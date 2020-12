Bom stopp for FNB

Trym Aafløys exit gjer at byrådet sit tryggare.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Trym Aafløy går ut av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Trym Aafløy tok Bergen med storm i 2019. Han var frontfiguren for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som vart byens tredje største parti i lokalvalet.

Men han var frontfiguren.

For onsdag kveld opplyste han bystyret om at han ville melde seg ut av FNB. To andre representantar slår følgje med Aafløy ut av partiet.

No ser det ut som det er bom stopp for FNB.

Aafløy avslutta utmeldinga – som kom under «eventuelt» i bystyret – med å ønskje bystyret god jul.

Aafløy har tidlegare varsla at han ville fremje eit mistillitsframlegg mot byrådet. Då han absolutt ville ha ordet på slutten av onsdagens møte, trudde fleire at det handla om mistillit.

Hadde ikkje møtet vore digitalt, ville bystyret ha gispa i sjokk. For sånn gjer ein det når eit parti raknar på direkten.

Og dei som ville ha gispa mest, ville vore Aafløys tidlegare partikolleger. For dei visste ingenting om dette.

Det er alltid ei utfordring å meine at bergenspolitikken eigentleg ikkje er så mykje villare enn politikken andre stader.

På slike dagar får me stadfesta at politikken faktisk er villare her.

Det er 15 månader sidan lokalvalet.

Sidan den gong har Framstegspartiet ekskludert to av sine tre bystyrerepresentantar. Pensjonistpartiets einaste representant melde seg ut i haust.

Og FNB mister altså tre av sine representantar no – inkludert gruppeleiaren.

Då KrF braut forhandlingane med byrådet etter valet i fjor, var plutseleg FNB, Frp og Pensjonistpartiet nære på å vere med i eit fleirtal.

Veljarane var så nære å gi dei makt. No har veljaranes samansetning av bystyret blitt fullstendig maltraktert. No er seks representantar uavhengige.

Berre fire parti er større enn den gruppa.

Fram til no har byrådet levd utrygt. Dei er i mindretal, og er avhengig av støtte frå Senterpartiet og SV. Høgre har vore på offensiven, og det har vore mogeleg å sjå føre seg at Sp skulle skifte side.

No har alt det blitt vanskelegare å sjå føre seg. Byrådet sit nok litt tryggare no.

Trym Aafløy er kanskje byrådets svært usannsynlege redningsmann. Heilt til veljarane igjen får prøve å setje saman eit bystyre, då.