha null problem med å velja sjølve kva me skal tru på elles i media, så eg innser at slaget for pålitelege filmar og tv-seriar kanskje er tapt – dei prøver ikkje eingong å skjula at dei ikkje alltid held seg til sanninga.

Det må vera freistande å ta tak i ekte personar, heller enn å dikta opp fiktive karakterar – det styrkar pitchen å sensasjonalisera kjendisar. Av og til blir det bra tv av det, til og med!

Og det er ikkje meininga å vera aldeles petimeter – oppdikta dialog er sjølvsagt innanfor, så lenge det som blir sagt ikkje endrar historia.

Og her kjem igjen «Atlantic Crossing» på banen.

Når Eleanor Roosevelt betrur seg til kronprinsen at ho skulle ynskja ho hadde jobba meir med ekteskapet sitt, så endrar det totalt på den gjengse oppfatninga av at ekteparet Roosevelt hadde eit slags proforma ekteskap og at Eleanor mest sannsynleg var lesbisk.

Kven veit, kanskje det også berre er noko eg har plukka opp i ein eller annan filmatisk forbifart.

Sofia Helin og Tobias Santelmann spelar hovudrollene i NRK-satsinga «Atlantic Crossing». «Me har låg toleranse for falske nyhende, mens når ein klaskar på ein «inspirert av sanne hendingar», så er det tydelegvis berre å måka på», skriv gjestekommentator Brit Aksnes. Foto: Heiko Junge

Eg skal ikkje snakka for mykje om røyndomslitteraturen, sjølv om den på eit vis føyer seg inn i same gråsone.

Men her er det oftast snakk om privatpersonar som utleverer (falskt eller riktig) sine næraste, ikkje historiske personar som vedkjem oss, slik som bøkene til Vigdis Hjorth og Karl Ove Knausgård.

Visst finst det fiksjonalisering av historiske personar, men då er det ofte svært klart at premissane er roman – og kanskje gjer det mindre inntrykk med det skrivne ord enn det som møter oss på skjerm og kinolerret?

Så kan ein seie at ein klarar vel å tenkja sjølv, ein klarar vel å skjøna at ikkje alt stemmer når noko berre er basert på sanninga, eller til og med berre ein roman om ein sann person.

Men så gjer me sjølvsagt ikkje det.

Me sosar saman fakta og feil, og i neste omgang fortel eg vidare til tanteungane mine at ein slem nazist med arr i fjeset tok livet av den søte hunden til kongefamilien då dei rømte frå Skaugum.

Det ville vore feil å seie at eg ikkje likar eit godt drama basert på sanne hendingar og personar. Eg har like mykje kikarmentalitet som nestemann.

Og om eg får påført feilaktig sympati med ein historisk person, basert på sjarmerande framstilling av menneskelege feil og svakheiter, så toler eg det òg.

Det finst uansett ikkje noko historisk fasit på om personlegdomar er likandes eller ikkje, sjølv om det kan vera irriterande når framstillinga vert for openlyst vridd i positiv eller negativ retning.

Det er heilt greitt (om enn kleint) at kronprins Olav og Märtha heller ville ha sex i togvogna enn å treffa den amerikanske presidenten som stod på perrongen med heile hoffet sitt.

Eg vil berre at ein ikkje endrar faktiske hendingar som endrar historia, og at eg kan lita på at film- og tv-skaparane er ærlege i historisk framstilling.

Me har låg toleranse for falske nyhende, mens når ein klaskar på ein «inspirert av sanne hendingar», så er det tydelegvis berre å måka på.

«Sjå ein dokumentar i staden, då» – gjerne, men problemet er ikkje kva eg vel å sjå.

Så lenge filmindustrien fiklar med fakta, godt støtta av statskanalen til og med, står me i fare for å skriva om historia, ganske enkelt fordi dei fleste sjåarane, inkludert meg sjølv, ikkje er historikarar. Men svake for gode historier er me.